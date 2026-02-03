病院から家庭用まで需要拡大、2031年5.93億ドルに達するやけど治療薬市場とスマート創傷管理の可能性
やけど治療薬とは、火傷や熱傷による皮膚の損傷を回復させるために使用される医薬品である。主に消炎作用、鎮痛効果、創傷治癒促進機能を有し、外用薬として軟膏やジェル、スプレーなど多様な形態で提供される。構造上は皮膚への密着性や浸透性を高めるための基剤が重要であり、抗菌成分や再生促進因子の配合が特徴である。近年ではナノテクノロジーや生体適合材料の応用により、治癒効果の向上と副作用の低減が図られており、多様な臨床用途や一般家庭での応急処置として注目されている。
やけど治療薬は医療業界の中でも外傷治療分野に位置し、病院や診療所、ドラッグストアといった多様なチャネルで流通している。近年の医療現場では、やけど治療における再生医療や創傷管理技術の発展とともに、従来の消炎・鎮痛剤から機能性の高い複合薬剤へのシフトが進んでいる。また、高齢化社会に伴う皮膚再生力の低下や生活者のセルフメディケーション意識の高まりが、市場拡大を促している。さらに、食品加工や工業分野など多様な業界における労働災害対策としても重要性が増しているため、クロスインダストリー的な需要増加が見込まれる。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界やけど治療薬市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/568142/burn-and-scald-medicine）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.9%で、2031年までにグローバルやけど治療薬市場規模は5.93億米ドルに達すると予測されている。
図. やけど治療薬世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340720/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340720/images/bodyimage2】
図. 世界のやけど治療薬市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、やけど治療薬の世界的な主要製造業者には、美宝医?科技集?、?朗、Integra LifeSciences、津?达仁堂、Smith & Nephew、?子江??集?、STADA Thornton & Ross、Kenvue Brands LLC、?春海外制?集?有限公司、Orkla Healthなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約43.0%の市場シェアを持っていた。
市場における競争優位性は、治癒促進効果の高さ、安全性の確保、使いやすさに依存する。コスト面では汎用成分を用いた低価格製品が根強い一方で、先進技術を活用した高機能製品が差別化要因となっている。例えば、抗菌ナノ粒子の導入や細胞再生促進ペプチドの配合などが注目されている。国内外の医薬品メーカーは独自の技術開発と特許取得を進め、製品の差別化を図っている。また、規格・標準化の動きにより、製品の安全性・品質保証の強化が進み、市場全体の信頼性向上に寄与している。
今後、やけど治療薬は生体適合性材料やデジタル技術を活用したスマート創傷管理システムとの融合が進む可能性が高い。持続可能な製造プロセスや環境負荷低減への対応も重要視されるだろう。モジュール化された成分設計により、患者の状態に応じた個別化治療の実現が期待され、医療の高度化とともに市場価値を高めると考えられる。さらに、セルフケアの普及により家庭用製品としての機能強化も求められ、産業全体の中で重要なポジションを維持することが見込まれる。
【 やけど治療薬 報告書の章の要約：全14章】
第1章では、やけど治療薬レポートの範囲を紹介するために、製品の定義、統計年、調査目的と方法、調査プロセスとデータソース、経済指標、政策要因の影響を含まれています
