【シェラトン都ホテル東京】春限定「桜のアフタヌーンティー」を提供　桜香る華やかスイーツと彩りセイボリー

シェラトン都ホテル東京（所在地：東京都港区白金台1-1-50）は、ロビーラウンジ バンブーにおいて、2026年3月1日（日）から4月30日（木）までの期間、桜の香りをまとったスイーツと、春色の食材を取り入れたセイボリーが揃う、季節限定の「桜のアフタヌーンティー」を提供します。

淡い桜色に包まれたスイーツや、春らしい趣のセイボリーがテーブルを華やかに彩り、春の訪れを五感でお楽しみいただけます。お客様に大変ご好評をいただいている、練乳を添えてイチゴを心ゆくまでお楽しみいただける食べ放題付きプランも引き続き登場。お飲み物は、世界的に名高いティーブランド「TWG」のセレクションより、カフェフリースタイルで自由にお選びいただけます。心が弾む春のひとときを、桜色に染まる華やかなティータイムとともにお過ごしください。

■概要

【販売期間】

2026年3月1日（日）～4月30日（木）

【時間】

１.11:30～（2時間制）

２.14:30～（2時間制）

３.17:30または18:00～（3時間制）※金曜日・土曜日のみ

※金曜日・土曜日は１.２.３.のいずれの時間帯でもご利用いただけます。

【料金】

イチゴ食べ放題付きプランお一人様 7,900円

アフタヌーンティープランお一人様 6,400円

※2名以上でご予約の方は、同じプランをご予約ください。

【メニュー（数量限定）】

〈スペシャルスイーツ〉

● 桜のレアチーズタルト

ベリージャムを忍ばせたタルトに、レアチーズと桜餡を重ねた一品。桜餡のシャンティや白玉、イチゴ、ほどよい塩味の桜で春の余韻を添えます。

〈スイーツ〉

● 桜のパンナコッタ

桜の葉のゼリーの瑞々しい緑に花びらを浮かべた、口当たりなめらかでさっぱりと楽しめる桜のパンナコッタです。

● 桜と小豆のマカロン

桜色のマカロンに、桜の香りのバタークリーム、小豆と花びらを重ね、和の甘みをとじ込めました。

● 抹茶のロールケーキ 桜クリーム

抹茶生地で胡麻のクリームを巻き上げ、桜のフレーバー入りシャンティを添えた、和と洋が調和するロールケーキです。

● ホワイトチョコレートとベリーのムース

ホワイトチョコレートとバニラのムースに、さっぱりとしたベリージャムを忍ばせた、やさしい甘みの一品です。

〈セイボリー〉

左から順に

● 桜鯛のマリネとサラダ麺

● 赤カブ漬とクリームチーズ 生ハムのサンドウィッチ

● 国産牛のハンバーガー パプリカ風味

● サーモンとアサイーのタルトレット

桜を練り込んだ麺に桜鯛のマリネを合わせた一皿や、赤カブ漬と生ハムのサンドウィッチ、国産牛の旨みを引き立てるパプリカ風味のバーガー、サーモンとアサイーのタルトレットなど、春色豊かなセイボリーが揃います。

〈スコーン〉

● スコーン2種

桜のスコーン＆発酵バターのスコーン

ベリージャム＆クロテッドクリーム添え



定番の発酵バター香るスコーンと、桜の花と茎を刻んで練り込んだ桜スコーン。ベリージャムとクロテッドクリームで春の味わいをお楽しみください。



〈お飲み物〉

カフェフリー / 2杯目以降のお飲み物を変更することが可能です。

● TWG Tea 7種：イングリッシュブレックファストティー、ロイヤルダージリンFTGFOP、フレンチアールグレイティー、1837 ブラックティー、ミッドナイトアワーティー（カフェインレス）、他

● ハーブティー ・フレーバーティー5種：マスカットワインティー、カモミール（カフェインレス）、ローズヒップ（カフェインレス）、ベルベイヌ（カフェインレス）、シトラスルイボス（カフェインレス）

● コーヒー

ロビーラウンジ バンブー

港区白金台のオアシス「シェラトン都ホテル東京」の1F、入口正面に位置するロビーラウンジ バンブーは、季節や時間ごとに表情を変える日本庭園を望み、泉のせせらぎが心地よい癒しの空間です。都会の喧騒を離れ、ご家族や気の置けないご友人と優雅なティータイムをお過ごしください。

■ご予約・お問い合わせ先

シェラトン都ホテル東京 1F ロビーラウンジ バンブー

平日・日曜日10:00～19:00 金曜日・土曜日10:00～21:30

※月曜日が祝日の場合は日曜日10:00～21:30

TEL：0120-95-6663

ご予約URL https://www.tablecheck.com/shops/tokyo-miyako-bamboo/reserve

※写真はイメージです。

※料金には消費税・サービス料10%が含まれております。

※仕入れ状況によりメニューを変更する場合があります。

※食材によるアレルギーのあるお客様は、あらかじめスタッフにお申し付けください。