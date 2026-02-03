大日本印刷と明治　「マーブル ダイバーシティ」の新デザインを共同で企画

大日本印刷株式会社

大日本印刷株式会社（代表取締役社長：北島義斉、以下：DNP）と、株式会社 明治（代表取締役社長：八尾文二郎）は、「マーブル ダイバーシティ」の新デザインを共同企画しました。明治は、2026年2月3日から本デザインの製品を数量限定で発売します。＊1

このデザインは、両社とプライドハウス東京で共創ワークショップを実施して制作したものです。パッケージに採用したイラストは、DNPの特例子会社である株式会社DNPビジネスパートナーズのアート部門に所属する障がいのある社員が制作しました。両社は、LGBTQ+関連イベントでの本製品の配布などを通じて、多様性の尊重に関する多くの人々の理解促進に取り組むとともに、企業・行政・NPOなど多様な主体が協働する“コレクティブ・インパクト”の考え方を踏まえた連携を進めていきます。

今回の取り組みの背景と狙い

左：「マーブル ダイバーシティ」の新デザイン、右：ワークショップの様子

DNPは、社員一人ひとりの多様性を尊重し、その強みを掛け合わせることで、持続可能な成長を実現する企業グループであり続けるために、人事制度の拡充や組織風土の醸成に積極的に取り組んでいます。多様な社員が新しい価値の創出に注力できるよう、さまざまな当事者が高い心理的安全性を感じられる職場の構築を推進しています。LGBTQ+等の性的マイノリティ（少数者）の社員に対しては、課題に感じていることの解決などを支援する“アライ宣言”＊2をした社員に「アライステッカー」を配布したり、アライコミュニティで継続的なセミナーや交流会を実施したりするなど、社員同士の相互理解と連携を深めています。DNPはこうした取り組みの一環として、企業・行政・NPOなどの連携で“コレクティブ・インパクト“を生み出しながら、SOGI（性自認・性的指向）に関連する課題の解決に取り組むプライドハウス東京に2020年から協賛しています。明治は、プライドハウス東京と協働しながら、2023年には「明治ミルクチョコレートCUBIE Diversityパッケージ」を、2024年には「マーブルパウチ ダイバーシティパッケージ」を発売し、「一人ひとり違う大切に想うキモチ」を訴求し続けています。

今回、両社の取り組みを背景に、生活者にとって身近な商品を通じて、多様な価値観を尊重するメッセージを発信し、多様性への理解を促進していくため、明治のカラフルな小粒チョコレート「マーブル」の限定パッケージ「マーブル ダイバーシティ」の新デザインを共同で企画しました。

パッケージデザインの特長

１．新形状のパッケージへ刷新

従来のパウチタイプから筒型パッケージにリニューアルしました。

２．多様な価値観に寄り添う6種類のメッセージとイラストを掲載

ワークショップで抽出した、以下の6つのメッセージをデザインに反映しました。

・「MILLION COLORS！ みんなの数だけ色がある。」

・「MANY THANKS！ めーいっぱいの「ありがとう」をこめて。」

・「DEAR PARTNER！ 大切なあなたへ。」

・「BIG LOVE！ スペシャルな気持ち。」

・「FULL OF SMILES！ あなたの笑顔でシアワセ広がる。」

・「JUST LOVE YOURSELF！ ありのままのキミが好き。」

３．障がいのあるDNPグループ社員が描いたイラストを採用

DNPビジネスパートナーズのアート部門に所属する障がいのある社員2名が、LGBTQ+の多様性のシンボルとして世界的に用いられる“11色のプログレス・プライド・フラッグ”をモチーフにしてイラストを制作しました。多様な価値観が共存する社会を表現するビジュアルとして、パッケージの象徴的な要素となっています。

■イラストを制作したDNPグループ社員のコメント：

キャラクター表現に悩みながらLGBTQ＋と多様性に想いを込めました。オイルパステルで虹とハートが彩る世界を表現しました。多くの方々と協業し、学びと成長の喜びを通じて未来への活力になりました。

４．共創ワークショップによるデザイン開発

「一人ひとり違う大切に想うキモチ」を訴求するための新しいパッケージデザインの企画にあたり、両社のLGBTQ+の当事者とアライ、障がいのある社員など計17名が参加し、ワークショップを実施しました。「自分自身を尊重してほしい」「お互いの価値観・キモチを大切にしてほしい」「チョコレートをきっかけに、あらゆる方にコミュニケーションを楽しんでほしい」という声をデザインに反映しました。

各社の役割

今後の展開

■明治- ○商品の企画・製造・販売- ○DE&I推進活動をテーマにしたイベントの開催（予定）- ○LGBTQ+関連施策への商品提供（予定）- ○社内におけるアライ促進活動■DNP- ○共創ワークショップの企画・運営- ○DNPビジネスパートナーズの障がいのある社員によるイラスト制作- ○スリーブおよび外箱のデザイン・製造- ○LGBTQ+関連イベントでの商品配布（予定）- ○社内イベント「ダイバーシティウィーク」等での活用

DNPと明治は引き続き、今回の取り組みをきっかけに、商品を通じた多様性理解の促進にさらに取り組んでいきます。例えば、企業等のD&I推進担当者を招いたイベントの共同開催や、アライコミュニティに所属する社員有志によるLGBTQ+フレンドリーな飲食店への商品配布など、SOGIに関連するイベントや社内外での啓発活動などを予定しています（配布先の飲食店としては、プライドハウス東京レガシーの拠点がある東京都の新宿御苑周辺の店舗などを想定）。

また、多様な個が尊重される社会を目指し、多くの生活者の理解促進に向けて、企業・行政・NPOとの協働なども継続していきます。

＊1明治 ダイバーシティパッケージについて →

https://www.meiji.co.jp/corporate/diamondstory/project/marblepouchds/

＊2 性的マイノリティ（LGBTQ+など）を理解し、支援する「アライ（Ally、味方・同盟者）」として、その意思を表明する活動や声明のこと

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載内容は発表日現在のものです。今後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。