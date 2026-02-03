【登壇のお知らせ】国土交通省主催 「国際物流におけるリターナブル物流容器（RTI）セミナー」にJPR登壇
日本パレットレンタル株式会社
日本パレットレンタル株式会社（代表取締役社長：二村篤志、本社：東京都千代田区、以下JPR）は、2026年2月19日（木）に開催される、国土交通省 物流・自動車局国際物流室が主催する「国際物流におけるリターナブル物流容器（RTI）セミナー」に登壇いたします。
▼オンライン説明会の概要
開催案内チラシ：https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001978855.pdf
1. 名称：国際物流におけるリターナブル物流容器（ＲＴＩ）セミナー ～多様な取組の紹介～
2. 日時：2026年2月19日（木）10:30～12:00
3. プログラム（予定）：
- 主催者あいさつ・国際物流におけるRTI利用の現状等
- AEO事業者のRTI（通い容器）利用に関するアンケート結果報告
- 国際物流における輸送高度化に向けた取組事例の紹介
１. 株式会社デンソー
２. 一村産業株式会社／東洋運輸株式会社
３. 日本パレットレンタル株式会社
４. XYZ Robotics株式会社
- 質疑応答
4. お申込み：ボタンよりお申込みください（先着100名）
https://us06web.zoom.us/meeting/register/hl7PB5Q-REOGYvsHXTxraQ
5. 形式：オンライン（Zoom）
6. 参加費：無料
■JPRの登壇内容
現在、物流の効率化や環境負荷低減の観点から、繰り返し使用可能な「リターナブル物流容器（RTI）」の活用が注目されています。JPRは、長年にわたり培ってきたパレットレンタルのノウハウを活かし、国際間輸送における容器管理の効率化を推進しています。本セミナーでは、「国際輸送でのリターナブル・レンタル容器の運用事例」と題し、具体的な取り組みについてご紹介いたします。