マンションのレジリエンス向上を支援

株式会社ファミリーネット・ジャパン

東京電力グループの株式会社ファミリーネット・ジャパン（本社：東京都港区／代表取締役：浜西豊、以下「FNJ」）は株式会社Laspy（本社：東京都港区／代表取締役：藪原拓人、以下「Laspy」）*1と連携し、マンションのレジリエンス向上に向けた防災備蓄品（保存水、おかゆ、簡易トイレなど）の販売、管理を提供する「あんしんストック for マンション」と「あんしんストックローリング」（以下、「本サービス」）の導入を開始します。

FNJでは災害時の安否確認を支援する「ここシェア」や通信障害によるインターネットサービスの停止を回避する「インターネット回線の冗長化」など、安心して住み続けられるサービスを提供して参りました。

今般、より一層の安心を提供するサービスとして「レーベン和光 THE GRANDE」*²への「あんしんストック for マンション」導入から順次、展開予定です。

*1 株式会社Laspy 設立：2021年2月/代表者：代表取締役CEO 藪原 拓人/URL：https://laspy.net/index.html

*２ 2026年1月引渡。株式会社タカラレーベン、東京建物株式会社、日鉄興和不動産株式会社による共同事業。

■背景

近年、マンションの耐震性能が向上し建物としての災害対策が進んでいます。それにより災害発生時には避難所ではなくマンション内での在宅避難が想定されるようになりました。

その際、マンションコミュニティを活かした共助、防災用品や備蓄食料の用意など、マンション内での備えが重要となりますが、管理会社や管理員の負担が大きく現実問題としてどこまで対応できるのかが度々議論となっております。

そこでFNJではインターネットサービスと併せて本サービスを導入することで、防災備蓄品の用意から期限管理、補充までをワンストップで提供し、管理業務の負担をかけずにマンションのレジリエンス向上を実現しました。

■本サービスの概要

＜あんしんストックforマンション＞

マンション内の備蓄倉庫に防災備蓄品を設置します。防災備蓄品は住戸ごとにバッグにまとめて設置しており、災害発生時には入居者がバッグをそのまま持ち出すことができるサービスです。

防災備蓄品の期限管理から入替作業はもちろん、万が一災害が発生し活用された後の補充等、本サービスの継続に必要な業務はFNJとLaspyが実施いたします。

＜あんしんストックローリング＞

1年に一度、防災備蓄品を各住戸へ郵送でお届けするサービスです。届いた防災備蓄品は住戸内で保管いただき、翌年に新しい防災備蓄品が届いたら前年までのものはご家庭でお召し上がりいただけます。定期的に届くことで防災への備えを見直すきっかけ作りにもなります。

＜内容物の一例＞

5年以上保存可能なおかゆ、水、簡易トイレを基本とし、マンションごとに応じたカスタマイズが可能です。

「あんしんストックローリング」では上記に加え、備蓄品入れ替えの際にお召し上がりやすいレトルト食品や缶詰なども同梱いたします。

■今後の展望

本サービスの備蓄セットはマンションごとに内容物を変更することも可能です。決められたセットではなくマンションのエリアや入居者の属性などニーズに応じて柔軟にサービスを提供し、レジリエンスの向上に寄与します。

FNJでは、今後も安心して住み続けられるマンションライフのパートナーとして、入居者の皆さまの暮らしをより豊かに支え、持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。