ハンズ イオンモール津田沼 South店 3月18日（水）オープン

写真拡大

株式会社ハンズ

　株式会社ハンズ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桜井 悟）は、津田沼の新たなランドマークとしてオープンする商業施設、イオンモール津田沼 South に「ハンズ イオンモール津田沼 South店」を3 月 18 日（水）にオープンすることを決定しましたのでお知らせいたします。







ハンズは「手でソウゾウしよう。手でワクワクしよう。」をブランドメッセージとして掲げ、国内外 97 店


舗でお客様の「生活文化の創造」をお手伝いしています。イオンモール津田沼 South店でも地域のお客様に愛される、通いたくなる店舗を目指し、商品、接客、サービスを通じてソウゾウ、ワクワクをお届けしてまいります。



■ 店舗概要　　


店　　名 : ハンズ イオンモール津田沼 South店


出店場所 : 千葉県習志野市津田沼1-10-30 イオンモール津田沼 South 4階


交　　通 : 京成松戸線「新津田沼駅」直結、 総武線「津田沼駅」より徒歩約4分


店舗面積 : 約 755 平方メートル


※ 店舗の詳細はあらためてお知らせいたします。



＜株式会社ハンズ 概要＞


代　表　者：代表取締役会長 高家 正行


代表取締役社長 社長執行役員 桜井 悟


設 　　 立：1976 年 8 月


本社所在地：東京都新宿区新宿 6-27-30 新宿イーストサイドスクエア


資　本　金：1 億円


事 業 内 容：住まいと住生活・手づくり関連の製品・道具・工具・素材・部品の総合専門小売業


従 業 員 数：1,789 名（2025 年 3 月 1 日現在）


店　舗　数：総店舗数 97 店舗（2026年2月3日現在）


ハンズ 68 店舗（FC 11 店舗、海外 12 店舗含む）


ハンズ ビー21 店舗（FC 3 店舗含む）


プラグス マーケット 9 店舗（FC）


公式サイト：https://info.hands.net/company/ （企業サイト）


https://hands.net/（ネットストア）