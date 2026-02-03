圧巻2.2kmの桜トンネル。北陸新幹線で出会う日本一の春。「第41回ふくい桜まつり」開催

株式会社テレビ東京ダイレクト 桜並木として日本最大級のスケールを誇る「第41回ふくい桜まつり」が、2026年3月21日（土）から4月5日（日）の16日間にわたって開催されます。期間中は、「日本さくら名所100選」にも選ばれた足羽川（あすわがわ）桜並木が、全長2.2kmにわたり視界を埋め尽くす圧倒的なピンク色の回廊へと変貌します。また、今年は福井の街全体を彩る「まちなかライトアップ」に加え、約250基の桜色ランタンが打ちあがる「ランタンナイト」も開催されるなど、福井グルメを幻想的な雰囲気の中で堪能できます。北陸新幹線で東京から直結した福井で、ぜひとも至高のお花見を体験してください。

株式会社テレビ東京ダイレクト（本社：東京都港区、代表取締役社長：久保田明）では、「地域創生事業」の一環として、日本の各地域の魅力を紹介する情報番組『いいね！じゃぱん』（ＢＳテレ東、不定期放送）を製作しています。2月14日（土）午後4時30分からの放送では、「第41回ふくい桜まつり」の特集を予定しています。

1. 日本一のスケール！ 頭上を覆い尽くす「2.2kmの桜のトンネル」

他県の桜名所と決定的に異なるのは、その圧倒的な「長さ」と「密度」です。

足羽川沿いに約600本ものソメイヨシノが連なり、満開時には「空が見えないほどのピンク色の天井」が出現します。歩けども歩けども桜に包まれるその光景は、まさにピンク色の雲海の中を散歩しているような浮遊感です。

ドローン撮影や望遠レンズでの圧縮効果を用いれば、画面いっぱいの桜という衝撃的な映像美を切り取ることが可能です。

2. 街中が桜色に染まる。「まちなかライトアップ」と「ランタンナイト」

夜の福井は、昼間とは異なる幻想的な世界へと変わります。

足羽川の桜並木だけでなく、足羽神社、福井城址、福井駅前、一乗谷朝倉氏遺跡までもがライトアップされ街全体が春の訪れを祝福します。ぼんぼりの温かな灯りに照らされた夜桜が川面に映り込む様子は、日本の原風景を感じさせる美しさ。静寂な夜の散歩は、喧騒を離れてゆっくりと桜を愛でたい大人の旅行者に最適な時間を提供します。

約250基のランタンを打ち上げる「ランタンナイト」も幻想的な夜を彩ります。

3. 花より団子？いいえ、花も団子も。「福井グルメ」の共演

美しい桜とともの楽しんでいただきたいのが、福井の食文化です。

・越前おろしそば：大根おろしの辛みが効いた冷たいお蕎麦は、歩き疲れた足に染み渡るさわやかさ。

・ソースカツ丼：薄めのカツを特製ソースにくぐらせた、福井のソウルフード。

・焼き鯖寿司：香ばしく焼いた鯖を生姜や大葉とともに押し寿司に。

冷めても旨味が増すため、テイクアウトして桜の下でのお花見弁当としても。

4. 新幹線でダイレクトアクセス。歴史薫る「一乗谷」との春の共演

北陸新幹線の延伸により、首都圏からのアクセスは劇的に向上しました。

福井駅から徒歩でも行ける足羽川の桜並木に加え、少し足を伸ばせば戦国時代の栄華をそのまま残す「一乗谷朝倉氏遺跡」の糸桜も見頃を迎えます。「圧倒的な桜の風景」と「戦国の歴史ロマン」。異なるふたつの春の情景を楽しめるのも、福井ならではの魅力です。

【北陸新幹線延伸後の「新しい春」】

北新幹線の福井開業から2年。首都圏との物理的・心理的距離が縮まった今だからこそ、福井が誇る「本物の春」をより多くの方に体感していただきたいと考えています。単に見るだけの桜ではなく、光や歴史、そして福井の食文化（越前そばや焼き鯖寿司等）とともに、五感で味わう春の旅を満喫してください。

【ふくい桜まつり実行委員会 広報担当コメント】

今年の桜まつりは、「街歩きの楽しさ」にこだわりました。2.2km続く桜のトンネルはもちろん、ライトアップされた夜の街並みや道中で出会う美味しい福井グルメが皆様の旅を彩ります。

新幹線を降りれば、そこはもう桜と美食の街。ぜひ、お腹を空かせてお越しください。

皆様を『日本一の春』でお迎えします。

【イベント名】第41回ふくい桜まつり

【開催期間】 2026年3月21日（土）～ 4月5日（日）

【メイン会場】 足羽川桜並木、足羽山公園、福井城址、一乗谷朝倉氏遺跡 他

【ライトアップ】 期間中 18:00 ～ 22:00（足羽川桜並木）

【アクセス】北陸新幹線・ハピラインふくい「福井駅」から足羽川桜並木まで徒歩約15分

※期間中は主要スポットを巡る周遊バスも運行予定

・東京～福井 北陸新幹線で約2時間50分

・大阪～福井 特急・北陸新幹線で約1時間50分

・名古屋～福井 東海道新幹線・特急・北陸新幹線で約1時間40分

【公式URL】https://fuku-iro.jp/sakura

《第41回ふくい桜まつり に関するお問い合わせ》

ふくい桜まつり実行委員会（公益財団法人福井市観光協会） 担当：江端

TEL：0776-20-5151 Email：info@fukuicity-navi.com

※メディア様向けのロケハン手配、現地アテンドの調整等も柔軟に対応いたします。

個々の写真画像などのご手配もお問い合わせください。

「ふくい桜まつり」の見どころを、BSテレ東の番組でも特集としてご紹介予定です。

【タイトル】 いいね！じゃぱん

【放送日時】 2026年2月14日（土）午後4時30分～（予定）

【放送局】 ＢＳテレ東

【製作】 株式会社テレビ東京ダイレクト

《番組 に関するお問い合わせ》

テレビ東京ダイレクト 担当：滝本

TEL：03-5401-0220 Email：koho@txshop.jp