【 神奈川県 × eiicon 】『 Kanagawa Innovators Day 2026 』参加登録受付中！県内最大級のイノベーションサミット。7セッション追加

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下「eiicon」）は、2026年3月24日（火）神奈川県主催（運営：eiicon）関東学院大学（KGU）横浜・関内キャンパスにて開催する神奈川県内最大級のイノベーションサミット『Kanagawa Innovators Day 2026（略称：KID2026 キッド2026、以下 本サミット）』の開催内容（コンテンツ）の第二弾を発表いたします。

eiiconは神奈川県主催の本サミット開催に向けた企画・設計・運用からPR戦略まで、運営全般を強力にサポート。「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）」の5年にわたる運営受託などとともに、神奈川県内企業の共創による新たなプロジェクトの実現、早期の事業化を実現してまいります。

【 神奈川県 × eiicon 】『Kanagawa Innovators Day 2026 』

■本サミット開催内容（コンテンツ）第二弾発表！

〇ここでしか聴けない！当日の開催セッション

○ 大企業、ベンチャー、それぞれの視点でひも解く。研究シーズ起点の事業開発

12:15 ～ 13:00

研究成果をいかにビジネス価値へ転換するか。

ラボ発のイノベーションを起こすため、様々な壁を乗り越えてきた2社より

実話に基づいた事業開発プロセスと変化を起こすコツをお伝えします。

登壇者：

中西 裕子（株式会社資生堂 ブランド価値開発研究所 ディレクター）

小田 康太郎（株式会社アルガルバイオ レッドバイオ事業グループ グループリーダー）

松尾 真由子（株式会社eiicon Consulting事業本部 マネージャー）

〇 創業160年かまぼこ屋のイノベーション責任

13:15 ～ 13:45

板かまぼこは、守るべき伝統であると同時に、進化させなくてはいけません。

鈴廣かまぼこは、魚肉たんぱく研究を軸に新事業の創出へ挑みながら、変えてはいけない価値を磨き続けています。老舗がイノベーションを起こすとは何か。その責任と覚悟を共有いたします。

登壇者：

鈴木 智博（鈴廣かまぼこ株式会社 代表取締役社長）

〇 次世代都市交通『Zippar』が描く、渋滞のないまちと地域モビリティの未来

13:45 ～ 14:15

首都圏や地方政令指定都市周辺では交通渋滞が発生し、全国の地方都市ではバス運転手不足等の問題からバス路線が統合、廃止され公共交通の維持が課題となっています。我々はこの課題に対するソリューションとして自走式ロープウェイZipparを開発しています。また都市における交通渋滞問題は日本に限らず世界でも起こっており、特に東南アジアにおける交通渋滞は大きな問題となっていますので、これに対するソリューションとして普及していくことにも挑戦しています。

登壇者：

須知 高匡（Zip Infrastructure 株式会社 代表取締役CEO）

〇 ビジネスの成長支援に向けた、アメックスのビジネス・マッチング

14:30 ～ 15:15

日本のビジネスオーナーを取り巻く環境やさまざまな課題に応じた、アメリカン・エキスプレスのビジネス・カードのサービスやビジネス・マッチングの機会などをご紹介。これまでのビジネス・マッチングの事例のご案内やビジネスパートナー探しのハウツーに加えて、M&Aの実態やそれが実現するビジネスの広がりについても解説。

登壇者：

渡邉 慎司（アメリカン・エキスプレス・インターナショナル Inc. カード事業部門 カスタマー・マーケティング 副社長）

（他 調整中）

〇 DEEP TECH SUPPORT FESTA 2026

研究開発型スタートアップ向け 最新公的支援施策紹介

11:15 ～ 13:00

本セッションは、研究開発型・技術系スタートアップ向けに、国・自治体・支援機関の最新支援策や活用方法をわかりやすく紹介します。事業加速につながる選択肢を検討できる情報収集の場です。アンケートにお答えいただくと、発表資料をダウンロードすることができます。

登壇者：

経済産業省 関東経済産業局、独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）、独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

神奈川県、横浜市、相模原市、横須賀市

〇 DEEP TECH SUPPORT FESTA 2026 J-Good Tech×大手企業のリバースピッチ

13:05 ～ 14:00

本セッションは、スタートアップとの共創を目指す大手企業によるリバースピッチです。企業が抱える課題や技術ニーズを直接聞き、研究開発成果の活かし方や事業連携の可能性を探れます。新たな出会いや次の一歩につながる時間です。中小機構のJ-Good Tech（ジェグテック）に登録すれば、企業ニーズに提案できます。

登壇者：

旭化成株式会社、相鉄ホールディングス株式会社 （他 調整中）

〇 IGNITION PITCH

14:30 ～ 15:30

有望スタートアップが一堂に集結。事業モデル・技術の現在地を知り、新規事業連携や投資判断につながる貴重な出会いを、ぜひ体験してください。

登壇者：

株式会社GEMBA、TRUNK株式会社、クラウドエース株式会社、

リコーITソリューションズ株式会社（他 調整中）

〇 役職者×実務担当者がホンネで語る！スタートアップが信頼を勝ち取るための金融機関との関係構築術

15:45 ～ 16:45

スタートアップは金融機関とどう向き合えば事業成長が加速するのか。味方に付けるメリットや対話のコツなど、金融機関役職者が直接伝授。”ナカの人”が自身の経験とリアルを交えながら、実践的な関係構築術をパネルディスカッション形式でお伝えします。

登壇者：

石橋 宗弥（きらぼし銀行 ビジネスプラザ 所長）

角坂 仁章（横浜銀行 営業戦略部 ビジネスソリューション グループ長）

高橋 俊（日本政策金融公庫 南関東創業支援センター 上席所長代理（創業アドバイザー））

下薗 徹（株式会社eiicon インキュベーションクオリティ室 室長 Quality of Open Innovation officer）

※高＝はしごだか

他、コンテンツ・サイドイベントも公開中！詳細はイベントサイトをご覧ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/kid/kid2026.html

■この日だから広がる、ビジネス・チャンス

- アメックスのビジネス・マッチング・ステーション 参加申し込み受付中！

アメリカン・エキスプレスのビジネス・カード会員や、本サミットに参加される様々な業界の経営者様との交流を通して、情報収集や商談、パートナー探しなどにお役立ていただけます。新たな取引先の開拓や、経営者同士のネットワーク形成の機会としてぜひご参加ください。

アメックスのビジネス・マッチング・ステーション

イベント名：アメックスのビジネス・マッチング・ステーション

開催日時 2026年3月24日（火）12:30~13:30 ／ 14:00~15:00 ／ 15:30~16:30

開催場所 『Kanagawa Innovators Day 2026』会場 B1F BACON Books & cafe

参加費 無料

参加者 各回100名

（KID参加者 70名／アメリカン・エキスプレスのビジネス・カード会員及び同伴者 30名 ）

※参加は先着順です。定員数に達し次第、申し込みは締め切らせていただきます。

参加登録はこちら： https://amex.abmp.jp/pr_kid2026

■『Kanagawa Innovators Day 2026』開催概要

Kanagawa Innovators Day 2026 （KID2026）

開催日時 2026年3月24日（火） 10:00 ～ 19:00

開催場所 関東学院大学（KGU）横浜・関内キャンパス

（横浜市中区万代町1-1-1、JR京浜東北線根岸線 関内駅南口より徒歩1分）

主催・運営 神奈川県・株式会社eiicon

参加予定 1,000名

参加・入場 参加自由・入場無料 ※入場には事前登録が必要です。



主なコンテンツ

●KID Start Up Pitch（仮称）

神奈川県が取り組む社会課題の解決をテーマに「これからの社会を一歩前進させる」革新的なアイデアが火花を散らすスタートアップピッチ。

●Keynote Session

業界を牽引するリーダーたちの、社会的価値が重要視される現代企業の持続的成長と価値創出の戦略のTipsが詰まったここでしか聞けないセッション。

●Exhibition

大企業、ベンチャー、金融機関など多様なプレイヤーが混ざり合い、新規事業の立ち上げや社会課題 解決に直結する出会いがうまれるエリア。

●Demo Day

神奈川県内のベンチャー支援事業の成果が集結。未来を切り拓く実証と進化の軌跡を辿る特別コンテンツ。 など

■『Kanagawa Innovators Day 2026』神奈川県公式サイト

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/kid/kid2026.html(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/kid/kid2026.html)

□本カンファレンスに関するお問い合わせ 神奈川県 KID2026運営事務局（株式会社eiicon）

・協賛・出展・サイドイベント・取材について https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/userLoginDispNon?tempSeq=110993&accessFrom=(https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/userLoginDispNon?tempSeq=110993&accessFrom=)

・一般参加について（参加申込） https://kid2026.peatix.com

・その他全般お問い合わせMail： kanagawa-innovators-day2026（＠）eiicon.net

※（＠）を@に変換ください。

□eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/(https://corp.eiicon.net/)

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

東海支社（STATION Ai内）： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

静岡拠点（FUSE内）： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F

沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8

沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営

新規事業創出支援コンサルティング、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、イベント企画・支援サービスの提供 など

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせた事業創出支援とOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数37,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。