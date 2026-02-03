¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìÍÎÂç³Ø¹©¶Èµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤¬¹Ö±é²ñ¡Ö¿Í½ÐÉÔÂ¤ËÃæ¾®´ë¶È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤«¡Á»º¡¦³Ø¡¦´±¡¦¶â¤Î»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡Á¡×¤ò³«ºÅ¡Ú2·î26Æü¡¿»²²ÃÌµÎÁ¡Û
ÅìÍÎÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¿³ØÄ¹¡§Ìð¸ý±Ù»Ò¡Ë¹©¶Èµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤Ï¡¢2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÉðÂ¢Ìî¶ä¹Ô¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢¹Ö±é²ñ¡Ö¿Í½ÐÉÔÂ¤ËÃæ¾®´ë¶È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤«¡Á»º¡¦³Ø¡¦´±¡¦¶â¤Î»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤¿¹Ö±é²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡¢»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë¡£
¡Ö»º¡Ê´ë¶È¡Ë¡×¡Ö³Ø¡ÊÂç³Ø¡Ë¡×¡Ö´±¡Ê¹ÔÀ¯¡Ë¡×¡Ö¶â¡Ê¶âÍ»µ¡´Ø¡Ë¡×¤Î4¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¤Ø¤Î²ò¾Ã¤òÃµ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¤ÎDX³èÍÑ»öÎã¤Î¾Ò²ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñ¤ÎÍ½»»¤Ë¤ª¤±¤ëÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤äÀÇÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¹Ö±é¥¿¥¤¥È¥ë
¡¡¡Ö¿Í½ÐÉÔÂ¤ËÃæ¾®´ë¶È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤«¡Á»º¡¦³Ø¡¦´±¡¦¶â¤Î»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡Á¡×
¡¦³«ºÅÆü»þ
¡¡2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡13¡§30¡Á17¡§30
¡¦²ñ¾ì
¡¡ÅìÍÎÂç³Ø¡¡Àî±Û¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡£´¹æ´Û£´³¬¡¡Âè£±²ñµÄ¼¼
¡¡¡Êºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô·ß°æ£²£±£°£°¡¿ÅìÉðÅì¾åÀþÄá¥öÅç±Ø²¼¼Ö¡§Åì¸ý¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¡Ë
¡¦»²²ÃÈñ¡¿»²²Ã¿½¹þÊýË¡
¡¡»²²ÃÈñÌµÎÁ
¡¡²¼µURL¡Ê¿½¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¿½¹þ´ü¸Â¡§2·î£±£¹Æü¡ÊÌÚ¡Ë£±£·¡§£°£°¡Ë
¡¡https://forms.gle/1u196zUFG3e3UQP29
¡Ú¹Ö±é¥×¥í¥°¥é¥à¡Û¡Ê13¡§30¡Á16¡§00¡Ë
¡ãÂè£±Éô¡§¹Ö±é¡ä
¡¡Öºë¶Ì¸©ÃÏ°è¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¾®À½Â¤¶È¤ÎDX²½¡¦¼«Æ°²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¼èÁÈ¤ß¡×
¡¡¡¡ÅìÍÎÂç³Ø Íý¹©³ØÉôµ¡³£¹©³Ø²Ê¡¡¶µ¼ø¡¡¾¾¸µÌÀ¹°
¢¡Ö¾®¿Í¤Î·¤²°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÁDX¤ÇÌ¥ÎÏ¤¢¤ë´ë¶È¤Ø¡Á¡×
¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÍÀîÀ½ºî½ê¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÍÀîÉÙµ®»á
£¡ÖÃæ¾®´ë¶È¸þ¤±»Ù±çºö¡¡2025Ç¯ÅÙÊäÀµ¡¦2026Ç¯ÅÙÍ½»»¤ÎÊä½õ¶â¡¦ÀÇÀ©¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¡×
¡¡¡¡·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¡´ØÅì·ÐºÑ»º¶È¶É¡¡ÃÏ°è·ÐºÑÉô¼¡Ä¹¡¡¼¼½»·É´²»á
¡ãÂè£²Éô¡§¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡ä
¡¡¡¡¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¡§ËåÀÔÍ§ÂÀ»á¡ÊÉðÂ¢Ìî¶ä¹Ô¡¡ÃÏ°è¥µ¥Ý¡¼¥ÈÉô¡Ë
¡¡¡¡¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡§¾¾¸µÌÀ¹°¡¢ÍÀîÉÙµ®»á¡¢¼¼½»·É´²»á
¡Úµ»½Ñº©ÏÃ²ñ¤Î¤´°ÆÆâ¡Û¡Ê16¡§30¡Á17¡§30¡Ë
¹Ö±é½ªÎ»¸å¡¢³ØÀ¸¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æµ»½Ñº©ÏÃ²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª»þ´Ö¤Îµö¤¹¸Â¤ê¡¢¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÅìÍÎÂç³Ø¡¡¹©¶Èµ»½Ñ¸¦µæ½ê
E-mail¡§kougiken@toyo.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡