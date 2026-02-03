【箱根そば６０周年記念キャンペーン第１４弾・第１５弾】ワカモノによるワカモノのためのそばメニューを大学生と共同開発！豆乳ベースつゆの新感覚そば２品を２月１０日から順次発売

株式会社 小田急レストランシステム

株式会社小田急レストランシステム（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：深海尚）が運営する「箱根そば」は、株式会社小田急エージェンシー（本社：東京都新宿区 取締役社長：山口淳）が運営する「ワカモノ（大学生）だけで構成された架空の部署」をコンセプトとしたコミュニティ「わかものがかり」と共同で、ワカモノによるワカモノのためのそばメニューを開発いたしました。

６０周年記念キャンペーン第１４弾として２０２６年２月１０日（火）から２月２８日（土）まで「豆乳チーズ雪そば」を、第１５弾として３月１日（日）から３月３１日（火）まで「ソイキムタンそば」を、箱根そばの一部店舗にて販売いたします。ぜひご賞味ください。

箱根そば URL https://www.odakyu-restaurant.jp/shop/hakonesoba/hakonesoba/

商品概要

「２０歳前後のワカモノが『食べてみたい！』と思える箱根そばの冬限定メニューとは？」というテーマでワークショップを行い、箱根そば監修のもと大学生ならではの視点で開発された新感覚そば２品を、下記店舗にて期間限定で販売いたします。

［販売店舗］

下北沢店・経堂店・祖師ヶ谷大蔵店・成城学園前店・狛江店・登戸店・向ヶ丘遊園南口店・新百合ヶ丘店・鶴川店・町田店・海老名店・本厚木ミロード店・伊勢原店・新松田店・小田原店・中央林間店・大和店・湘南台店・多摩センター東口店・橋本店（計２０店舗）

６０周年記念キャンペーン第１４弾 「豆乳チーズ雪そば」

［商品名］

豆乳チーズ雪そば（温のみ）

［価格］

８００円

［販売期間］

２０２６年２月１０日（火）～２月２８日（土）

豆乳ベースのつゆに、ふわふわの粉チーズと揚げ玉のミックス、とろ～り温玉、もっちもちのポテトチーズもちをトッピングしました。雪をイメージして白で統一したビジュアルと、和の蕎麦と洋のチーズを組み合わせた新感覚なそばをお楽しみください。

【開発に携わった大学生からのコメント】

そばとチーズを組み合わせたらどうなる？そんな好奇心から生まれた一杯です。

雪山をイメージした真っ白なビジュアルに統一することで、「映えるそば」に仕上げました！

自分でチーズをかける＝雪を降らせるところは、ぜひ動画で撮って楽しんでください！

６０周年記念キャンペーン第１５弾 「ソイキムタンそば」

［商品名］

ソイキムタンそば（温のみ）

［価格］

８００円

［販売期間］

２０２６年３月１日（日）～３月３１日（火）

つゆをごくっと飲み干せる味付けのバランスにこだわりました。豆乳ベースの坦々つゆとキムチ・鶏そぼろの相性が抜群で、生の春菊がアクセントになっています。ソイ（豆乳）キム（キムチ）タン（坦々）の組み合わせでヘルシーなのに満足感がある一杯に仕上がった、心も身体も温まる一品です。

【開発に携わった大学生からのコメント】

わかものにとって豆乳は、カフェでのソイラテなどで取り入れる機会が多くなっています。

そんな豆乳と坦々要素を掛け合わせたところ、そばとの相性がとてもいい一杯ができました。

まろやかでさっぱりとするつゆだからこそ、普通のそばでは考えられない、ぷはーっと飲み干せるのがお気に入りポイントです！

健康は意識してるけど量は食べたい！という方におすすめです！

「わかものがかり」概要

小田急エージェンシーの中に立ち上がった「ワカモノ（大学生）だけで構成された架空の部署」をコンセプトとしたコミュニティです。広告講座で知識をつけながら、アイデア発想を行い、小田急フィールドへ新たな風を吹き込む未来アクションを創っていきます。

わかものがかり公式ホームページ https://www.odakyu-ag.co.jp/wakamonogakari/

[わかものがかり×箱根そばの取り組みについて]

２０２５年３月、わかものがかり第１回目のアクションに、「箱根そばに行ったことがない２０代（特に男性）が初めて行きたくなるプロモーションアイデア」をテーマにしたワークショップ・フィールドワークで協力したことがきっかけで、わかものがかりと箱根そばの取り組みが開始されました。

箱根そばではかねてより、メイン顧客であるビジネスマン世代よりも若い世代からの認知を高め、ひいては店舗をご利用いただくことを課題としており、２０２５年７月にはお子さまたちに箱根そばに慣れ親しんでいただくことを目的に「親子一緒に『こども体験教室』」を開催、１０月以降は小田急電鉄株式会社の子育て応援マスコットキャラクター「もころん」のかまぼこがのったお子さま向けメニューを期間限定販売する等、幅広い世代にご利用いただきやすい土壌を育んでまいりました。

あわせて、８月５日の「箱そばの日」に、わかものがかりが企画・運営を行う箱根そば

公式Instagramを開設し、大学生目線で箱根そばの魅力を発信しています。このInstagram

運営で培った箱根そば体験と大学生ならではのトレンドや感覚を掛け合わせ、２０代のワ

カモノが箱根そばを食べるきっかけになる商品を共同開発することに至りました。

「箱根そば」店舗概要

小田急線沿線を中心に地域のお客さまに愛され続ける箱根そば。

そばは生麺を茹で上げ、だしの効いた優しい味わいのつゆを使用し、自慢のかき揚げはひとつひとつ店内で揚げています。季節ごとのおすすめメニューにはその時季にしか味わえない変り種もございます。

テーブル席もご用意しております。小田急線をご利用の際は、是非お立ち寄りください。

箱根そば公式Ｘ https://x.com/hako_soba

箱根そば公式Instagram https://www.instagram.com/hakonesoba_official/

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42301/table/243_1_c36486eb4131390b771cc49e233567cd.jpg?v=202602030251 ]