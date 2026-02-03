『イロドリミドリ』シリーズ最終章を飾る集大成ライブ開催！ イロドリミドリFINAL LIVE 最終話 ～Get Our MIRAI!!!!!!!!!!!!!!～ チケットオフィシャル先行スタート！

株式会社セガ フェイブ

セガグループの株式会社セガ フェイブ（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄、以下 セガ フェイブ）は、アーケード音楽ゲーム『CHUNITHM』から生まれたオリジナルガールズバンド『イロドリミドリ』のワンマンライブ「イロドリミドリFINAL LIVE 最終話 ～Get Our MIRAI!!!!!!!!!!!!!!～」を2026年6月6日（土）に開催いたします。

2015年から10年以上に渡って歩んできた『イロドリミドリ』は現在、本編ストーリーの最終章を展開中。本編ストーリーが最終話に向かう中で開催される今回のライブは、「イロドリミドリ」「HaNaMiNa」「舞ヶ原シンセ研究会」の3ユニットから全13名のキャストが揃い、これまでの10年間の集大成となる“ファイナルライブ”をお届けします。

ライブチケットはオフィシャル１次先行の申し込みがスタートしております。また、『CHUNITHM』をプレイすることで招待チケットが当たるチケットくじの開催も決定しました。皆様のご来場をお待ちしております。

イロドリミドリFINAL LIVE 最終話 ～Get Our MIRAI!!!!!!!!!!!!!!～

▼ライブ特設サイトはこちら！

https://chunithm.sega.jp/irodorimidori/final_live/

■イロドリミドリFINAL LIVE 最終話 ～Get Our MIRAI!!!!!!!!!!!!!!～ 概要

◇開催日時

2026年6月6日（土）15：00開場 16：00開演

◇会場

戸田市文化会館 大ホール

◇出演者

【イロドリミドリ】

新田 恵海（明坂 芹菜役）

M・A・O（箱部 なる役）

福原 綾香（御形 アリシアナ役）

山本 彩乃（天王洲 なずな役）

佐倉 薫（小仏 凪役）

高野 麻里佳（月鈴 白奈役）

【HaNaMiNa】

花井 美春（五十嵐 撫子役）

東城 日沙子（萩原 七々瀬役）

丸岡 和佳奈（葛城 華役）

伊藤 美来（小野 美苗役）

【S.S.L. -舞ヶ原シンセ研究会-】

立花 理香（芒崎 奏役）

八島 さらら（藤堂 陽南袴役）

原田 彩楓（桔梗 小夜曲役）

◇主催

ウェーブマスター

◇協力

セガ フェイブ

■チケット情報

◇スペシャルグッズ＆お名前掲載付き無敵チケット …18,000円（税込）

【特典内容】

１．お名前掲載（公演当日ロビー＋本ライブ映像化の際のエンドロール）

２．選べるキャラカラーライブTシャツ

３．CHUNITHMで使えるキャラクターシリアルコード３点

「明坂 芹菜／Here the our MIRAI!」

「萩原 七々瀬／カモンゴー！」

「芒崎 奏／We don’t need tears!」

◇通常チケット …12,000円（税込）

▼チケットお申込みはこちら！

オフィシャル１次先行

2026年2月3日（火）～3月2日（月）23:59

https://eplus.jp/irodorimidori/

※「スペシャルグッズ＆お名前掲載付き無敵チケット」 はオフィシャル１次先行およびオフィシャル２次先行のみでの受付となります。一般発売以降の販売はございませんのでご注意ください。

※「選べるキャラカラーライブTシャツ」 は、チケット1枚につき、全14キャラクターのキャラカラーからお好きな１色をお選びいただけます。

＜選択可能カラー（全14色）＞芹菜、アリシアナ、なずな、凪、なる、白奈、那知、撫子、七々瀬、華、美苗、奏、陽南袴、小夜曲

※「選べるキャラカラーライブTシャツ」 のデザインはどのカラーでも共通となります。

※「お名前掲載」にて掲載するお名前、および「選べるキャラカラーライブTシャツ」 希望カラーの登録方法は、チケット購入後に購入者の方へ案内いたします。期間内に登録を完了いただけない場合のお名前掲載および希望カラーのTシャツのご用意はいたしかねます。

※「お名前掲載」にて掲載するお名前には文字数・文字種制限がございます。また、公序良俗に反する表現、第三者の権利を侵害する可能性がある表現、差別的表現を含むお名前はご使用いただけません。使用可能なお名前についての詳細は登録時の案内をご確認ください。

※チケット特典グッズのTシャツおよびシリアルコードは当日ライブ会場でのお渡しとなります。

※チケット特典グッズの引き換えは当日限り有効です。当日お引き換えいただけなかったお客様への後日引き換えおよび配送はいたしかねます。

※当日会場へお越しにならなかったお客様へのチケット特典グッズのお渡しはございません。

※特典シリアルコードは1アカウントに付き1度のみ使用できます。

※特典シリアルコードの換金、転売、返品はできません。

※特典シリアルコードは、サービス終了などの事情により、事前の予告なく変更、休止、または終了する場合があります。

■CHUNITHMを遊んでライブチケットを当てよう！イロドリミドリFINALライブチケットくじ開催！

ライブ開催を記念して、抽選でライブチケットが当たる「チケットくじ」も開催！

期間中、対象店舗でCHUNITHMをプレイすると貯まるポイントを使用してくじを引いていただくと、本ライブ通常チケット引き換え用のキャンペーンコードが抽選で当たります。キャンペーンコードは100名様限定で、当選者が100名に達し次第終了となります。

チケット入手手段の一つとしてぜひご活用ください！

※こちらのくじで提供するチケットは、並行して販売する「通常チケット」と同じものとなります。「スペシャルグッズ＆お名前掲載付き無敵チケット」ではありません。（「スペシャルグッズ＆お名前掲載付き無敵チケット」の特典は付属しません）

※チケットを通常通り購入されたい方は、オフィシャル先行・一般販売をご利用ください。

【チケットくじ開催期間】

2026年2月5日(木)7:00～2月26日(木)1:59

※【A賞】ライブチケット引き換え用キャンペーンコードは規定数が無くなり次第終了となります。

▼詳しくはこちらから

イロドリミドリFINALライブチケットくじ 詳細ページ

https://chunithm.sega.jp/irodorimidori/final_live/campaign/

■関連リンク

〇『イロドリミドリ』公式サイト：https://chunithm.sega.jp/irodorimidori/

〇『イロドリミドリ』公式X イロドリミドリ新聞部：https://x.com/irodorimidori5

〇『CHUNITHM』公式サイト：https://chunithm.sega.jp/

〇『CHUNITHM』公式X：https://x.com/chunithm

〇『maimai＆CHUNITHM＆オンゲキ』公式X：https://x.com/performai

(C)SEGA