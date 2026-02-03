琵琶湖マリオットホテル　春の訪れを味わう彩り豊かな花火団子スイーツ「Hanami Dango Sweets Box」を発売

琵琶湖マリオットホテル（滋賀県守山市今浜町、総支配人：荒木義雄）は、2026年3月1日（日）から4月19日（日）まで、12階レストラン「Grill & Dining G」にて、春のお花見団子をテーマにしたスイーツセット「Hanami Dango Sweets Box」を発売いたします。


春の訪れを告げる柔らかな色合いをモチーフに、滋賀の素材を取り入れた華やかなスイーツ体験をご用意いたします。「Hanami Dango Sweets Box」では、三色団子や求肥、切り餅など多彩なお餅をご用意し、桜餡や抹茶餡、ジャムやソースなど8種の味をお好みで組み合わせてお楽しみいただけるスタイルで、ほんのり温めた団子に餡を合わせる楽しみや、網で軽く焼き目をつける体験など、自分だけの一品を仕上げる楽しみに出会えます。さらに、抹茶・ほうじ茶・桜の3種のテリーヌショコラが主役となり、春らしい彩りと濃厚な味わいを演出いたします。目の前で煎じる香り豊かなほうじ茶をはじめ、日本茶と紅茶をお選びいただけ、軽やかな甘みと深い香りの余韻をお楽しみいただけます。


春の彩りと滋賀ならではの味覚が織りなす、心華やぐ季節の体験をご堪能ください。





■「Hanami Dango Sweets Box」について


春のお花見の季節に寄り添うスイーツボックスは、蓋を開けた瞬間に淡い彩りが花咲くように広がります。三色団子を温めたり、桜や抹茶の餡を重ねたりと、ひと手間ごとに味わいが春の風のように軽やかに変わる体験をお楽しみいただける内容です。見た目にも愛らしい抹茶・ほうじ茶・桜のテリーヌショコラ3種は、なめらかな余韻の中に季節の香りをそっと忍ばせました。いちごの瑞々しさや果実のソースが重なり、和の甘さに彩り豊かな息吹を添えます。香り立つ日本茶とともに、春をゆっくりと愛でるようなひとときをお過ごしください。





メニュー：


【Dango Sweets】


　・4種のお餅


　　三色団子 / 求肥 / 白玉団子 / 切り餅


　・きな粉わらび餅　・抹茶わらび餅


　・バニラアイスクリーム　・抹茶アイスクリーム


　・いちご




　桜餡 / 抹茶餡 / こし餡 / いちごジャム /


　 ブルーベリージャム /


　 柚子ジャム / ラズベリーソース / みたらしソース /


　


　・3種のテリーヌショコラ


　　抹茶 / ほうじ茶 / 桜 /


　


　【ドリンク】


　煎りほうじ茶 / 煎茶 /


　　紅茶(Art of Tea)「煎茶と抹茶のベリーミックス」





「Hanami Dango Sweets Box」概要


期間：2026年3月1日(日)～4月19日(日)


時間：13:30～15:00（L.O.）


場所：ホテル12階レストラン「Grill & Dining G」


料金：3,800円




※記載のメニュー内容は変更になる場合がございます。


※上記の料金はサービス料・消費税込の料金です。





＜ご予約・お問い合わせ先＞


琵琶湖マリオットホテル　Grill & Dining G


TEL：077-584-2150　　URL：https://www.biwako-marriott.com/restaurant/