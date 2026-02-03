春の訪れを告げる華やかなスイーツ＆セイボリーが登場　いちごと桜のスプリングアフタヌーンティー

株式会社ポジティブドリームパーソンズ

全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西村 輝夫）が運営するレストラン、豊洲「THE PENTHOUSE with weekend terrace（ザ ペントハウス ウィズ ウィークエンド テラス）」他12店舗で、「いちご×桜」のスプリングアフタヌーンティーを提供いたします。2026年3月～4月の期間限定で、心がときほぐれるような春スイーツをご堪能ください。

季節ごとの旬に合わせてご提供するアフタヌーンティー。2026年3月～4月は「いちご×桜」をテーマに、みずみずしい旬のいちごをはじめ、各店舗の個性を活かしたスイーツやセイボリーをご用意いたしました。

洋菓子だけでなく桜餅などの和スイーツも織り交ぜ、春ならではの味覚をお届け。麗らかな陽気を感じる限定ドリンクも揃い、この時期にしか味わえない特別な体験をお楽しみください。

THE PENTHOUSE with weekend terrace（ザ ペントハウス ウィズ ウィークエンド テラス）

豊洲にあるレストラン「ザ ペントハウス ウィズ ウィークエンド テラス」では、いちごや桜をふんだんに使用した春らしさ満開のスイーツをご用意。いちごのレアチーズなどの定番に加え、ピスタチオを取り入れた一品など、彩り豊かなラインアップをお楽しみいただけます。

豊洲36階の開放的な空間とともに、豊富な自家製スイーツと、豊洲直送の素材を使用したセイボリーで、贅沢なひとときを演出するアフタヌーンティーをご堪能ください。

＜おすすめメニュー＞

■ピスタチオマカロン

まるでピスタチオをそのまま食べているかのような、ペントハウス自慢のマカロン。生地とクリームの両方に刻んだピスタチオを混ぜ込み、サクサクとした食感と濃厚な味に仕上げました。

■桜ジュレ

ほんのりと桜の香りを感じるジュレが、グラスの中でやさしく揺れるキュートなスイーツ。見た目にも春を感じられる一品にご注目ください。

■揚げたニョッキとそら豆 パルミジャーノ

季節のそら豆とベーコン、揚げたニョッキをバターベースのソースで和えました。パルミジャーノの豊かな風味もあわせてお楽しみください。

＜概要＞

【期間】2026年3月1日（日）～2026年4月30日（木）

【提供時間】14:00～17:00（最終入店15:00）

【料金】平日 \4,800 / 土日祝 \5,000（税・サービス料込）

【内容】スイーツ11種、スコーン1種、セイボリー5種、アルコール3種、紅茶12種、カフェ

＜店舗情報＞

〒135-0061 東京都江東区豊洲2-2-1 三井ガーデンホテル豊洲プレミア 36階

店舗別の内容

詳細はこちら :https://restaurant-penthouse.com/news-post/20260203_5748/

・FOREST KITCHEN with Outdoor Living（フォレストキッチン ウィズ アウトドア リビング）

〒980-8487 仙台市青葉区中央1-1-1 ホテルメトロポリタン仙台イースト 3階

https://www.forestkitchen-outdoor.com/20260203/30327

仙台駅直結の解放的な空間で過ごす贅沢なひととき。丁寧に仕上げた種類豊富な自家製スイーツやセイボリーとともに、ドバイの7つ星ホテルで提供されているドイツ最高級の紅茶などをフリードリンクでお楽しみいただけます。

【提供時間】14:00～16:30（最終入店14:30）

【料金】平日 \4,200/土日祝日 \4,500（税・サービス料込）

【内容】パフェ1種、スイーツ9種、スコーン1種、セイボリー4種、ウェルカムドリンク、紅茶17種、カフェ2種、ソフトドリンク

・川越薪火料理 in the park

〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町8-1 U_PLACE 2階

https://restaurant-inthepark.com/news-post/news-post-3966/

豊かな自然の中で大切に栽培された「TEARTH」の紅茶や川越茶とともに、地元素材を使用した季節替わりのスイーツやセイボリーをご賞味いただけます。ご家族やご友人との素敵なティータイムを心ゆくまでお過ごしください。

【提供時間】14:00～17:00（最終入店15:00）※土日祝のみ

【料金】\2,400/個室確約 \2,900（税・サービス料込）

【内容】スイーツ5種、セイボリー3種、「TEARTH」紅茶6種、川越茶4種、カフェ6種、ソフトドリンク7種

※ディナータイムに薪火料理×スイーツをお楽しみいただけるハイティープランもご用意しております。

・RESTAURANT LUKE with SKY LOUNGE（レストランルーク ウィズ スカイラウンジ）

〒104-0044 東京都中央区明石町8-1 聖路加ガーデン 47階

https://www.restaurant-luke.com/news/11655

スパークリングワインや香り高いロンネフェルト紅茶など選べるドリンクをご用意。季節を感じるスイーツ＆セイボリーとともにお召し上がりください。地上221mから東京タワーとスカイツリーを一望できる絶景が特別なひとときを演出します。

【提供時間】平 日 11:30～16:00（最終入店14:00）

土日祝 11:30～15:00（最終入店13:00）

【料金】平日 \5,500/土日祝日 \6,000（税・サービス料込）

【内容】スイーツ10種、スコーン1種、セイボリー4種、サイドメニュー1種、ウェルカムドリンク、カフェ3種・紅茶13種・アルコール3種

・現代里山料理 ZEN HOUSE

〒104-0061 東京都中央区銀座5-11-1 ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京 B1

https://satoyama-zenhouse.com/news-post/20260203_3413/

意匠を凝らした和洋様々なスイーツに加え、いなり寿司などご飯ものもセットに。ロンネフェルトの紅茶や宇治茶、知覧茶など、各種ドリンクとのペアリングもご堪能ください。

【提供時間】月～金 11:30～17:00（最終入店15:00）

土・日 15:00～17:00（最終入店15:00）

【料金】平日 \4,000～/休日 \4,200～（税・サービス料込）

【内容】スイーツ9種、セイボリー3種、ウェルカムドリンク、ロンネフェルトの紅茶・氷温熟成コーヒー・煎茶各種

※ディナータイムにシャンパンなどと一緒にお楽しみいただけるハイティープランもご用意しております。

・THE Tender HOUSE（ザ テンダーハウス）

〒108-0071 東京都港区白金台4-19-16

https://www.tender-house.jp/topics/2572

種類豊富なスイーツ＆セイボリーとともに、ドバイ7つ星ホテルで提供されているロンネフェルトの紅茶をフリーでお楽しみいただけます。白金台にあるモダンスタイリッシュな店内で、ゆったりとお過ごしください。

【提供時間】14:00～17:00（最終入店15:00）

【料金】平日 \3,980/土日祝日 \4,500（税・サービス料込）

【内容】スイーツ8種、スコーン2種、セイボリー4種、ウェルカムドリンク、ロンネフェルト社の紅茶6種・パッカ社の紅茶6種

・The Living Room with SKY BAR（ザ リビングルーム ウィズ スカイバー）

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目11番27号 シンフォニー豊田ビル 三井ガーデンホテル名古屋プレミア 18階

https://www.livingroom-skybar.com/news-post/20260116_14991

丁寧に作り上げられた自家製スイーツとセイボリーをご用意。乾杯ドリンクやドイツのロンネフェルト紅茶とともに、名古屋の中心で優雅なひとときをご満喫ください。

【提供時間】平日13:30～16:30（最終入店15:00）

土日祝14:00～16:30（最終入店15:00）

【料金】平日 \4,500/土日祝日 \4,800（税・サービス料込）

【内容】スイーツ12種、スコーン1種、セイボリー5種、ウェルカムドリンク、カフェ/紅茶/ソフトドリンク各種

・囲炉裏と日本料理 松風庵

〒502-0012 岐阜県岐阜市長良志段見東山537-3 長良川清流ホテル 1階

https://nagaragawahotel.com/information/28134

和を感じるアフタヌーンティーで岐阜の「お茶の時間」を提供します。ティースタンドには、スイーツだけではなく和菓子や稲荷寿司、岐阜県産地卵の厚焼き玉子も。華やかなセットで、ほっと一息つく午後のひとときをお楽しみください。

【提供時間】14:00～16:00（最終入店14:00）

【料金】\3,000（税・サービス料込）

【内容】スイーツ12種、セイボリー4種、ウェルカムドリンク、揖斐茶5種・紅茶9種・カフェ

・crossfield with TERRACE LOUNGE（クロスフィールド ウィズ テラスラウンジ）

〒540-0002 大阪府大阪市中央区大阪城1-1 MIRAIZA OSAKA-JO内

https://www.landmark-osaka.com/topics/26696/

大阪城を目の前にした特別な「貴賓室」で、和紅茶とテーマに合わせたスイーツ＆セイボリーを心ゆくまでご堪能ください。

【提供時間】11:30～17:00（最終入店15:00）

定休日：火曜日(祝日除く)

【料金】平日 \ 3,800/土日祝 \4,200（税・サービス料込）

【内容】メインデザート、スイーツ4種、セイボリー4種、ウェルカムドリンク、和紅茶11種

・HARBOR CAFE（ハーバーカフェ）

〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-5 神戸マリオットホテル 1階

https://www.marcus-kobe.com/topics/11261

選りすぐりの旬食材で作られたスイーツに、シェフ特製のセイボリーをお楽しみいただけるアフタヌーンティープラン。香り高い神戸紅茶やドイツの歴史あるロンネフェルトの紅茶とともにご堪能ください。

【提供時間】11:30～17:00（最終入店15:00）

【料金】\4,000 （税・サービス料込）

【内容】メインデザート、スイーツ10種、スコーン1種、セイボリー5種、ウェルカムドリンク、神戸紅茶7種

・restaurant GRILL TABLE （レストラングリルテーブル）

〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-5 神戸マリオットホテル 17階

https://www.marcus-kobe.com/topics/11218

ホテル17階から望むハーバーランドの景色とともに、季節感じるスイーツとセイボリーを楽しむアフタヌーンティープラン。香り高い神戸紅茶にもご注目ください。

【提供時間】11:30～17:00（最終入店15:00）

【料金】\4,400（税・サービス料込）

【内容】メインデザート、スイーツ10種、スコーン1種、セイボリー5種、ウェルカムドリンク、神戸紅茶7種

・GRANADA SUITE on À TABLE（グラナダスィート オン ア ターブル）

〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲５丁目３－８ アクア 博多 1F

https://onatable.granadasuite.com/20260203/77957

牛ヒレなどメイン3種と前菜、デザートがセットになった欲張りアフタヌーンティー。お肉もデザートも食べたい方には必見のプラン。約20種のドリンクもフリーでお楽しみいただけます。

【提供時間】平日11:30～16:30（最終入店15:00）

土日祝11:00～16:30（最終入店15:00）

【料金】\4,500 （税・サービス料込）

【内容】前菜3種、メイン3種、スイーツ7種、ウェルカムドリンク、TEARTH(ティーアース)・カフェ・ソフトドリンク・ノンアルコールカクテル各種

※日曜日から木曜日限定でディナータイムに楽しめる2時間アルコール含むフリードリンク付きのプランもご用意しております。

・高宮庭園茶寮（たかみやていえんさりょう）

〒815-0083 福岡県福岡市南区高宮5丁目16-１

https://takamiyagarden.com/topics/restaurant/8238/

趣ある和空間、歴史的建造物内の茶房にて九州各地の煎茶、ロンネフェルトの紅茶とともに、季節の和菓子やオリジナルデザートとこだわりのセイボリーをお楽しみいただけます。

【提供時間】11:00～16:30（最終入店15:00）

定休日：月曜日（祝日の際は火曜日）

【料金】平日 \4,200 / 土日祝 \4,500 （税・サービス料込）

【内容】スイーツ10種、セイボリー5種、ウェルカムドリンク、九州茶園の煎茶・ロンネフェルト社の紅茶・カフェ各種

運営会社概要

■社名：株式会社ポジティブドリームパーソンズ

■設立：1997年7月1日

■ファウンダー：杉元 崇将

■代表取締役社長：西村 輝夫

■本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F

■従業員数：972名（2025年5月1日現在）

■事業内容：ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業

■WEBサイト：https://www.positive.co.jp/

■公式アカウント：Facebook https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons

X https://x.com/pdp_kandou

YouTube https://www.youtube.com/positivedreampersons

Instagram https://www.instagram.com/positivedreampersons_inc/