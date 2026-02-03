お花もKAWAIIも満開『Harmonyland Flower Fantasy』2026年3月20日（金・祝）より開催決定！約500本の桜が咲く園内で、フローリスト姿のハローキティたちと春をお祝い！

株式会社サンリオエンターテイメント

株式会社サンリオエンターテイメント(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:小巻亜矢)が運営する「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド（大分県日出町）」では、2026年3月20日（金・祝）から6月30日（火）の期間、「お花も音楽も、そして“KAWAII”もいっぱい！」をテーマとした期間限定イベント『Harmonyland Flower Fantasy（ハーモニーランド フラワー ファンタジー）』を開催します。

詳細ページ：https://www.harmonyland.jp/sp/flower/index.html

『Harmonyland Flower Fantasy』は、色鮮やかな季節のお花や楽しい音楽とともに、春の訪れをお祝いする期間限定イベントです。フローリスト姿のハローキティたちといっしょに、歌やダンスで心が弾む、笑顔満開の春をお届けします。

期間限定のフラワーショー「The Colorful Bloomig!［ザ・カラフルブルーミング！］」では、フローリストとなったハローキティたちが、「音楽」と「ダンス」のちからで満開のお花を咲かせます。歌とダンスにあわせて、ゲストの皆さまも一緒に「ブルーミング！」の掛け声をかけながら盛り上がる、参加型のステージ演出にもご注目ください。さらに、小春さん（チャラン・ポ・ランタン）が手がけたメルヘンな歌詞と、どこか懐かしさを感じる楽曲が、ショーの世界観をより一層彩ります。ショーをさらに盛り上げる「フラワーバルーン」は、今年の新ビジュアルで登場し、中にスパンコールが入っているのもポイントです。手に持って応援したり、写真を撮ったりしながら、花と音楽に包まれる特別なひとときをお楽しみいただけます。

また、ハーベストテーブル前には、カラフルなお花が訪れた方を癒やす「ハーモニーランド フラワーガーデン」が期間限定で登場します。2026年はガーデンエリアに加え、ハーモニービレッジ内の各所にもお花があしらわれ、園内を歩きながら楽しめるフォトスポットが広がります。

さらに、昨年オープンしたキャラクターたちと触れ合える「キャラクターグリーティング ファンスタジオ」では、イベント期間限定でハーモニーパス購入者に「お花の種付きポストカード」をお渡しするキャンペーンを実施します。

そのほか、キャラクターたちと触れ合えるグリーティングコンテンツも盛りだくさん。キャラクターたちとゆっくり交流できる「スペシャルグリーティング」のほか、フラワーバルーンを持ったキャラクターがおでむかえする「おでむかえグリーティング」も開催。さらに、キャラクターが日替わりで登場するビンゴなど、各所で春のひとときをお楽しみいただけます。園内には、ソメイヨシノや陽光桜、シダレ桜など約500本の桜をはじめ、お花見もお楽しみいただけます。カラフルなお花と楽しい音楽に包まれて、花見気分で心はずむ春をお過ごしください。

『Harmonyland Flower Fantasy』概要

【概要】

■開催期間：2026年3月20日（金・祝）～6月30日（火）

■詳細ページ：https://www.harmonyland.jp/sp/flower/index.html

【テーマ】

お花も音楽も、そして“KAWAII”もいっぱい！笑顔満開！

もっとも～～っとBlooming！

【実施内容】

・フラワーショー「The Colorful Bloomig!［ザ・カラフルブルーミング！］」

・「ハーモニーランド フラワーガーデン」の実施

・スペシャルグリーティングの開催

・特定日にフラワーバルーンを持ったキャラクターがおでむかえする

「おでむかえグリーティング」を実施

・キャラクターが日替わりで登場するビンゴを実施

・キャラクターグリーティング ファンスタジオのハーモニーパス購入者に

「お花の種付きポストカード」をプレゼント

・期間限定フード、期間限定グッズの販売

・【コラボイベント】『フラガリアメモリーズ なかよくフェスティバル2026』の実施

※2026年4月10日（金）～ 6月30日（火）

フラワーショー「The Colorful Blooming！［ザ・カラフルブルーミング！］」

■実施期間：2026年3月20日（金・祝）～6月30日（火）

■実施時間：15:30～（5月2日～5日のみ 11:15～）

■実施場所：ハーモニービレッジ

■出演キャラクター：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、 ディアダニエル、

シナモロール、ウィッシュミーメル

期間中は、色鮮やかなお花が咲き誇る期間限定のフラワーショー「The Colorful Bloomig!［ザ・カラフルブルーミング！］」を上演します。フローリスト姿のハローキティたちが育てるフラワーガーデンでは、「音楽」のちからが大切な栄養となり、花々がいきいきと咲き広がっていきます。「ブルーミング！」の掛け声でショーを盛り上げながら、みんなで満開のお花を咲かせましょう。ショーをさらに盛り上げる「フラワーバルーン」は今年の新ビジュアルで登場します。中にスパンコールが入っているのもポイントです。手に持って応援したり、撮影のフォトプロップスとしてお使いいただいたりと、ショーの楽しみ方がさらに広がります。カラフルなステージで、花と音楽に包まれる春のひとときをお楽しみください。

バルーンの中にスパンコールが入った「フラワーバルーン」が登場！

フラワーショーがもっと楽しくなるショー参加グッズには、バルーンの中にスパンコールが入った「フラワーバルーン」をご用意しました。手に持って撮影するフォトプロップスとしてもお使いいただけます。

・フラワーバルーン［全6種］

楽曲は小春（チャラン・ポ・ランタン）さんが担当

「The Colorful Blooming！［ザ・カラフルブルーミング！］」の楽曲は小春（チャラン・ポ・ランタン）さんが担当します。メルヘンな歌詞と、様々なジャンルをミックスした、独特ながらどこか懐かしさを感じる音楽にもご注目ください。

■楽曲（作詞・作曲・編曲） 小春（チャラン・ポ・ランタン）

1988年生まれ。妹・ももとの唄とアコーディオンの姉妹ユニット「チャラン・ポ・ランタン」のメンバー。アコーディオンを担当。

7歳の時にサーカスを観に行ったことをきっかけにアコーディオンを始める。

プロデュースした手頃な値段のボタンアコーディオン「Bebe Medusa」の予約販売を開始。

一晩でボタンアコーディオンを531台売り上げる。

その他にも映画やドラマ、舞台への楽曲提供・イラスト・執筆・動画編集など活動の範囲は多岐に渡る。

昨年よりもパワーアップ！訪れた方を癒やす「ハーモニーランド フラワーガーデン」

※画像は昨年の様子

ハーベストテーブル前に期間限定で登場する「ハーモニーランド フラワーガーデン」では、ガーベラやパンジーなどのカラフルなお花が訪れた方を癒やします。2026年はガーデンエリアにとどまらず、ハーモニービレッジ内の各所にもお花が登場。キャラクターのシルエットを形どったトピアリーやフラワーワゴンなどのフォトスポットとともに、花いっぱいのハーモニーランドを楽しめます。

■実施期間：2026年3月20日（金・祝）～6月30日（火）

■実施場所：ハーモニービレッジ ハーベストテーブル前

キャラクターといっしょに春を楽しもう！スペシャルグリーティング

フローリスト姿のキャラクターたちと楽しめる、『Harmonyland Flower Fantasy』期間限定のスペシャルグリーティングを開催します。ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ディアダニエル、シナモロール、ウィッシュミーメルが登場し、お花をモチーフにした華やかで“Blooming”なコスチュームで、特別なひとときをお届けします。

■実施時間：10:30～、13:30～（1日2回実施）

■実施場所：キャラクターグリーティング ファンスタジオ 104号室

■料金：3,500円

■出演キャラクター：ハローキティ・マイメロディ・クロミ

ディアダニエル・シナモロール・ウィッシュミーメル

※有料・事前予約制のイベントです

ファンスタジオでお花の種をプレゼント！

昨年オープンしたキャラクターたちと触れ合える「キャラクターグリーティング ファンスタジオ」では、イベント期間限定でハーモニーパス購入者に「お花の種付きポストカード」をお渡しするキャンペーンを実施します。

■実施期間：2026年3月20日（金・祝）～6月30日（火）のうちの特定日

■実施場所：キャラクターグリーティング ファンスタジオ

■料金：1,500円

『Harmonyland Flower Fantasy』期間限定フードメニュー

『Harmonyland Flower Fantasy』の開催期間中は、見た目も華やかな期間限定フードが登場します。お花をイメージした「キティのフラワーカレー」や、花束に見立てた「ローストビーフのブーケサラダ」など、春気分を盛り上げるメニューがラインアップ。さらに、花びらのようなチョコをトッピングした「フラワーベリーパンケーキ」や、食べ歩きにもぴったりな「フラワープチホットケーキ」、カラフルな「ゼリークリームソーダ」など、写真映えするメニューもお楽しみいただけます。

『Harmonyland Flower Fantasy』期間限定グッズ

キティのフラワーカレーローストビーフのブーケサラダフラワーベリーパンケーキ

『Harmonyland Flower Fantasy』の開催期間中は、イベントをさらに楽しめる期間限定グッズが登場します。フラワーモチーフのチャームやヘアクリップ、日常使いしやすいマグカップやマルチケース、スライドミラーなど、春のおでかけが楽しくなるアイテムがラインアップ。さらに、シークレット仕様で開ける楽しみが広がるチャームやカードもご用意しました。

『フラガリアメモリーズ なかよくフェスティバル2026』を開催

チャームヘアクリップシークレットカード

サンリオが贈る騎士道ファンタジープロジェクト「フラガリアメモリーズ」とハーモニーランドのコラボイベントが、2026年も開催決定しました。

「レッドブーケ」「ブルーブーケ」「ノワールブーケ」を3つの期間に分け、ミニキャラクターによる新規ビジュアルを使用したグッズやフードの展開、店内放送（楽曲）など、様々なコンテンツをご用意しました。

加えて、有料グリーティングやLINEで参加できるゲーム、フォトスポットなど、園内各所でお楽しみいただけます。特設ページも本日オープン。詳細は、後日発表予定の続報をお楽しみに。

■実施期間 ：2026年4月10日（金）～ 6月30日（火）

■特設ページ：https://www.harmonyland.jp/sp/fragaria/index.html

■コピーライト

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

※画像はイメージです

※価格は全て税込です。

※本リリースの掲載内容は画像を含め、2月3日（火）現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d7643-490-5394dd89873fddde32684960b2743b6a.pdf