【琵琶湖ホテル】かるたの聖地・大津ならではのおもてなし　平安時代に詠まれた春の情景を表現した「百人一首ランチ」

京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社

琵琶湖ホテル（所在地：滋賀県大津市浜町、総支配人：前田義和）は、2026年2月26日（木）から、「日本料理 おおみ」と「鉄板焼 おおみ」で春のランチメニューを提供します。

「日本料理 おおみ」 『百人一首ランチ～春の宴～』

卒業や入学、進級など、ご家族の門出を祝う機会が増える春、お花見や観光のついでにお楽しみいただけるランチメニューをご用意しました。「日本料理 おおみ」では、近江神宮ゆかりの「百人一首」をテーマに、歌に込められた情景を料理で表現した人気メニュー『百人一首ランチ』を提供。食を通して平安時代の文化に触れていただくひとときをご提案します。その他、地元滋賀が誇るブランド牛［近江牛］を、日本料理と鉄板焼のそれぞれのスタイルでご堪能いただけるメニューもご用意しております。ぜひ春のお出かけに琵琶湖ホテルをご利用ください。

『百人一首ランチ』 4,300円

和の伝統に創意を凝らした料理をご提供する「日本料理 おおみ」では、百人一首の世界観と食の融合を楽しめるメニューを2022年から提供しています。

3月1日（日）からの献立は、春の情景を詠む歌をイメージ。前菜では、［筍］、［菜の花］、［蕨］など季節の食材をお召し上がりいただけます。お造りには、“湖国の恵み”のひとつ、［滋賀県産大鱒］をご用意。器や敷き紙など細部の見た目にもこだわり、春の華やかさを表現しました。

提供店舗：「日本料理 おおみ」

期間：2026年3月1日（日）～5月31日（日）

時間：11：30～15：00（L.O.14：00）

詳細を見る :https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/restaurant/menu/hyakuninisshu_lunch/

『近江牛と山菜すきやきランチ』 6,500円

［筍］、［うるい］、［独活］といった春の息吹を感じる山菜を、滋賀が誇る［近江牛］とともに味わうすきやきで。他にも［蛍烏賊］を使った前菜や［初鰹と鯛のお造り］、［小鮎と海老の天麩羅］など、季節の味覚を一度に味わえるランチコースです。春の観光のひとときに、この季節ならではのメニューをお楽しみください。

提供店舗：「日本料理 おおみ」

期間：2026年2月26日（木）～4月25日（土）

時間：11：30～15：00（L.O.14：00）

詳細を見る :https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/restaurant/menu/sukiyaki_lunch_26_2-4/

ランチ『蓬莱』 8,500円

「鉄板焼 おおみ」はカウンターでのライブ感が魅力のレストラン。今回のメニューでは、ランチで人気の［鉄板で仕上げるだし巻き玉子］や、ふっくらと蒸し上げることで素材本来の美味しさと包みを開けた瞬間に立ち上がる春の香りが楽しめる［鯛とハマグリのセロハン包み］をご用意。メインは［近江牛ロース肉］を焼き手が絶妙な焼き加減で仕上げてご提供いたします。シェフとの距離が近いカウンター席で、会話を交わしながら、特別感のあるひとときを演出します。

提供店舗：「鉄板焼 おおみ」

期間：2026年2月26日（木）～4月25日（土）

時間：11：30～15：00（L.O.14：00）

詳細を見る :https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/restaurant/menu/hourai/

ご予約・お問合せは TEL 077-524-1225（レストラン予約10：00～18：00）

※掲載料金は消費税・サービス料15％を含みます。

※リリースに掲載している写真はすべてイメージです。

※食材の入荷等の都合により、一部メニューが変更となる場合がございます。

琵琶湖ホテル

【所在地】〒520-0041 滋賀県大津市浜町2-40

【アクセス】京阪びわ湖浜大津駅より徒歩約5分

JR大津駅よりシャトルバスで約5分

【階数】地上1階～12階（客室4階～12階/175室）

【公式HP】 https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/