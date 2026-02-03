【ホテル椿山荘東京】健やかさと美しさを願う春の節目に、所作と心を整えるひとときを　桜といちごにときめく 春のアフタヌーンティーマナー教室　3月3日に開催

藤田観光株式会社

ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：千尋 智彦）は、庭園の眺望を楽しめるロビーラウンジ「ル・ジャルダン」にて、3月3日の桃の節句に合わせ、アフタヌーンティーの楽しみ方や基本マナーを学べる1日限定のイベント「桜といちごにときめく 春のアフタヌーンティーマナー教室」を、3月3日（火）に開催いたします。

◇桃の節句に、華やかなアフタヌーンティーとともに学ぶ“はじめてのマナー体験”

本イベントは、アフタヌーンティーの基本的なマナーや楽しみ方を、入門編としてやさしく学べる1日限定のマナー教室です。

見た目にも華やかで可愛らしい「桜×ストロベリーアフタヌーンティー」を味わいながら、アフタヌーンティーの本場・英国で親しまれてきたナプキンの使い方や、ティーカップの扱い方など、基本的な所作に触れていただきます。例えば、カトラリーの持ち方やスコーンの楽しみ方など、アフタヌーンティーならではの作法について、実際の提供シーンを通して分かりやすくご紹介いたします。

「桜×ストロベリーアフタヌーンティー」は、アミューズからセイボリー、スイーツまでを“まるでコース料理のように”楽しめる構成で、桜の香りと1月から3月にかけて旬を迎えるいちごの味わいとともに、春の訪れを感じていただける内容です。順を追って提供されるメニュー構成により、アフタヌーンティーならではの流れを体感しながら、食事の時間を心地よく過ごすための基本的な所作に触れていただけます。

ご友人同士でのご参加や女子会など、大人の方が季節を楽しみながら学びの時間を過ごす場としてはもちろん、小学生以上のお子様もご参加いただける内容で、実際に体験しながら楽しく学べるのも特長です。

親子で一緒にテーブルマナーに触れることで、特別な日の食事をより美しく、心地よく楽しむ時間へとつながります。初めてアフタヌーンティーを体験される方にも分かりやすく、桃の節句の思い出づくりとしてはもちろん、日常の中での食事の時間を、より丁寧に楽しむきっかけとしてもおすすめです。

さらに、岩手県気仙地域に咲く無農薬の椿に甘茶をブレンドした、ほのかな甘みが特長の「椿茶」のお土産付きで、春の余韻をご自宅でもお楽しみいただけます。

- 各種概要

■日時：2026年3月3日（火）

■時間：2部制 約120分 １.11:00～13:00 ２.14:30～16:30

■店舗：ロビーラウンジ「ル・ジャルダン」

■料金：お一人様 12,000円

※料金は消費税込み、サービス料（15％）別

※本イベントのご利用は小学生以上に限ります。

※18 歳未満の方は、保護者または成人の方とご一緒にお申込み、ご参加ください。

※1組3名様まで（お子様含む）ご予約いただけます。

※事前WEB決済ご予約制

■内容：

<お食事>

桜×ストロベリーアフタヌーンティー ※メニューの詳細は下記プレスリリースをご確認ください。

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/wp/wp-content/uploads/251201_sakura_strawberry_afternoontea.pdf

<お飲物>

ウェルカムティーのほか 2 種類をご用意

■特典：椿茶

■お問い合わせ：03-3943-5489（10:00～19:00）

■URL：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/afternoontea-manners-spring-2026/

- ホテル椿山荘東京とは

1952年開業のホテル椿山荘東京は、都心にありながら森のような庭園に佇むホテルです。

庭園のシンボルである三重塔「圓通閣」は、1925年に東広島から移築され、2025年に100周年を迎えました。国の登録有形文化財に指定され、都内に現存する三古塔の一つです。

また、四季折々の絶景や国内最大級の霧の庭園演出「東京雲海」は、2025年度グッドデザイン賞をはじめ、多くの賞を受賞いたしました。265室の客室では、都心のパノラマや庭園ビューを楽しむことができ、8つのレストランやスパ、38の宴会場など充実した施設を完備しています。庭園では桜や紅葉、蛍など四季の風情とともに、特別なひとときをお過ごしいただけます。

さらに、「フォーブス・トラベルガイド」4つ星を獲得し、「プリファードホテルズ & リゾーツ」の「L.V.X. Collection」にも加盟しています。