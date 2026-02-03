レゴの出来栄えでポイント加算！ 茨城県一手当が厚い会社を目指すケイテックプランニングで 「レゴ採用」を2月2日開始 第二新卒・中途歓迎！
茨城県ひたちなか市で社会インフラのソフトウェア開発事業を手掛ける株式会社ケイテックプランニング（本社：茨城県ひたちなか市、代表取締役社長：安 桂一郎、以下 KTP）は、新たな採用手法として、レゴ採用を2026年2月2日から開始いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340745/images/bodyimage1】
■レゴ採用の背景
レゴは「集中力」「想像力」「イメージ力」といった能力を伸ばすのに有効であると言われています。これらの能力は、当社の主な事業である「計装システム設計」においても重要であると考えました。
このような背景から、レゴ作成を採用試験に活用することにしました。
■レゴ採用の概要
期 間：2026年2月2日(月曜) ～ 2026年3月31日（火曜）
(3～5名：定員になり次第受付終了)
年齢：18才～30才前後
募集職種：計装エンジニア
応募方法：専用の応募フォームより必要情報を入力しご応募ください。
＜URL＞https://ktp.co.jp/recruit_lego.html
選考方法：
一次選考（書類選考）は免除いたします。
二次選考として、筆記試験とレゴで作成を行っていただきます。作成テーマは当日に発表します。完成後、作品の説明をしてもらいます。集中力、作成工程、出来栄え等の選考基準により筆記試験に加点します。合格した方は三次選考（一次面接）を免除いたします。
最終面接で合格すれば採用となります。
■求める人物像
１．コミュニケーションがとれる方
２．コツコツと努力ができる方
３．向上心のある方
４．自分で考え主体的に行動できる方
ぜひ、ケイテックプランニングで一緒に働いてみませんか？
■ KTPについて
KTP（株式会社ケイテックプランニング）は、計装システム設計分野において国内屈指の大手企業の協力会社として、同社が手掛ける案件に技術力を発揮してきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340745/images/bodyimage2】
この仕事はとても高い精度と重い責任が求められます。私たちは30年以上に渡りこの分野で信頼を得続け高い評価を頂いています。
詳しくはホームページをご覧ください。（URL：https://ktp.co.jp/）
■会社概要
商 号 ： 株式会社ケイテックプランニング
代表者 ： 代表取締役社長 安 桂一郎
所在地 ： 〒312-0003茨城県ひたちなか市足崎1457-445
設 立 ： 1992年8月
事業内容： 計装システム事業、ソフトウェア事業、社会貢献事業
資本金 ： 1,000万円
ＵＲＬ ： https://www.ktp.co.jp/
【本内容に関するお客様からのお問合せ先】
株式会社ケイテックプランニング統括部
メール ： saiyo@ktp.co.jp
TEL ： 029-202-0601（平日8:30～17:00）
配信元企業：株式会社ケイテックプランニング
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340745/images/bodyimage1】
■レゴ採用の背景
レゴは「集中力」「想像力」「イメージ力」といった能力を伸ばすのに有効であると言われています。これらの能力は、当社の主な事業である「計装システム設計」においても重要であると考えました。
このような背景から、レゴ作成を採用試験に活用することにしました。
■レゴ採用の概要
期 間：2026年2月2日(月曜) ～ 2026年3月31日（火曜）
(3～5名：定員になり次第受付終了)
年齢：18才～30才前後
募集職種：計装エンジニア
応募方法：専用の応募フォームより必要情報を入力しご応募ください。
＜URL＞https://ktp.co.jp/recruit_lego.html
選考方法：
一次選考（書類選考）は免除いたします。
二次選考として、筆記試験とレゴで作成を行っていただきます。作成テーマは当日に発表します。完成後、作品の説明をしてもらいます。集中力、作成工程、出来栄え等の選考基準により筆記試験に加点します。合格した方は三次選考（一次面接）を免除いたします。
最終面接で合格すれば採用となります。
■求める人物像
１．コミュニケーションがとれる方
２．コツコツと努力ができる方
３．向上心のある方
４．自分で考え主体的に行動できる方
ぜひ、ケイテックプランニングで一緒に働いてみませんか？
■ KTPについて
KTP（株式会社ケイテックプランニング）は、計装システム設計分野において国内屈指の大手企業の協力会社として、同社が手掛ける案件に技術力を発揮してきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340745/images/bodyimage2】
この仕事はとても高い精度と重い責任が求められます。私たちは30年以上に渡りこの分野で信頼を得続け高い評価を頂いています。
詳しくはホームページをご覧ください。（URL：https://ktp.co.jp/）
■会社概要
商 号 ： 株式会社ケイテックプランニング
代表者 ： 代表取締役社長 安 桂一郎
所在地 ： 〒312-0003茨城県ひたちなか市足崎1457-445
設 立 ： 1992年8月
事業内容： 計装システム事業、ソフトウェア事業、社会貢献事業
資本金 ： 1,000万円
ＵＲＬ ： https://www.ktp.co.jp/
【本内容に関するお客様からのお問合せ先】
株式会社ケイテックプランニング統括部
メール ： saiyo@ktp.co.jp
TEL ： 029-202-0601（平日8:30～17:00）
配信元企業：株式会社ケイテックプランニング
プレスリリース詳細へ