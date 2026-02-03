【ホテルメトロポリタン 川崎】新作パフェ「オレンジとグレープフルーツのパフェ」を3月1日より販売
日本ホテル株式会社
店舗情報
ホテルメトロポリタン 川崎（運営／日本ホテル株式会社、総支配人／金田 文典）の直営するオールデイダイニング「Terrace and Table」では、2026年3月1日（日）～2026年5月31日（日）の期間、旬の柑橘の美味しさを存分に楽しめる新作「オレンジとグレープフルーツのパフェ」をティータイムに提供いたします。
今が旬の柑橘を贅沢に使用した、春の訪れを告げるパフェ。素材の持ち味を活かすのはもちろん、香ばしいキャラメリゼや、ローズマリーと白ワインが華やかに香るコンポートなど、パティシエの技法により柑橘の魅力を多角的に引き出しました。爽やかなジャスミンティーのアイスやゼリーがもたらす清涼感は、柑橘の酸味と相性抜群。さらに、濃厚なココナッツパンナコッタと別添えのソースが織りなす、甘美なマリアージュもお楽しみいただけます。繊細な羽を象ったチョコレートや金箔をあしらった優美なビジュアルなど、細部までこだわりを尽くしました。スプーンを進めるごとに新たな驚きと出会う、この時期だけの贅沢なひとときをご堪能ください。
・オールデイダイニング「Terrace and Table（テラスアンドテーブル）」
・住所：神奈川県川崎市幸区大宮町1-5 ホテルメトロポリタン 川崎2階（JR川崎駅西口より徒歩2分）
・お問合せ・ご予約：044-533-1129（レストラン直通、10:00～20:00）