「がん患者のためのフィットネス教室in大阪府庁『正庁の間』」を開催

株式会社ルネサンス

株式会社ルネサンス（本社：東京都墨田区、代表取締役社長執行役員：望月 美佐緒、以下「当社」）は、大阪府との共催により、大阪府庁本館５階の「正庁の間」において、「がん患者のためのフィットネス教室」を開催いたします。

当社は、大阪府と昨年11月12日に連携協定を締結し、がん対策や府民の健康づくりおよび「健活10」の推進などの取組を進めています。今回のイベントはその一環として行われ、「がんと運動」をテーマに、大阪国際がんセンター認定がん専門運動指導士によるセミナーをはじめ、椅子に座ったままできるストレッチ＆筋トレなど、楽しみながらがん領域における運動の大切さを学ぶことができます。

■イベントの概要

・イベント名：「がん患者のためのフィットネス教室in大阪府庁『正庁の間』」

・日時：2026年３月３日（火曜日）開場９時30分 開会10時 閉会予定12時

・場所：正庁の間（大阪市中央区大手前２丁目 大阪府庁本館５階）

※詳細は関連リンク「大阪府庁本館へのアクセス」をご覧ください。

会場となる「正庁の間」

・主催：大阪府

・共催：株式会社ルネサンス

・後援：地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター、NPO法人がんと共に生きる会

・参加費：無料

・対象：がん患者のみならずご家族、医療従事者、その他ご興味ある方はどなたでも参加できます。

・定員：50人

・参加方法：以下またはQRコードよりインターネット（電子申請）でお申込みください。

申込はこちらから(https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/f63d07ca-02ff-4e1e-96be-a865020e982e/start)

※お申し込みはお一人さま１回までとさせていただきます。

※障がい等により配慮を希望される場合は、生活習慣病・がん対

策グループまでご相談ください。

・申込締切：2026年２月24日（火曜日）17時まで

※先着順で受付しますので、定員（50人）に達した時点で申込み

を締め切ります。

■プログラム内容

（1）開会のあいさつ 10時～

（2）がんと運動のセミナー 10時10分～10時50分

講師：大阪国際がんセンター認定がん専門運動指導士 石野田 神

（3）運動体験（椅子に座ったままできるストレッチ＆筋トレ） 11時～11時50分

講師：大阪国際がんセンター認定がん専門運動指導士 川瀬 ひとみ

（4）閉会のあいさつ 11時50分～

（注意事項）

・受付は９時30分から開始します。受付時刻より前にお越しいただいても受付できませんので、ご了承ください。

・会場には駐車場、駐輪場はございませんので公共交通機関をご利用ください。

・イベント内容等は、予告なく変更される場合があります。

■大阪府が推進する「健活10」について

大阪府民の健康寿命の延伸をめざし、生活習慣の改善や生活習慣病の予防等に向け、府民の皆さまに取り組んでいただきたい「10の健康づくり活動」です。

■関連リンク

・大阪府ホームページ：https://www.pref.osaka.lg.jp/index.html

・大阪府本館へのアクセス：

https://www.pref.osaka.lg.jp/o070050/koho/location/location01.html

・大阪府『健活10』<ケンカツテン>ホームページ：

https://www.pref.osaka.lg.jp/o100070/kenkozukuri/kenkatsu10/index.html

・ルネサンス 地域の健康づくり支援：https://rena-bg.s-re.jp/service/community

【本イベントのお問い合わせ先】

株式会社ルネサンス 商品開発部 がんリハビリ事業研究チーム：石野田

https://rena-bg.s-re.jp/contact