「Jatravi」×「台湾散歩」英語圏観光客向け 訪日・訪台周遊モデルコース共同プロジェクト開始のお知らせ
株式会社AIR PLANNING（本社：東京都千代田区平河町1-3-6 BIZMARKS麹町2F）は、英語圏インバウンド旅行を専門とする株式会社アジアツーリスト（本社：東京都台東区上野3-3-8 ワイゼムビル6F）と共同で、英語圏観光客を対象とした「日本＋台湾」周遊型観光プロジェクトを、2026年2月2日より開始することをお知らせいたします。
プロジェクト実施の背景：
近年、英語圏からの訪日観光客の間では、1回の旅行で日本のみならず、台湾まで足を延ばしたいというご要望が増加しております。
こうしたニーズに応えるため、英語圏インバウンド旅行を得意とする株式会社アジアツーリストと、台湾旅行を専門とする株式会社AIR PLANNINGが、それぞれの強みを活かし、日本＋台湾を巡る周遊モデルコースを商品化いたしました。
本プロジェクトでは募集型ツアーではなく、企画旅行として、お客様のご要望に応じて出発日、観光内容、滞在日数などを柔軟にアレンジできる旅行スタイルをご提供しております。
分業体制による高品質なサービス提供：
より質の高い旅行プランをご提案するため、本プロジェクトでは両社の専門性を活かした明確な分業体制を採用しております。
「日本国内手配」「台湾現地手配」「英語圏観光客対応」「英語圏在住華人のお客様対応」それぞれの分野を専門チームが担当することで、スムーズかつ満足度の高い旅行体験を実現しております。
掲載サイト：
株式会社アジアツーリスト運営サイト
「Jatravi」https://jatravi.com/
モデルコース (1)
https://jatravi.com/trip/asia-multi-country-tour-packages-japan-%ef%bc%86-taiwan-tow-country-tour-11-days/
モデルコース (2)
https://jatravi.com/trip/multi-country-tours-janpan-%ef%bc%86-taiwan-tow-country-tour-10days/
株式会社AIR PLANNING運営サイト
「旅SATO 東洋企画」https://www.tabi-sato.com/japanplanning
モデルコース (1)
https://www.tabi-sato.com/japantravel/kyoto-nara-taiwan-9days-private-tour
モデルコース (2)
https://www.tabi-sato.com/japantravel/japan-taiwan-8day-luxury-tour
モデルコース (3)
https://www.tabi-sato.com/japantravel/hokkaido-taiwan-10-day-ultimate-asia-tour
今後の展望
本プロジェクトでは、東北アジアにとどまらず、今後はタイやベトナムなど東南アジア諸国を含めた周遊モデルコースの企画も予定しております。両社のユーザーの皆さまに向けて、より利便性が高く、魅力ある東アジア・東南アジア周遊型の企画旅行をご提供していくことを目指してまいります。
「株式会社アジアツーリスト」について
【企業情報】
所在地：東京都台東区上野3-3-8 ワイゼムビル6階
代表者：代表取締役 王 保中
設立日：2015年10月
事業内容：
・訪日インバウンド事業
・バス事業
・行政書士事業
アジアツーリスト公式サイト：https://asia-tourist.co.jp/
英語圏訪日インバウンド専用サイト：https://jatravi.com/
「株式会社AIR PLANNING」について
【企業情報】
所在地：東京都千代田区平河町1-3-6BIZMARKS麹町2F
代表者：代表取締役 張 桐
設立日：2020年9月
事業内容：
・トラベルメディア事業
・台湾専門DMC事業
・訪日インバウンド事業
・広告事業
AIR PLANNING公式サイト：https://air-planning.co.jp
旅の総合予約サイト「旅TIME」：https://tabi-time.com
台湾観光情報サイト「旅OMOI」：https://tabi-omoi.com
国内旅行予約サイト「旅SATO」：https://tabi-sato.com
海外現地ツアー予約サイト「旅NAKA」：https://tabi-naka.com
訪日台湾観光客専用サイト「東洋企劃」：https://www.tabi-sato.com/zh/japanplanning
プレスリリース詳細へ