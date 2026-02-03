「ロピア 長岡店」新潟県中越エリア初オープン

アークランズ株式会社

※画像はイメージです

ホームセンター「ムサシ」「ビバホーム」を運営する「アークランズ株式会社」（以下、アークランズ）と「食生活(ハート)(ハート)（ラブラブ）ロピア」（以下、ロピア）を運営する「株式会社OICグループ（オイシーグループ）」（以下、OICグループ）は、2月11日、「ロピア 長岡店」をオープンいたします。

両社は、2024年12月に業務提携を発表しており、今回の「ロピア 長岡店」は、新潟県内初の単独店舗（非テナント型店舗）として中越エリアに誕生いたします。店舗直結の「思いやり駐車場」を完備し、子育て世代や3世代家族が多い長岡エリアの特性に合わせ、家族で楽しめる“食のテーマパーク”を構築してまいります。

本店舗では、寺泊港や出雲崎港で水揚げされた地魚や、新潟の地酒を取りそろえ、地産地消の一助となることを目指します。また、郷土料理の“しょうゆおこわ”や“栃尾の油揚げ”を使用したオリジナル惣菜を展開するほか、まとめ買い需要が高い地域性に応え、大容量パックの品ぞろえを充実させます。

OICグループは食の生産・製造、流通、小売、外食まで担う“食品総合流通業”として、新潟・長岡の地から日本全国、さらには世界へ事業を拡大してまいります。

新潟県内初の単独店舗「ロピア 長岡店」2月11日オープン

子育て支援に注力する新潟第2の都市で“食のテーマパーク”開業

アークランズとOICグループは、2月11日、「ロピア 長岡店」をオープンいたします。新潟県内フランチャイズ3号店となる同店は、新潟県初の単独店舗であり、中越エリア初出店となります。店舗直結型の「思いやり駐車場」を完備し、子育て世代や高齢の方々にも優しい店舗設計が特長です。

出店先の長岡市は、子育て支援に注力する新潟第2の都市として親しまれ、3世代家族が共に暮らす家庭が多い地域性を持っています。この特性を踏まえ、ロピアの代名詞である“大容量パック”の拡充や、多様な家族の食卓を支える品ぞろえにより、地域に根ざした“食のテーマパーク”としての拠点づくりを進めてまいります。

また、醸造文化や歴史が息づく長岡の地において、同店では日常からハレの日までのお買い物を支え、長岡市の新たな生活拠点として、地域貢献・活性化の一助になることを目指します。

※長岡まつり大花火大会 ※寺泊魚の市場通り

画像提供：にいがた観光ナビ（https://niigata-kankou.or.jp/）

ロピアはまるで商店街！青果・精肉・鮮魚・惣菜・食品の5部門が独立し

「チーフ」が選び抜いたこだわりの食材と、OICグループの独自商品を展開

1971年に精肉専門店として創業したロピアは、“売り場主導100％”を掲げ、青果、精肉、鮮魚、惣菜、食品の各部門の責任者である「チーフ」に、最小単位の経営者として売り場の全権を委ねています。そのため、各「チーフ」のこだわりや思いが詰まった、店舗ごとに異なる個性的な売り場展開が特長です。「チーフ」が自ら厳選して仕入れた生鮮食品や、プライベートブランド（PB）商品を通じて、地域の皆様に“おいしい・たのしい・うれしい”お買い物体験を提供いたします。

長岡の郷土料理や地酒、地元市場の食材をはじめ、ロピアの真骨頂

“大容量パック”販売を中心に“ロピアでしか買えない”商品を個性豊かに展開いたします

【青果部門「八百物屋あづま」】

「ロピア 長岡店」では、中越エリアの青果物の物流拠点である長岡中央青果市場から出荷された商品をメインに取りそろえ、旬の青果物で店舗入り口を彩ります。また、野菜・果物の箱売りコーナーを拡充し、まとめ買い需要の多い地域特性にお応えいたします。

【精肉部門「肉のロピア」】

精肉店創業期から続く確かな目利きで、ロピアオリジナル国産牛ブランド“みなもと牛”や“みなもと和牛”を1頭買いし、専門店のような希少性の高い品ぞろえを実現します。

「ロピア 長岡店」では、常時10種類以上の牛塊肉（かたまりにく）の展開や、国産牛すき焼き用のラインアップを強化いたします。

【鮮魚部門「日本橋魚萬」】

寺泊港・出雲崎港から直送の丸魚や、食べ応えのある大きな切り身の焼き魚（鮭・さば・ほっけ）を展開いたします。また、従来の柵（さく）売りに加え、刺身盛り合わせや、備蓄需要に合わせた冷凍鮮魚の大容量パックも販売いたします。

【惣菜部門「GOCHISOU marche（ゴチソウマルシェ）」】

ロピア名物のピザは、ランチとディナーでトッピングを使い分け、時間帯ごとのニーズに合わせて提供いたします。また、長岡郷土料理の“しょうゆおこわ”をアレンジした“具沢山おこわ”や、“栃尾の油揚げ”を使用したオリジナル惣菜など、日常からハレの日までを彩るごちそうメニューを開発いたしました。

【食品部門】

酒蔵が数多く点在する新潟ならではの“地酒コーナー”を設置し、地域が誇る銘酒を取りそろえました。

また、お米の旨みが際立つ新潟の食卓に合わせ、ロピアに在籍する”お米ソムリエ”が全国各地から選び抜いた海苔を10種類以上展開いたします。さらに、一般的なスーパーでは見かけることの少ない福井の名店“YOKOI CHOCOLATE”の商品を展開するなど、食後のひとときまで豊かに彩る商品を提案いたします。

地域の皆様とともに「ロピア 長岡店」の誕生を祝う、オープン記念イベントを開催

オープン当日には、地域にお住まいの皆様と共に、オープン記念イベントを開催予定です。

会場には、ロピアの公式キャラクター「ロピタ」の雪だるまが登場し、皆様をお出迎えいたします。

※当日の天候や積雪状況によっては、イベント内容の変更や中止の可能性がございます。あらかじめご了承ください。

「ロピア 長岡店」基本情報

店舗名 ：ロピア 長岡店

オープン日 ：2026年2月11日

所在地 ：新潟県長岡市古正寺町中割62番地

営業時間 ：9:00～20:00

交通アクセス：【お車でお越しの場合】関越自動車道 「長岡IC」より約5分

アークランズについて

アークランズ株式会社は「くらし、満たす。こころ、満たす。」をスローガンに、業界をリードする生活価値提供グループを目指し、ホームセンターの「ムサシ」、「ビバホーム」、とんかつ専門店「かつや」、からあげ定食専門店「からやま」などの「住」と「食」に関わる事業を展開します。独自の進化と変化を続ける事で専門性を極め、お客様の「もっと暮らしを豊かにしたい」という思いにお応えします。

商 号 ：アークランズ株式会社

本 社 ：新潟県三条市上須頃445番地

設 立 ：1970年7月

代表者 ：代表取締役社長 佐藤 好文

事業内容：小売事業、外食事業、卸売事業、リフォーム事業、フィットネス事業、EC事業、不動産

事業

OICグループについて

“おいしい・たのしい・うれしい”食体験を世界に届ける、“食品総合流通業”を展開するOICグループは、1971年に精肉専門店として創業し、他の生鮮食品も取りそろえるスーパーマーケットに事業を拡大しました。現在では、小売の枠を超え、生産・製造、貿易、卸、外食まで事業を拡大し、“食のテーマパーク”と位置付けて展開しています。日本国内のみならず、アジアから世界で成長を続け、2031年度までに売上高2兆円の実現を目標としています。

商 号 ：株式会社OICグループ

本 社 ：神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目9番地

設 立 ：1971年4月28日

代表者 ：代表取締役 高木 勇輔

売上高 ：5,213億円（2025年2月期）

事業内容：食品スーパーマーケット・食肉専門店・外食店舗の運営、肉加工品・パン・惣菜・調味料

などの製造・販売、食肉・青果物の生産・販売、生鮮品・加工食品・酒の輸出入・卸

ロピアについて

「食生活(ハート)(ハート)（ラブラブ）ロピア」をモットーに、ロープライスのユートピアを作ることを目標に生まれた会社です。「同じ商品ならより安く」「同じ価格ならより良いものを」提供し、「楽しく感動できる 愛に満ち愛されるお店」を目指しています。仕入[YK1] れ・製造・販売のすべてで工夫を凝らし、価値ある商品をお求めやすい価格でお届けできるよう日々挑戦を続けています。

店舗数：食品スーパーマーケット「ロピア」は全国22の都道府県と台湾で計146店舗

（2026年2月３日時点）。首都圏を基盤としながら、北海道、東北、関東、中部、

九州へ出店。さらには2023年より台湾へ進出し、「LOPIA JAPAN」としてアジアを中心に

海外展開を加速しています。