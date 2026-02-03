アニメ「夏目友人帳」熊本県・湯前町で「第七期展」を1月24日から期間限定 開催中

熊本県

熊本県（知事：木村 敬）は、本県出身の漫画家・緑川ゆき氏原作のアニメ「夏目友人帳」と連携し、地域の市町村や関係団体と協力しながら、アニメのモデル地である人吉・球磨地域への誘客の取組みを進めています。この度、その一環として、2026年1月24日（土）から3月29日（日）まで、熊本県湯前町の「湯前まんが美術館」にて、アニメ「夏目友人帳」第七期展を開催しております。

会期中は、同町内にて描き下ろしイラストを使用した限定ショッパーがもらえるお買い物キャンペーンなど、町内全域で作品の世界観を楽しめる企画を実施しています。今後も「夏目友人帳」と連携した様々な企画を通じて、人吉・球磨地域の観光振興・活性化につなげて参ります。

湯前まんが美術館「夏目友人帳」第七期展

本展では、アニメ「夏目友人帳」の第七期の名場面・名台詞をパネルで振り返るコーナーや、作品の世界に入った気分で写真が撮れるフォトスポット、アニメ制作時に使用された台本などを展示しております。

＜開催概要＞

◇会期：2026年1月24日（土）～3月29日（日） ※会期中無休

◇開館時間：9:30～17:00

◇会場：湯前まんが美術館（那須良輔記念館）

◇主催：湯前まんが美術館 [協力]熊本県

◇入館料：高校生以上 1,000円、中学生以下 500円、未就学児 無料

・湯前町民の方および未就学児（小学生未満の児童）は無料です。

・障がい者手帳をお持ちの方は、ご本人と付き添いの方1名まで無料です。窓口にてご提示ください。

・「熊本県子ども会連合会」（県子連）の会員証をお持ちの方は、会員証をご提示いただいた方1名の入館料が無料です。窓口にてご提示ください。

◇展示内容：パネル展示・フォトスポット・オリジナルグッズ販売

◇詳細リンク：https://www.town.yunomae.lg.jp/manga/kiji0034710/index.html

＜湯前まんが美術館＞

湯前町出身の政治漫画家・故那須良輔氏の偉業を展示・保存している美術館。地元の杉・檜を使用した建物に約7,000点の作品を収蔵し、書斎を復元したコーナーや、多彩な特別展も開催している。

◇所在地：熊本県球磨郡湯前町1834-1

◇公式サイト：http://yunomae-manga.com/

【関連企画】限定ショッパープレゼントキャンペーン

期間中、町内の対象店舗で1,000円（税込）以上お買い物をされた方に、描きおろしイラストを使用した限定ショッパーを差し上げます。

◇期間：2026年1月24日（土）～3月29日（日）

※ショッパーがなくなり次第キャンペーンは終了となります。

◇対象：湯前町内のキャンペーン参加施設 参加施設一覧はこちら(https://www.town.yunomae.lg.jp/kiji0034801/index.html)から

◇内容：くまみね先生描きおろしよるオリジナルショッパーをプレゼント

◇条件：一度のお会計1,000円（税込）以上でお一人様1枚プレゼント

※ご利用施設にて直接お渡しいたします。

※キャンペーン期間内のご利用を対象といたします。

※お会計を分けてのご利用には対応いたしません。

※お一人様1日1回限りのお渡しとなります。