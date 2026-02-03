第５３回筑波山梅まつり周遊企画『梅和香(うめわこう)』開催

　京成グループの筑波観光鉄道(本社:茨城県つくば市、社長:枝村 誠)が運営する筑波山ケーブルカーでは、筑波山梅まつりの時期にあわせ、和花の趣を楽しんでいただける周遊企画「梅和香」を実施いたします。


　やわらかな梅の香りに包まれ、和花が静かに彩る筑波山の風景の中で、和の美しさを感じるひとときをお過ごしください。



　本件の概要は次のとおりです。


第５３回筑波山梅まつり周遊企画 『梅和香』 概要

１．キャンペーン開催期間

２０２６年２月７日(土)～３月１５日(日)


2．開催場所

筑波山ケーブルカー宮脇駅


【運行時間】◆２月 ９：２０～１６：４０ ◆３月 ９：２０～１７:００


毎時００分、２０分、４０分の２０分間隔で運行しております。


３．実施イベント

(1)　梅装飾ケーブルカー


ケーブルカーの内装が「梅の花」仕様となります。


※両車両(緑色、赤色)とも梅の花仕様となります。



(2)　限定ヘッドマーク


ケーブルカーのヘッドマークが梅まつり限定デザインとなります。


※両車両(緑色、赤色)とも限定デザインとなります。



(3)　番傘&和花装飾


ケーブルカー宮脇駅にて、番傘と和花の装飾が登場いたします。


色とりどりの番傘と和花が宮脇駅を彩ります。



(4)　香る梅アロマ


筑波山ケーブルカー車内にて、梅のアロマをお楽しみいただけます。


甘く優しい梅の香りで心安らぐひとときをお過ごしください。


４．共催・協力

つくば観光コンベンション協会




梅装飾ケーブルカー

限定ヘッドマーク(※画像は昨年実施時のものとなります)


番傘&和花装飾(※画像は昨年実施時のものとなります)

香る梅アロマ