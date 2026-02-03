「SHIBUYA SKY ROOFTOP 天体観測」2026年度の音声ガイダンスに、声優 梶裕貴さんの起用が決定！

渋谷スクランブルスクエア株式会社

「渋谷スクランブルスクエア」の14階・45階・46階・屋上に位置する展望施設「SHIBUYA SKY（渋谷スカイ）」(以下、本施設)は、「ROOFTOP 天体観測」と題して、毎月天体観測イベントを実施しております。

この度、2026年度の天体観測イベントの音声ガイダンスに声優 梶裕貴さんの起用が決定いたしました。梶裕貴さんがその日に観測できる天体の情報や物語をあなたに語り掛け、渋谷の街から宙へといざない「ROOFTOP 天体観測」をより一層彩ります。

さらに、本リリースでは、2026年4月からの「ROOFTOP 天体観測」年間スケジュールをご紹介いたします。2026年3月の特別企画では、「ひな祭りの皆既月食観賞」と「渋谷上空の天体教室」を開催。昨年に引き続きコスモプラネタリウム渋谷との連携イベントも2026年7月と2027年２月に開催を予定しております。本施設では、毎月渋谷でもっとも宙に近い屋上展望空間にて、煌めく星空とともに本格的な観測体験を提供してまいりますので、乞うご期待ください。

2026年度のROOFTOP天体観測の音声ガイダンスは、声優 梶裕貴さんが担当！

イベント中の音声ガイダンスは、声優 梶裕貴さんによるナレーションでお届け。

天体観測の時間をより一層彩ります。

期間：2026年4月～2027年3月（毎月開催）※各回の開催状況にご注意ください

梶 裕貴（かじ ゆうき）

1985年9月3日生まれ、東京都出身。

2004年に声優デビュー。

「進撃の巨人」エレン・イェーガー役をはじめ、数々の話題作で主要キャラクターを演じる。

ナレーションやキャラクターの声でも幅広く活躍。

声優アワード主演男優賞を史上初の2年連続受賞し、著書『いつかすべてが君の力になる』も大ヒット。声優 20 周年を記念して AI 音声合成プロジェクト【そよぎフラクタル】を発足。

■「ROOFTOP 天体観測」イベント概要

渋谷最高峰、地上229ｍに位置する本施設は、渋谷でもっとも宙に近い場所でもあります。

「ROOFTOP 天体観測」は総合光学機器メーカー株式会社ビクセン協力のもと、屋上展望空間「SKY STAGE」に天体望遠鏡を設置し、足元に広がる東京の景色と、神秘に満ちた宙で起こる静かでゆったりとした天文現象を楽しめるイベントです。

「ROOFTOP 天体観測」を通じて、季節の移り変わりを渋谷の煌めく星空とともにぜひ本施設でご体感ください。

○参加方法：

イベント当日のSHIBUYA SKY入場チケット、もしくは年間パスポート（SHIBUYASKY PASSPORT）をお持ちの方はどなたでもご覧いただけます。ただし、皆既月食などの特別イベントは限定チケットをお持ちの方のみのご参加となる場合があります。

※SHIBUYA SKY 入場チケットは数に限りがございます。ご希望のチケットが完売の場合は購入いただけません

※イベントの中止による入場チケットの払い戻しはいたしかねます。予めご了承ください

※当日の混雑状況により、ご参加を制限させていただく場合がございます

※特別企画は別途チケットを販売する予定です。詳細は随時公式サイトでお知らせします

○特設サイト：https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/observation/

2026年3月特別企画

「SHIBUYA HINAMATSURI LUNAR ECLIPSE ひな祭りの皆既月食観賞」を開催！

▲観察する天体のイメージ

ひな祭りに見られる特別な皆既月食。SHIBUYA SKYでは貸し切り営業を実施して、ROOFTOP天体観測特別企画を開催。渋谷上空229ｍから皆既月食を観賞する特別チケットを販売いたします。

なお、本イベントでは天体望遠鏡や双眼鏡を使用するだけでなく、月のライブ投影を行い、星空案内人の解説とともに皆既月食観賞をお楽しみいただけます。

日本で観られる次の皆既月食は約3年後。

330人だけが体感できるプレミアムな皆既月食観賞をSHIBUYA SKYで体験してみてはいかがでしょうか。

＜イベント概要＞

○イベント名：「SHIBUYA HINAMATSURI LUNAR ECLIPSE ひな祭りの皆既月食観賞」

○開催日時：2026年3月3日（火）18時30分～20時40分

○開催場所：SHIBUYA SKY

○定員：330名（先着順）

○チケット料金：5,000円（税込）

※SHIBUYA SKY入場チケット料金、入場特典込

○チケット販売開始日時：2月3日（火）14時

○チケット購入サイト：https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/ticket/

※チケット購入サイトより専用チケット「ひな祭り皆既月食観賞」をご購入ください

▲「ひな祭りの皆既月食観賞」キービジュアル

○その他注意事項：

※本チケットは入場時間直前までキャンセル可能です。

※イベント開始は18時30分から、皆既食は18時49分からの開始を予想しておりますが、

視界不良により、ご覧いただけない場合もございます

※イベント開催後に天候などの状況により、屋上に入場できなくなる場合がございます

※荒天などによる中止の場合は、開催日当日3月3日(火)12時以降にチケット購入者へお知らせするとともにチケットのキャンセルと返金をさせていただきます。渋谷スカイは通常営業に切り替えておりますので、渋谷スカイにご入場を希望される方はご自身で公式チケット購入サイト「Webket」から再度ご購入をお願いいたします

※その他注意事項はチケット購入サイトをご確認ください

◯タイムスケジュール：

17:40～

18:20（最終入場）

ご入場は、渋谷スクランブルスクエア14階チケットカウンターまでお越しください。

18:30～ROOFTOP天体観測イベント

「SHIBUYA HINAMATSURI LUNAR ECLIPSE ひな祭りの皆既月食観賞」

皆既月食の開始や月食の最大などのタイミングで星空案内人の解説と望遠鏡での

観察をお楽しみいただけます。また、月のライブ投影や木星、プレアデス星団の

天体投影を実施し、はるか遠い天体を目の前でご覧いただきます。

18:49 部分食の始まり

20:04 皆既食の始まり

20:33 食の最大

21:03 皆既食の終わり

22:17 部分食の終わり

※俳優 水上恒司さんによるイベント中のナレーションもございます。

20:40（予定）イベント終了 通常営業再開

※20時40分から通常営業を再開しますが、イベントチケットをお持ちの方は営業終了22時30分まで

SHIBUYA SKYでお過ごしいただけます

22:30 渋谷スカイ営業終了

ひな祭り×月をイメージしたイベント限定メニューの登場！！

・月灯り抹茶チュロソフト 980円（税込）

濃厚ソフトクリームに香り高い抹茶パウダーをまとわせ、

サクサク食感のチュロスともちもち抹茶白玉をトッピング。

金平糖がきらめく、ひな祭りをイメージした和スイーツです。

・月見 柚子グリーンティー 900円（税込）

爽やかな柚子リキュールと温かい緑茶を合わせた、ほっと安らぐ和風ドリンク。

浮かべたレモンスライスが月をイメージした、見た目も楽しめる一杯。

親子で楽しめる「渋谷上空の天体教室」も開催！

▲「Paradise Lounge」限定メニュー

ROOFTOP天体観測3月の特別企画は、「渋谷上空の天文教室―オリジナル双眼鏡で観る上弦の月―」をお子様向けに開催。3月に観られる皆既月食でも注目を浴びている「月」に関する知識を広く深く学ぶことに加えて、自分だけのオリジナルデザインの「手作り双眼鏡」を作成します。月を学ぶ教室の後は、SHIBUYA SKY屋上にてガイドの解説を聞きながら、天体望遠鏡とオリジナル双眼鏡を使って月を観察します。また、スマート望遠鏡にて「月」を撮影し、スクリーンに投影して観察します。渋谷上空229ｍから「月」を覗いてみませんか。月以外にも、木星やプレアデス星団を観察いただけます。

＜イベント概要＞

○イベント名：「渋谷上空の天体教室―オリジナル双眼鏡で観る上弦の月―」

（お子様と保護者のペア参加限定）

○開催日時：2026年3月26日（木）、27日（金）各日18時00分～20時00分

○開催場所：SHIBUYA SKY

○お子さま対象年齢：小学4年生～小学6年生

※対象年齢以外でも、小学１年生～中学3年生までご参加いただけますが、小学校高学年のお子様向けの内容となっておりますのでご承知おきください

○定員：各日15組30名（先着順）

▲「渋谷上空の天体教室」キービジュアル

○チケット料金：7,000円（税込）

※保護者１名・お子さま１名のペア料金、SHIBUYA SKY入場チケット料金込

○チケット販売開始日時：2月26日（木）10時

○チケット購入サイト：https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/ticket/

※チケット購入サイトより専用チケット「渋谷上空の天文教室」をご購入ください

○注意事項：

※本イベントは、保護者とお子さま（大人１名・子ども１名）ペアでの参加限定です

※天候不良の場合は、屋上が閉鎖する可能性やプログラムの内容を変更して開催する場合がございます

※その他注意事項はチケット購入サイトをご確認ください

◯タイムスケジュール：

17:50 14階チケットカウンター前にお集まりください。

18:00～座学「月を学ぶ教室」＠45階多目的室

地球に最も近い天体であり、皆既月食でも注目を浴びる「月」に関する知識を画像やイラストを使用して楽しみながら学びます。星空案内人のガイドが分かりやすく解説いたします。月について学んだあとは、お子さまに大人気の「手作り双眼鏡」を作成します。鏡筒の部分に自分でデザインしたスクラッチシートを貼付して、世界で一つだけ、自分だけの双眼鏡を作りましょう。

19:05～SHIBUYA SKY屋上から月観察

＠屋上展望空間「SKY STAGE」

「月を学ぶ教室」で学んだ後は、屋上展望空間「SKY STAGE」にて、渋谷上空229ｍの高さから天体望遠鏡やオリジナル双眼鏡を使って、実際に月を観察します。

月を学んだ後の観察は楽しみが倍増することでしょう。

月以外にも、太陽系の惑星である「木星」や、星の集まりである「プレアデス星団」なども観察します。

20：00（予定） イベント終了

※天候不良などで屋上に出られない場合はプログラムの内容を変更して開催する場合がございます。

2026年度「ROOFTOP 天体観測」年間スケジュール

2026年4月からの「ROOFTOP 天体観測」の年間スケジュールは以下のとおりです。（毎月開催）

▷株式会社ビクセンについて

■「星を見せる会社」株式会社ビクセン

1949年創業。天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー。

公式WEBサイト：https://www.vixen.co.jp/

▷SHIBUYA SKYについて

■SHIBUYA SKY

本施設は、14階～45階の移行空間「SKY GATE」、日本最大級の屋上展望空間「SKY STAGE」、46階の屋内展望回廊「SKY GALLERY」の3つのゾーンで構成されています。渋谷最高峰の地上229ｍから広がる360度の景色を眺めるにとどまらず、一連の体験を通じて知的好奇心を刺激し、想像力を育む展望装置です。

名称 ： SHIBUYA SKY

フロア ： 14階（チケットカウンター）、45階・46階（屋内展望施設）、屋上（屋上展望空間）

高さ ： 地上229m

営業面積 ： 屋上展望空間 約2,500平方メートル 、屋内展望施設 約3,000平方メートル

営業時間 ： 10:00～22:30（最終入場21:20） ※最新の営業時間は公式WEBサイトをご確認ください

休館日 ： 元日（※臨時休館日あり）

公式WEBサイト ： https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/

＜ご入場にあたってのお願い＞

※SHIBUYA SKYは、地上229ｍの屋上展望空間を有する施設です

※お客さまの安全確保のため、持込み禁止物や禁止行為のルールを定めています

※詳しくは、公式WEBサイト https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/ticket/#sec-note

館内にて掲示している案内サインなどでご確認ください

※ルールをお守りいただけない場合、ご入場のお断りやご退場をお願いする場合があります

＜施設およびチケットに関するお問合せ先＞

SHIBUYA SKYお問い合わせ窓口 TEL：03-4221-0229 （受付時間10:00～20:00）

＜渋谷スクランブルスクエア 概要＞

名称 ：渋谷スクランブルスクエア／SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE

事業主体 ：東急(株)、東日本旅客鉄道(株)、東京地下鉄(株)

所在 ：東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号

用途 ： 事務所、店舗、展望施設、駐車場など

延床面積 ： 第I期（東棟）約181,000平方メートル 、第II期（中央棟・西棟）約96,000平方メートル

階数 ： 第I期（東棟）地上47階 地下7階、

第II期（中央棟）地上10階 地下2階、（西棟）地上13階 地下5階

高さ ： 第I期（東棟）229.7ｍ、第II期（中央棟）約61ｍ、（西棟）約76ｍ

設計者 ： 渋谷駅周辺整備計画共同企業体

※(株)日建設計、(株)東急設計コンサルタント、(株)JR東日本建築設計、

メトロ開発(株)

デザインアーキテクト ： (株)日建設計、(株)隈研吾建築都市設計事務所、(有)SANAA事務所

運営会社 ：渋谷スクランブルスクエア(株)

※東急(株)、東日本旅客鉄道(株)、東京地下鉄(株)の3社共同出資

開業 ： 第I期（東棟）2019年11月1日

第II期（中央棟・西棟）2031年度（予定）

URL ： https://www.shibuya-scramble-square.com