【2月4日は立春】毎日先着15名様に“必ず当たる”おみくじクーポンをプレゼント！(会員様限定)｜ハワイ発パワーストーンブランド「マルラニハワイ」

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」は、暦の上で一年の始まりとされる 2月4日「立春」 にあわせ、公式オンラインショップにて【会員様限定】【毎日先着15名様限定】の「立春開運キャンペーン」 を開催いたします。

立春は、冬から春へとエネルギーが切り替わり、運気の流れが大きく動き出す“始まりの日”。

新しい運を迎え入れるのに最適な、特別な節目とされています。

この立春にあわせ、期間中、オンラインショップにて 合計5,500円(税込)以上 ご購入いただいた会員様のうち、毎日先着15名様 に、次回 3,300円(税込)以上 のお買い物で使える、必ず当たる「おみくじクーポン」 をプレゼントいたします。

クーポンは必ず当たる仕様となっており、対象条件を満たしたご注文1件につき1回配布いたします。

なお、本キャンペーンは会員様限定企画となりますが、まだ会員ではない方も、ご購入前に会員登録を行っていただくことで、キャンペーンにご参加いただけます。

詳細は、キャンペーン詳細ページをご確認ください。

キャンペーン概要

■立春おみくじキャンペーン

【期間】2月4日(水)10:00 ～ 2月8日(日)23:59

【特典】「必ず当たるおみくじクーポン」プレゼント

【条件１】▶会員登録・ログイン済(https://malulani.info/?mode=f725) であること

【条件２】合計5500円(税込)以上ご購入

▶キャンペーン詳細はこちらから :https://malulani.info/?mode=grp&gid=3152054

※本キャンペーンは会員様限定となります。

※おみくじクーポンは、1日あたり先着15名様限定となります。予定数に達し次第、その日の配布は予告なく終了となります。

※本キャンペーンのクーポンプレゼントは、キャンペーン期間中、何度ご注文いただいた場合でも、お一人様につき1回限りとさせていただきます。

※クーポンは会員様ご本人のみご利用いただけます。不正利用が判明した場合は、注文をキャンセルさせていただく場合がございます。

※クーポンは、2026年3月31日までのご利用期限になります。

※以下の商品は、クーポン適用対象外となります。予めご了承ください。

・バースデイオーダー全商品

・アウトレット 全商品

・サンリオコラボ 全商品

・水晶玉子のオリエンタル占星術アクセサリー2026シリーズ

・2026年開運シリーズ

・人と動物の通訳士『ANELA』コラボ

・その他有名人コラボ商品

※オンラインショップ限定のキャンペーンとなります。

※キャンペーン中は注文が大変混みあうため、発送に遅れが発生する場合がございます。

マルラニハワイの会員特典について

マルラニハワイでは、会員登録をすると、お誕生月クーポンの進呈や、お買い物で貯まる・使えるポイント制度など、さまざまな会員特典をご利用いただけます。

毎月のポイントアップデーや、口コミ投稿でのポイント付与、会員限定キャンペーンや開運情報のご案内などもお届けしています。

本キャンペーンは、今からの会員登録でもご参加いただけます。

この機会にぜひご登録のうえ、会員特典をご活用ください。

▶ 会 員 登 録 の ご 案 内 :https://malulani.info/?mode=f725

◆おすすめ対象商品

魅せるブレス

https://malulani.info/?pid=189695430

内側の美しさを引き出し、魅力と自信を高めるブレス。

恋愛や仕事で輝きたい方に。

華やかな印象で、幸運を呼び込むお守りです。

Venus～Allure～

https://malulani.info/?pid=188574648

優しく上品な光を放つ、女神の癒しのブレスレット。

愛、魅力、才能開花、対人関係、心身の安定、幸福のお守りに。

Sedona Charm～花～

https://malulani.info/?pid=186467441

聖地セドナのエネルギーが毎日に寄り添う、パワフル＆おしゃれなチャーム。お願いごとやお好きなカラーからお選びください。

Amazing Grace

https://malulani.info/?pid=178331528

空と海と太陽からの、大いなる愛が降り注ぐ、至福のラグジュアリーブレスレット。

恋愛成就、薔薇色の人生、健康、富貴、厄除け、幸運のお守りに。

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

