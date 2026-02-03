全店開催かっぱ寿司の「食べ放題」に、２/５(木)～期間限定で東北産「かつお」「とろいわし」が楽しめる『旬ネタ！期間限定セット 茶碗蒸し付き』が新登場！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、全店拡大にて大変ご好評いただいている「食べ放題」に、食べ放題メニュー『旬ネタ！期間限定セット 茶碗蒸し付き』を、2026年2月5日(木)から2月 25 日(水)までの期間限定にて、新ラインアップでご提供いたします。平日は、お得な価格でご好評いただいている「平日学割」「平日価格」も引き続き継続中となります。

ご好評をいただいている「食べ放題」は、まだまだ全店で開催中です！さらに、幼児無料、学生に嬉しい「平日学割」に加え、平日限定のお得な「平日価格」も継続中。学校帰りやお仕事帰りに、約100種以上の寿司・サイドメニュー・スイーツを心ゆくまでお楽しみいただけます。お子さま連れのご家族も、この機会にぜひ、かっぱ寿司ならではの「食べ放題」を体験してください。放課後、友達と一緒にお腹いっぱい楽しめる時間を。お仕事帰りには、頑張った一日のご褒美として。

そして、平日も忙しいママさんには、家族みんなで笑顔になれるひとときを。さまざまなシーンで、かっぱ寿司の「食べ放題」は、あなたの毎日に“ちょっと特別”をお届けします。

かっぱ寿司は、食事の時間がもっと楽しくなるよう、これからも毎日のワクワクを皆さまと一緒に積み重ねてまいります。

※1幼児は保護者1名様につき幼児2名様まで無料。3名様以上は1名様につき990円（税込）頂戴いたします。

※2「平日学割」は学生証ご提示の本人に限り有効です。「平日価格」・「平日学割」はキャンペーン開催期間中の土日・祝を除く平日のみが割引適用となります。「平日価格」の対象は一般・シニア料金のお客様です。

※当日予約をご希望の場合は、直接店舗までお問い合わせください。混雑状況などによりお受けできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【2月5日(木)から期間限定で新ラインアップ登場！】

『旬ネタ！期間限定セット 茶碗蒸し付き』

期間限定！福島県産 釜揚げしらす包み・気仙沼産 かつおたたき卵黄ユッケ風包み・気仙沼産 厚切りかつおたたき・三陸産 とろいわし・三陸産 めかぶ&まぐろ（カップ）を堪能！

販売期間：2026年２月5日(木)～２月２５日(水)まで 予定

・福島県産 釜揚げしらす包み：ほんのりとした塩味と自然な甘みが口いっぱいに広がります。

・気仙沼産 かつおたたき卵黄ユッケ風包み：かつおに卵黄のコクとタレが絶妙に絡んだ逸品です。

・気仙沼産 厚切りかつおたたき：厚切りに切り付け、もっちりした食感と旨みをお楽しみいただけます。

・三陸産 とろいわし：三陸産のいわしの、脂のコクと旨みをご堪能ください。

・三陸産 めかぶ&まぐろ：めかぶのぬめりとまぐろの食感が、さっぱりとした味わいを楽しめます。

・茶碗蒸し：だし香る、ほっとするやさしい味わいです。

【かっぱ寿司の「食べ放題」】

・実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

・実施期間：～2026年3月11日（水）まで予定

・予約受付：かっぱ寿司公式WEB・アプリにて予約受付中

・URL: https://www.kappasushi.jp/cp/kappa-no-tabeho

・予約サイトURL: https://yoyaku.kappasushi.jp/

※店舗により価格・取り扱い商品が異なります。

【食べ放題のご予約も！便利でお得なかっぱ寿司アプリ！】

会員登録（無料）を行っていただくと、かっぱ寿司をもっと便利にお楽しみいただけます。

・かっぱ寿司公式アプリ：https://www.kappasushi.jp/support/app

1.事前に店舗予約で、スムーズにお席にご案内

2.お持ち帰り予約も簡単！WEB決済でお受取りもラクラク

3.お得なクーポンを不定期で配信

4.新メニュー情報やキャンペーン情報をいち早くゲット

【投票に行っておトクに食べ放題をしよう！「センキョ割」の概要について】

実施期間：2026年1月31日(土)～3月1日(日)予定

※土日祝のみ

内容：対象条件を満たしたお客様に、ご本人様および同席の中学生以上のお連れ様全員を対象に、かっぱ寿司の食べ放題料金を土日祝価格より400円（税込）引きでご提供

実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

URL： https://www.kappasushi.jp/cp/senkyowari

※食べ放題は事前予約制です。

※センキョ割は平日学割との併用不可となります。

※センキョ割は、その他割引・クーポンとの併用不可となります。

■料金に関して

【メニュータイプA店舗】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/1035_1_92b2f2d4ec03f4cf45363a6056038eac.jpg?v=202602030251 ]

【メニュータイプB店舗】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/1035_2_48d974308b0106e6d3a7135bd1d7b2a7.jpg?v=202602030251 ]

※保護者1名様につき幼児2名様まで無料。3名様以上は1名様につき990円（税込）頂戴します。

※お会計時に年齢が分かる証明書をご提示ください

【話題沸騰！人気メニュー約100種の「食べ放題」は、クリエイターの皆様も大歓迎！】

「食べ放題」は約100種類のメニューが対象となり、中とろ・いくらなどの高級ネタをはじめ、ラーメンや茶碗蒸しなどのサイドメニュー、デザートまで幅広いラインアップ。さらに幼児は無料※でご利用いただけるため、ご家族連れのお客様にも大変ご好評をいただいております。一度体験した方も、近くに開催店舗が無かった方も、現在は全店で実施中！この機会に好きなネタを思いっきり楽しんでください。

そして今、かっぱ寿司の食べ放題は YouTuberやインフルエンサーの皆様からも続々と絶賛の声！「あなたのチャンネルで“食べ放題チャレンジ”を！」「食べ放題で“映える瞬間”をシェアしよう！」

動画やSNSでの発信も大歓迎！ぜひこの機会にご参加いただき、話題を一緒に盛り上げましょう。

※幼児は保護者 1 名様につき幼児 2 名様まで無料。3 名様以上は 1 名様につき 990 円（税込）頂戴いたします。

●詳細・お問い合わせはこちら

https://www.kappa-create.co.jp/contact_form/

※撮影をご希望の方は、以下5点をご記入ください。

１.企画内容

２.撮影希望日（※土日祝を除く、3日以上先）

３.撮影可能なお時間（13:30～18:00 or 20:00以降～）

４.実施ご希望店舗

５.チャンネルURL

※お席の滞在時間は90分目安でお願いいたします。

