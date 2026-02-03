韓国仕込み、旨さの極意。こだわり抜いた焼肉のたれ『韓(HAN)焼肉のたれ 芳醇果実』新発売　『韓(HAN)焼肉のたれ 炭火風味』リニューアル発売

モランボン株式会社

モランボン株式会社（本社：東京都府中市 代表取締役社長：全 峰 碩）は、精肉売場向けの商品として、「韓(HAN)）焼肉のたれ 芳醇果実」「韓(HAN)焼肉のたれ 炭火風味」を2026年2月15日(日)より新発売＆リニューアル発売いたします。

＜商品特徴＞

１.旨さの極意～韓国仕込み～

韓国産原料を使用し韓国でブレンドした、こだわりぬいた一品です。

２.素材によくからむ、特長のある2テイスト

からみつきがよく、濃厚感のあるたれ

３.ユニークなパッケージデザイン

・視認性UPのため「韓焼肉のたれ」(商品名)をロゴ化

・テイストに関連する素材を大胆に配置し、売場で目に留まるデザインに

○韓（HAN）焼肉のたれ 芳醇果実 NEW

韓国産のなしとりんごを贅沢に使用し、玉ねぎ、にんにくを加えたまろやかで芳醇な味わいです。

○韓（HAN）焼肉のたれ 炭火風味 RENEW

焙煎ごまのコクと果実の旨みが効いた、中辛タイプの焼肉のたれ。香ばしい炭火の風味が食欲をそそります。

※味の変更はなく、パッケージのみリニューアル

＜開発背景＞

■“韓国仕込み”へのこだわり

味のベースである醤油・りんご・なしは韓国産原料を使用し、韓国でブレンドしたモランボン自慢の一品です。日本と韓国では同じ原料でも味の出方がちがうため、国内外で試作を交互に繰り返しました。日本の原料では再現の難しいやみつき感と絡みつきの良さを韓国で製造することで実現しています。

■汎用性の高い焼肉のたれ

やみつき感のあるコク深い味わいと、具材によく絡む設計で、たれそのものが主役になる濃厚さを実現した大容量タイプの焼肉のたれです。焼肉はもちろん、炒飯や焼きそばなどの炒め料理にも使いやすく、一本で日常のメニュー幅を広げられる汎用性の高さが特長です。韓国仕込みの濃厚だれが、いつもの一品料理を手軽に満足感のある味わいへと引き上げます。

芳醇果実のプルコギ風炭火風スペアリブ

＜商品概要＞

商品名 韓(HAN）焼肉のたれ 芳醇果実／韓(HAN)焼肉のたれ 炭火風味

内容量 520g

入り数 1ケース＝10本

保存方法 直射日光を避け、常温で保存

賞味期間 400日

参考小売価格 450円(税抜)／486円(税込)