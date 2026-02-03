ハンズ イオンモール津田沼 South店 3月18日（水）オープン

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桜井 悟）は、津田沼の新たなランドマークとしてオープンする商業施設、イオンモール津田沼 South に「ハンズ イオンモール津田沼 South店」を3 月 18 日（水）にオープンすることを決定しましたのでお知らせいたします。

ハンズは「手でソウゾウしよう。手でワクワクしよう。」をブランドメッセージとして掲げ、国内外 97 店

舗でお客様の「生活文化の創造」をお手伝いしています。イオンモール津田沼 South店でも地域のお客様に愛される、通いたくなる店舗を目指し、商品、接客、サービスを通じてソウゾウ、ワクワクをお届けしてまいります。

■ 店舗概要

店 名 : ハンズ イオンモール津田沼 South店

出店場所 : 千葉県習志野市津田沼1-10-30 イオンモール津田沼 South 4階

交 通 : 京成松戸線「新津田沼駅」直結、 総武線「津田沼駅」より徒歩約4分

店舗面積 : 約 755 平方メートル

※ 店舗の詳細はあらためてお知らせいたします。

＜株式会社ハンズ 概要＞

代 表 者：代表取締役会長 高家 正行

代表取締役社長 社長執行役員 桜井 悟

設 立：1976 年 8 月

本社所在地：東京都新宿区新宿 6-27-30 新宿イーストサイドスクエア

資 本 金：1 億円

事 業 内 容：住まいと住生活・手づくり関連の製品・道具・工具・素材・部品の総合専門小売業

従 業 員 数：1,789 名（2025 年 3 月 1 日現在）

店 舗 数：総店舗数 97 店舗（2026年2月3日現在）

ハンズ 68 店舗（FC 11 店舗、海外 12 店舗含む）

ハンズ ビー21 店舗（FC 3 店舗含む）

プラグス マーケット 9 店舗（FC）

公式サイト：https://info.hands.net/company/ （企業サイト）

https://hands.net/（ネットストア）