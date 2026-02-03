【2月26日開催｜2024年～2026年の重要法令改正 一挙総ざらい】嘉納先生！そこんとこ、教えて教えて！事例と寸劇で鍛える、法的推理力

第一法規株式会社詳細・お申込みはこちら :https://daiichihoki.satori.site/seminar/jinji/20260203?utm_source=prtimes?utm_source=prtimes

▼セミナー概要▼

2026年1月施行の取適法をはじめ、2026年4月以降も様々な重要法改正が控えています。

しかし、「自分が対応している事案が、法改正の内容を含んでいるということに気付く」

「法的リスクを回避する」ことに、難しさを感じているご担当者様も多いのではないでしょうか。

担当者がおさえておくべき重要な法令や制度の要点と事案対応時に必要な思考方法について、ケーススタディ形式で『人事労務屋』の弁護士と一緒に学びませんか？

【本セミナーで達成できること】

《事案対応の際に必要な「思考法」「勘所」を学び、法的リスクに気付ける力を身につける！》

▶重要な法令改正、制度について理解を深め、自社実務にどのような影響があるのかを具体的に説明できる状態となる。

▶事案にあたる際に大切な思考法・コツを学ぶことができる。

▶事例を通じて考えることで、法改正を「知識」ではなく「判断材料」として使えるようになる。

《こんな方におすすめです！》

☑人事労務・総務・法務・コンプラ担当の方

☑今までの法改正、2026年施行の法改正について、把握・整理できていないご担当者

☑法改正の内容を、実務レベルに落とし込めていないご担当者

【以前嘉納先生のセミナーを受講されたお客様の声】

・弁護士としての観点や経験談等を交えた解説も分かりやすく、有意義な内容のセミナーだった。

・事例で解説してくださるのはとても分かりやすいです。知っている法律改正や全くおさえられていない法律、改正についても学べたので、自学の助けになりました。

・事例について１つ１つ、セミナーでは自分の頭で考えさせ、解説時に資料を用いてくださるので、自分の回答と正解をしっかりと振り返ることができ、業務の中で理解できているものと足りていないものの振り返りにもなりました。しっかり勉強しようという意欲の湧くセミナーで大満足です。

▼セミナー詳細▼

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59164/table/831_1_f3ce333636882940edef52800f408c25.jpg?v=202602030251 ]

☆リアル参加者特典はこちら☆

☑嘉納先生との個別のミニ質疑応答タイム

☑弊社発行雑誌「会社法務A2Z」

☑法改正テーマに関連した第一法規Webサービス「 業種別の関係法令一覧」の一部資料

その他、リアル参加者限定でお渡しする資料等のご用意も予定しております。

お申込みはこちら :https://daiichihoki.satori.site/seminar/jinji/20260203?utm_source=prtimes?utm_source=prtimes

