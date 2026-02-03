「啓文堂書店」の屋号変更のお知らせ　（渋谷店）

株式会社紀伊國屋書店（本社：東京都新宿区、代表取締役会長：高井昌史）の完全子会社である紀伊國屋書籍販売株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：西前秋幸）が運営する「啓文堂書店」の屋号変更について、お知らせいたします。下記店舗の屋号変更を行います。

尚、紀伊國屋書店としてのサービスは順次対応を予定しております。

新屋号 ：紀伊國屋書店渋谷道玄坂店 （旧屋号：啓文堂書店渋谷店）

変更予定日 ：2026年2月25日（水）

キャンペーン：2026年2月25日（水）～3月3日（火）

①税込2,000円以上ご購入のお客様、各日先着 200名様にオリジナルエコバッグプレゼント。

②京王ポイント3倍付与。

③東急ポイント3倍付与。

さらに、下記のキャンペーンも開催いたします。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

「紀伊國屋書店渋谷道玄坂店」×「紀伊國屋書店西武渋谷店」 “渋谷にＷ紀伊國屋”キャンペーン 両店でお買い上げいただいた方に、先着で「オリジナルブックカバー」をプレゼント！

期間：2026年2月25日（水）～3月3日（火）

特典：オリジナルブックカバー（革調、ベージュ、文庫判）

対象：期間中に両店それぞれでお買い上げいただいたレシート計2枚を、期間内にご提示いただいた方

場所：紀伊國屋書店渋谷道玄坂店レジカウンター、または、紀伊國屋書店西武渋谷店レジカウンター

数量：各店先着428名様 ※特典は、各店なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

これによって、紀伊國屋書籍販売株式会社が運営する20店舗全てが「紀伊國屋書店」へと屋号変更されることになります。紀伊國屋書店グループの一員として、顧客への新たな価値のご提供、良質な作品との出会いの場を創出し、地域の文化的発展に貢献してまいります。今後とも変わらぬご支援とご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

■会社概要

名称 ：紀伊國屋書籍販売株式会社

所在地 ：東京都多摩市豊ヶ丘1丁目22番地

事業内容：書籍・雑誌・文具等の販売

店舗数 ：20店舗

リリースに関するお問い合わせ先：株式会社 紀伊國屋書店 総務人事部 広報担当 info@kinokuniya.co.jp