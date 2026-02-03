“親子で一緒に月へ思いをはせる”3月26日（木）、27日（金）開催「ROOFTOP天体観測 SHIBUYA 親子プログラム 渋谷上空の天文教室ーオリジナル双眼鏡で観る上弦の月―」に協力
総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、2026年3月26日（木）、27日（金）にSHIBUYA SKYで開催される「ROOFTOP天体観測 SHIBUYA 親子プログラム 渋谷上空の天文教室ーオリジナル双眼鏡で観る上弦の月―」に協力します。
渋谷駅直結・直上の渋谷スクランブルスクエアでは、渋谷でもっとも宙に近い場所、SHIBUYA SKYで体験できる天体観測イベントを毎月開催しております。
今回のイベントのテーマは、「渋谷上空の天文教室」。
保護者の方とお子さま（大人1名・子供1名）のペア参加限定のイベントです。
座学「月を学ぶ教室」では、月面探査や宇宙旅行など、月に関するお話を楽しく学びます。
その後、1組1台双眼鏡をデコレーションし、オリジナルの双眼鏡を作成するワークショップを実施。
双眼鏡はお持ち帰りいただけますので、ご自宅でも月の観察をお楽しみいただけます。
最後に、屋上展望空間「SKY STAGE」にて、作成したオリジナル双眼鏡や、ビクセンの天体望遠鏡を使って月を観察します。
3月26日に昇る月は、上弦の月。
欠け際に注目すると、クレーターや山脈などの地形の様子がよくわかります。
座学で学んだ月の地形や月面探査の着陸地点などを探しながら、親子で一緒に月の観察をお楽しみいただけます。
月以外に、木星やプレアデス星団なども観察予定です。
※天候不良の場合は、プログラムの内容を変更して開催する場合がございます。
「ROOFTOP天体観測 SHIBUYA 親子プログラム 渋谷上空の天文教室ーオリジナル双眼鏡で観る上弦の月―」 イベント概要
■日時：2026年3月26日（木）・27日（金）18:00～20:00 ※予備日：なし
■場所：SHIBUYA SKY（東京都渋谷区）
■参加条件：保護者とお子さま（大人1名・子供1名）ペアでの参加限定
※ペア1組につき、追加で1名までイベントにご同席いただけます。
追加で参加される小学生のお子さまのチケットは当日窓口でご購入いただけます。
■お子さま対象年齢：小学4年生～小学6年生
※小学1年生～中学3年生がご参加いただけますが、小学校高学年のお子さま向けの内容となっております。
■タイムスケジュール：
17:50 14階チケットカウンター前 集合
18:00 座学「月を学ぶ教室」・手作り双眼鏡ワークショップ
19:05 SHIBUYA SKY屋上から月の観察
20:00 解散
■参加費：7,000円（税込）
■参加方法：チケット購入
チケット購入サイトはこちら
※専用チケット「渋谷上空の天文教室」をご購入ください。
https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/ticket/
詳細はこちら
https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/observation/
このイベントの詳細に関するお問い合わせ等は、主催：渋谷スクランブルスクエア株式会社へお願いいたします。
株式会社ビクセン
＜株式会社ビクセン 会社概要＞
代表取締役 新妻和重
創業1949年 本社 埼玉県所沢市
天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー