宇都宮東武ホテルグランデ 特別企画｜日本酒「獺祭」と会席を愉しむ会
株式会社東武ホテルマネジメント（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：三輪 裕章）の宇都宮東武ホテルグランデ（所在地：栃木県宇都宮市）では、2月28日（土）に『特別企画｜日本酒「獺祭」と会席を愉しむ会』を開催いたします。
品質にこだわりぬいて造ったお酒を提供する株式会社獺祭。東武ホテルグランデ 日本料理 簾では、日本料理に合わせて厳選した獺祭の銘柄をペアリングでご提供。「獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分」や「獺祭 純米大吟醸 登龍門」を含む全5種類それぞれの味わいと共に、酒と料理の「共鳴」にご期待ください。
獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分
■期間
2026年2月28日（土）18:30より
事前ご予約制
■料金
お一人様12,000円
■会席料理
・前 菜 かにみそ豆腐 ほぐし蟹 生姜 美味出汁
にしん昆布巻き
みぞれ和え 甘海老 林檎
烏賊の肝和え
合鴨ロース柚子味噌焼き
法蓮草胡麻浸し
しめ鯖手毬寿司
・御造里 本鮪、鰤、紋甲烏賊、添え物いろいろ
・焼 物 牛肉の西京焼き、大根チーズ焼き、蓮根菊花酢漬け
・蒸し物 真鯛酒蒸し、椎茸、豆腐、白菜、ぽん酢餡
・揚 物 海老真丈東寺巻き、百合根、零余子真丈、柚子塩
・食 事 鰻玉雑炊、三つ葉、あられ、山椒、香の物
・水菓子 アイスクリーム、季節の果物
獺祭ペアリング付き
獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分、
純米大吟醸 獺祭 登龍門を含む全5種類
■ご予約・お問合せ
宇都宮東武ホテルグランデ 日本料理「簾」
電話番号 028-643-2178
以下のリンクからもご予約が可能です。
ご予約はこちら :
https://www.tablecheck.com/shops/tobuhotel-utsunomiya-ren/reserve
料理イメージ
こだわり抜いたお酒造り
店舗イメージ
日本料理「簾」
日本の四季と、日本料理の細やかな心づかいを存分にご堪能ください。
ご結納や七五三、法事会食など大切なお席には、個室をご用意いたします。
宇都宮東武ホテルグランデ 概要
外観
住 所 栃木県宇都宮市本町5-12
電 話 028-627-0111（代表）
客室数 149室
アクセス 東武宇都宮線 東武宇都宮駅より徒歩5分
JR宇都宮駅 西口よりタクシー・車で5分、関東バス（6・7番乗り場）にて5分
東武駅前（または県庁前）バス停下車 徒歩１分
詳細を見る :
https://www.tobuhotel.co.jp/utsunomiya/index.html
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
東武ホテルマネジメント PR 事務局（株式会社サステナブル内） 担当：木村・高宮
電話：03-3376-6665 メールアドレス：tobuhotel_pr@sustainable.co.jp FAX： 03-3376-6663