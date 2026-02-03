株式会社電巧社　西日本エリア営業所 開設・移転のお知らせ

株式会社 電巧社

株式会社電巧社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中嶋 乃武也、以下当社）は、西日本エリアでのサービス拡充に向けて、四国エリアに営業所を開設、大阪分室・広島営業所の移転をいたします。

東芝グループの代理店を中心に、国内10拠点で事業を展開している当社は、この度、西日本エリアでの販売力・施工体制強化のため、新たに営業所の開設と移転をいたします。これにより、同エリアのお客様に、よりきめ細やかでスピーディーなサービスを提供することを可能にしてまいります。

新拠点では、現状東広島から対応していた四国エリアに対して新たな営業所を四国の愛媛県松山市に開設いたします。これに合わせて、東広島市（西条）にあった東広島営業所は広島駅近くに移転させ、広島地区でのビジネスの充実を進めます。

また関西エリアを対応している設備部の大阪分室は、いままで大阪支店内にありましたが、事業の拡大を受けて江坂駅前に移転し、更なる効率化を図ります。これにより西日本を中心に多店舗展開を行っている企業様向けに、設計・施工を含めた空調機器・設備工事をご提供することで、2年後売上11億円（3拠点合計）を目指します。

今後は順次商材を追加していきます。また、当社の主力であるビル用電気設備、産業用コンポーネンツ、更には再生可能エネルギーに関する製品群の販売も展開いたします。創業98年の経験を活かし、サービス提供を加速してまいります。

＜四国営業所＞新規開設

住所： 愛媛県松山市内

営業開始日： 2026年4月吉日

＜大阪分室＞大阪市西区から移転

住所： 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町10-34 井門江坂駅前ビル 3F

営業開始日： 2026年2月3日（火）

＜広島営業所＞東広島市から移転

住所： 〒790-0011 広島県広島市南区的場町1-2-30 WAKO駅前通りビル 5F

営業開始日： 2026年4月10日（金）

[会社概要]

社名： 株式会社 電巧社

所在地： 〒105-0014 東京都港区芝2-10-4

代表者： 代表取締役社長 中嶋 乃武也

設立： 1928年（昭和3年）2月11日（創業98周年）

事業内容： 東芝ビジネスパートナーを中心とするビル用電気設備、産業用コンポーネンツ等の販売、

配電盤製造、電気・空調工事、創エネ・省エネ・蓄エネに関する機器販売やサービス、

ソフトウェア開発、サイバーセキュリティなど

資本金： 9,000万円

Webサイト：https://de-denkosha.co.jp/