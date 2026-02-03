本当は「はちみつたっぷり」が好きなあなたへ！ 「北海道産生クリーム使用のヨーグルト味アイス」に「アカシアはちみつ使用のはちみつソース」をたっぷりと入れました♪

　赤城乳業株式会社（本社：埼玉県深谷市、社長：井上創太）は、「たぷたぷはちみつwithヨーグルト味アイス」を2026年2月10日（火）より全国発売いたします。




　この商品は、トレンドの「はちみつヨーグルト」を「はちみつたっぷり」の仕様でお楽しみいただけるアイスバーです。はちみつヨーグルトの人気商品の口コミや話題のSNS投稿を参考に、「はちみつたっぷりのはちみつヨーグルトが食べたい」という生活者の本音を叶えるアイスに仕上げました。


　北海道産生クリームを使用した乳感のあるヨーグルト味アイスに、はちみつの女王と呼ばれている「アカシアはちみつ」を使用したはちみつソースをたっぷりと入れています。「アカシアはちみつ」は、クセのない甘みとすっきりとした後味が特徴です。



　赤城乳業は「あそびましょ。」の企業メッセージをお客様に伝えるため、もっと手軽に楽しんでいただける新しいアイスクリームの提案をしていきます。


【商品情報】

■たぷたぷはちみつwithヨーグルト味アイス
希望小売価格：194円（税込）


種類別：アイスミルク
容量：70ml


エネルギー：134kcal


発売日：2026年2月10日（火）


発売エリア：全国


※この商品は、はちみつを使用しております。1歳未満の乳児には与えないでください。