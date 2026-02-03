【イベントレポート】パーフェクトワンの世界観を体感！有明ガーデンでポップアップイベントを開催し、多くの来場者でにぎわいました

新日本製薬 株式会社

新日本製薬 株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長CEO：後藤孝洋）は、2026年1月23日（金）～1月25日（日）の3日間、有明ガーデン1階の有明ガーデンギャラリーで、『パーフェクトワン』の世界観を体感できる期間限定のポップアップイベントを開催しました。イベントには終日多くの来場者が訪れ、「パーフェクトワン オールインワン美容液ジェルシリーズ」をはじめとした『パーフェクトワン』の商品を手に取りながら、写真撮影を楽しむ姿が見られました。

ポップアップイベントでの展示

【開催概要】

期間：2026年1月23日（金）～25日（日）

場所：有明ガーデン1階 有明ガーデンギャラリー（東京都江東区）

実施内容：

・商品をご購入いただいたお客さま向けにキャンペーンを実施

・商品のタッチアップコーナーやフォトスポットの設置、わんわん王子のグリーティングイベントなどの参加型コンテンツを展開

【キャンペーン内容】

購入特典：

１.4,950円（税込）以上のお買い上げで、わんわん王子オリジナルステッカーをプレゼント

２.9,900円（税込）以上のお買い上げで、わんわん王子オリジナルステッカーと、ガチャガチャ1回プレゼント

３.14,850円（税込）以上のお買い上げで、わんわん王子オリジナルステッカーと、わんわん王子オリジナルアクリルジェルコースターと 、ガチャガチャ2回プレゼント

対象商品：

・パーフェクトワン モイスチャージェル

・パーフェクトワン 薬用スーパーモイスチャージェル

・パーフェクトワン 薬用ホワイトニングジェル

・パーフェクトワン リフティングジェル

・パーフェクトワン 薬用リンクルストレッチジェル

・パーフェクトワン 薬用ホワイトニングセラム

・パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム

・パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム ピュア

・パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム ディープブラック

・パーフェクトワンフォーカス VCチャージ スムースマスク

・パーフェクトワンフォーカス VCチャージ ホワイトマスク など

【対象商品の概要（一部）】

オールインワン美容液ジェル

パーフェクトワン 薬用ホワイトニングジェル［医薬部外品］

Wの美白有効成分を含む3つの有効成分※1とサポート成分※2を配合した日本初※3の美白※4オールインワンジェル。メラニンの生成を抑制し、シミの元にアプローチ※4します。美白※4ケアだけでなく、肌にうるおいを与えるブライトニングケアも叶え、光り輝くようなツヤ肌へ導きます。

容量：75g

本品価格：4,950円（税込）

オールインワン美容液ジェル

パーフェクトワン リフティングジェル

年齢肌※5を引き締めたい方に、最高濃度のコラーゲン※6で引き締まったハリ肌へ。肌の潤いバリア機能をサポートする独自のプロテクトコラーゲン※7と、肌表面にピタッと密着し、ハリを与えるリフトミックス※8を配合。年齢肌※5を引き締め、すっきりとなめらかな肌へ導きます。

容量：50g

本品価格：6,600円（税込）

オールインワン美容液セラム

パーフェクトワン 薬用ホワイトニングセラム［医薬部外品］

日本で唯一※9、3種の有効成分※10と浸透サポート成分※11を配合した薬用オールインワンセラム。Wの美白有効成分のアルブチン、ビタミンC誘導体※12と、肌荒れ防止有効成分のグリチルリチン酸ジカリウムを浸透しやすいようナノエマルジョン化し、シミの元と繰り返す肌荒れアプローチ※13します。便利なプッシュタイプのボトルで時短ケアに。

容量：90mL

本品価格：4,950円（税込）

※1 美白：トラネキサム酸、ナイアシンアミド、肌荒れ防止：グリチルリチン酸ジカリウム ※2 ラベンダーエキス(1)(保湿成分) ※3 TPCマーケティングリサーチ調べ（2024年12月時点） ※4 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ ※5 年齢に応じた肌のこと ※6 パーフェクトワン オールインワン美容液ジェルシリーズ中、最高濃度のコラーゲン(保湿成分)配合 ※7 ホヤ脂質、加水分解魚鱗／皮エキス(保湿成分) ※8 ポリスチレンスルホン酸Na、モロコシ茎汁、カラスムギ穀粒エキス、キサンタンガムクロスポリマー、ペンチレングリコール(保湿成分) ※9 TPCマーケティングリサーチ調べ（2023年9月22日時点） ※10 アルブチン、L-アスコルビン酸 2-グルコシド 、グリチルリチン酸ジカリウム ※11 浸透は角質層まで。シクロヘキサンジカルボン酸ビスエトキシジグリコール(浸透剤) ※12 L-アスコルビン酸 2-グルコシド ※13 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ。肌あれを防ぐ。

【フォトレポート】

【パーフェクトワンについて】

多様化する女性の生き方に寄り添うスキンケアブランドとして2006年に誕生した『パーフェクトワン』は、ブランドメッセージ「シンプルケアこそ、肌本来の美しさへ」を掲げています。主力商品のオールインワン美容液ジェルシリーズは、オールインワン市場において9年連続国内売上No.1※1、累計販売実績8,888万個※2を突破しています。

※1 パーフェクトワンフォーカスシリーズ含む：富士経済「化粧品マーケティング要覧2017～2025」（モイスチャー部門およびオールインワン部門／メーカー、ブランドシェア2016～2024年実績） ※2 パーフェクトワン オールインワン美容液ジェルシリーズ累計販売実績2006年5月～2025年11月（ラフィネ パーフェクトワンシリーズ、パーフェクトワンフォーカスシリーズ含む）

【会社概要】

会社名：新日本製薬 株式会社

所在地：福岡県福岡市中央区大手門1丁目4-7

代表者：代表取締役社長CEO 後藤 孝洋

設 立：1992年3月

事業内容：化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売・卸販売

U R L：https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/

【パーフェクトワン公式SNSアカウント】

LINE：https://lin.ee/a26yuL7

Instagram：https://www.instagram.com/perfectone_info/

X（旧Twitter）：https://x.com/PERFECTONE_JP