ITコンサルティングサービスを提供するFutureRays株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：中井崇幸、以下、FutureRays）は、2026年1月30日にアマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）が展開するAWSパートナーネットワーク（以下、APN）において「AWS アドバンストティアサービスパートナー」を昨年に続き取得したことをお知らせします。

■AWS パートナーネットワークとは

AWS が AWS 上の開発や構築経験を持つ企業を対象に世界規模で展開するパートナープログラムのグローバルコミュニティです。パートナー認証を取得することで、AWS と共にお客様に革新的なソリューションを提供し、技術的な課題を解決してお客様に価値を提供します。

APNでは、参加するパートナー事業者に「プレミア」「アドバンスト」「セレクト」という3つのティア(段階)が設定されています。FutureRaysは2025 年1月より「AWSアドバンストティアサービスパートナー」の認定を受けています。

FutureRaysはこれまで、AWSを活用したシステム開発において「アプリケーション・インフラ領域」ともに隔たりなく高い技術力と専門知見を発揮し、幅広い業界の顧客に価値を提供してまいりました。こうした実績が評価され、「AWS アドバンストティアサービスパートナー」に認定されています。

特に、システムインテグレーションやクラウド移行の分野において豊富な実績を持ち、AWSの各種サービスを活用した高品質なソリューションを提供しています。

また、幅広い業界でのプロジェクト経験を活かし、お客様のビジネスニーズに即したクラウド戦略の策定から運用支援まで一貫してサポート行っております。DX推進、業務効率化、システム最適化を実現し、企業の競争力向上に貢献しています。

■AWS アドバンストティアサービスパートナーについて

AWSのサービスに関する高い専門知識や技術力を持ち、尚且つAWSを活用したソリューションやサービスの構築によって顧客のビジネスを多方面からサポートしている実績経験がある等の一定の要件を満たしている企業のみが認定されます。

■FutureRaysの今後の展開

FutureRaysはAWS導入に関するコンサルティングに加え、AI領域のコンサルティングも展開しており「単なるツール導入ではなく、業務にフィットした形でAIを活用できる仕組みづくり」を重視しています。AWSのスケーラブルな環境を活かし、小規模なPoC（概念実証）から本番運用まで柔軟に対応。企業のDX推進を支援するとともに、将来的な拡張にも対応可能な設計を提供します。今後も引き続きAWSを活用することで、業務効率、コスト効率向上に対するニーズに応えてまいります。

※文中に記載された会社名、商品・製品名、サービス名は各社の登録商標または商標です。

【会社概要】

FutureRays株式会社

本社所在地 ：大阪府大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル21F

東京都千代田区九段北1-14-21 九段アイレックスビル6階

代表者 ：代表取締役社長 中井 崇幸

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：ITコンサルティングサービス／教育・研修サービス

URL ：https://bemac-fr.com/

AWSパートナーサイト：https://partners.amazonaws.com/jp/partners/0018W00002AxgsnQAB