宇都宮東武ホテルグランデ 特別企画｜日本酒「獺祭」と会席を愉しむ会

株式会社東武ホテルマネジメント　

株式会社東武ホテルマネジメント（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：三輪 裕章）の宇都宮東武ホテルグランデ（所在地：栃木県宇都宮市）では、2月28日（土）に『特別企画｜日本酒「獺祭」と会席を愉しむ会』を開催いたします。


品質にこだわりぬいて造ったお酒を提供する株式会社獺祭。東武ホテルグランデ 日本料理 簾では、日本料理に合わせて厳選した獺祭の銘柄をペアリングでご提供。「獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分」や「獺祭 純米大吟醸 登龍門」を含む全5種類それぞれの味わいと共に、酒と料理の「共鳴」にご期待ください。



獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分

■期間


2026年2月28日（土）18:30より


事前ご予約制



■料金


お一人様12,000円



■会席料理


・前　菜　かにみそ豆腐　ほぐし蟹　生姜　美味出汁
　　　　　にしん昆布巻き
　　　　　みぞれ和え　甘海老　林檎
　　　　　烏賊の肝和え
　　　　　合鴨ロース柚子味噌焼き
　　　　　法蓮草胡麻浸し
　　　　　しめ鯖手毬寿司
・御造里　本鮪、鰤、紋甲烏賊、添え物いろいろ
・焼　物　牛肉の西京焼き、大根チーズ焼き、蓮根菊花酢漬け
・蒸し物　真鯛酒蒸し、椎茸、豆腐、白菜、ぽん酢餡
・揚　物　海老真丈東寺巻き、百合根、零余子真丈、柚子塩
・食　事　鰻玉雑炊、三つ葉、あられ、山椒、香の物
・水菓子　アイスクリーム、季節の果物



　獺祭ペアリング付き
　獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分、
　純米大吟醸 獺祭 登龍門を含む全5種類



■ご予約・お問合せ


宇都宮東武ホテルグランデ　日本料理「簾」


電話番号 028-643-2178


以下のリンクからもご予約が可能です。


ご予約はこちら :
https://www.tablecheck.com/shops/tobuhotel-utsunomiya-ren/reserve



料理イメージ

こだわり抜いたお酒造り



店舗イメージ
日本料理「簾」

日本の四季と、日本料理の細やかな心づかいを存分にご堪能ください。


ご結納や七五三、法事会食など大切なお席には、個室をご用意いたします。





宇都宮東武ホテルグランデ　概要



外観

住　所　　栃木県宇都宮市本町5-12


電　話　　028-627-0111（代表）


客室数　　149室


アクセス　東武宇都宮線 東武宇都宮駅より徒歩5分


　　　　　JR宇都宮駅 西口よりタクシー・車で5分、関東バス（6・7番乗り場）にて5分


　　　　　東武駅前（または県庁前）バス停下車 徒歩１分


詳細を見る :
https://www.tobuhotel.co.jp/utsunomiya/index.html

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


東武ホテルマネジメント PR 事務局（株式会社サステナブル内） 担当：木村・高宮


電話：03-3376-6665 メールアドレス：tobuhotel_pr@sustainable.co.jp FAX： 03-3376-6663