第５３回筑波山梅まつり周遊企画『梅和香(うめわこう)』開催
京成電鉄株式会社
2．開催場所
３．実施イベント
４．共催・協力
梅装飾ケーブルカー
限定ヘッドマーク(※画像は昨年実施時のものとなります)
番傘&和花装飾(※画像は昨年実施時のものとなります)
香る梅アロマ
京成グループの筑波観光鉄道(本社:茨城県つくば市、社長:枝村 誠)が運営する筑波山ケーブルカーでは、筑波山梅まつりの時期にあわせ、和花の趣を楽しんでいただける周遊企画「梅和香」を実施いたします。
やわらかな梅の香りに包まれ、和花が静かに彩る筑波山の風景の中で、和の美しさを感じるひとときをお過ごしください。
本件の概要は次のとおりです。
第５３回筑波山梅まつり周遊企画 『梅和香』 概要１．キャンペーン開催期間
２０２６年２月７日(土)～３月１５日(日)
2．開催場所
筑波山ケーブルカー宮脇駅
【運行時間】◆２月 ９：２０～１６：４０ ◆３月 ９：２０～１７:００
毎時００分、２０分、４０分の２０分間隔で運行しております。
３．実施イベント
(1) 梅装飾ケーブルカー
ケーブルカーの内装が「梅の花」仕様となります。
※両車両(緑色、赤色)とも梅の花仕様となります。
(2) 限定ヘッドマーク
ケーブルカーのヘッドマークが梅まつり限定デザインとなります。
※両車両(緑色、赤色)とも限定デザインとなります。
(3) 番傘&和花装飾
ケーブルカー宮脇駅にて、番傘と和花の装飾が登場いたします。
色とりどりの番傘と和花が宮脇駅を彩ります。
(4) 香る梅アロマ
筑波山ケーブルカー車内にて、梅のアロマをお楽しみいただけます。
甘く優しい梅の香りで心安らぐひとときをお過ごしください。
４．共催・協力
つくば観光コンベンション協会
梅装飾ケーブルカー
限定ヘッドマーク(※画像は昨年実施時のものとなります)
番傘&和花装飾(※画像は昨年実施時のものとなります)
香る梅アロマ