第５３回筑波山梅まつり周遊企画『梅和香(うめわこう)』開催

京成電鉄株式会社

京成グループの筑波観光鉄道(本社:茨城県つくば市、社長:枝村 誠)が運営する筑波山ケーブルカーでは、筑波山梅まつりの時期にあわせ、和花の趣を楽しんでいただける周遊企画「梅和香」を実施いたします。

やわらかな梅の香りに包まれ、和花が静かに彩る筑波山の風景の中で、和の美しさを感じるひとときをお過ごしください。

本件の概要は次のとおりです。

第５３回筑波山梅まつり周遊企画 『梅和香』 概要

１．キャンペーン開催期間

２０２６年２月７日(土)～３月１５日(日)

2．開催場所

筑波山ケーブルカー宮脇駅

【運行時間】◆２月 ９：２０～１６：４０ ◆３月 ９：２０～１７:００

毎時００分、２０分、４０分の２０分間隔で運行しております。

３．実施イベント

(1) 梅装飾ケーブルカー

ケーブルカーの内装が「梅の花」仕様となります。

※両車両(緑色、赤色)とも梅の花仕様となります。

(2) 限定ヘッドマーク

ケーブルカーのヘッドマークが梅まつり限定デザインとなります。

※両車両(緑色、赤色)とも限定デザインとなります。

(3) 番傘&和花装飾

ケーブルカー宮脇駅にて、番傘と和花の装飾が登場いたします。

色とりどりの番傘と和花が宮脇駅を彩ります。

(4) 香る梅アロマ

筑波山ケーブルカー車内にて、梅のアロマをお楽しみいただけます。

甘く優しい梅の香りで心安らぐひとときをお過ごしください。

４．共催・協力

つくば観光コンベンション協会

梅装飾ケーブルカー限定ヘッドマーク(※画像は昨年実施時のものとなります)番傘&和花装飾(※画像は昨年実施時のものとなります)香る梅アロマ