くりらぼ初！デジタル創作体験を通じ、将来像を主体的に描く「AIとキャリアに出会う女子中学生対象ワークショップ」を開催しました

東京都

東京都では、今後のデジタル社会を担っていく小中学生が、誰でも気軽に、デジタル体験を通じて創造力を育むプロジェクト「とうきょうこどもクリエイティブラボ（愛称：くりらぼ）※１」を実施しています。

令和８年１月25日（日曜日）に、デジタル分野に関心のある女子中学生を対象に、理系分野への進路やキャリア選択の可能性を広げる機会を提供するため、「AIとキャリアに出会う女子中学生対象ワークショップ」を開催しました。

デジタル創作体験に加えて、将来の仕事や進路、将来像を考えるためのキャリアについての意見交換などを実施する取組は、くりらぼ初の取組であり、多くの方から申込をいただきました。当日は、社会で活躍する女性との交流や生成AIを活用したデジタル創作体験を通じ、将来像を主体的に描く機会となりました。

パネルディスカッションと交流を通じ、仕事の魅力や将来の進路について考えるきっかけに

【第１部】 未来を描くヒントを見つけよう ～パネルディスカッションと交流タイム～

第１部では、くりらぼネットワークの三菱総研ＤＣＳ株式会社※２と株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント※３で活躍する女性社員がパネリストとして登壇しました。職業選択のきっかけ、中学生の時に考えていた仕事と今の仕事の共通点や相違点、参加者へ送るメッセージなどについてお話いただきました。

その後、グループに分かれ、パネリストと参加者が直接意見交換を行い、仕事の魅力や将来の進路について考える時間となりました。



サポート役として、女子高校生や特定非営利活動法人STEM Leaders※４所属の女子大学生も参加し、世代を超えた交流により、終始活発で和やかな雰囲気の中で実施されました。

生成AIを活用したチャットボット開発を通じ、創造力を育み、企画から開発までの実践的な学びを得る

【第２部】 アイディアをカタチにするデジタル創作体験～楽しみながら創る！生成AIでチャットボット開発～

パネルディスカッションラウンドテーブル（意見交換）

第２部では、三菱総研ＤＣＳ株式会社が、生成AIを活用して「10代の日常生活をサポートするチャットボット」を開発するデジタル創作体験を実施しました。

まず、参加者一人ひとりが生成AIを使って自由にチャットボットのアイディアを出し、グループごとに意見を交わしながらコンセプトを検討しました。女子高校生や女子大学生が、各グループの話し合いを後押ししならが、アイディア検討を盛り上げました。世代の近い先輩からのアドバイスもあり、参加者同士の会話が一層活発になる様子がみられました。

その後、グループごとに生成AIを活用してチャットボットを開発しました。完成後は、各グループが作成したチャットボットを実際に試用し、お互いに感想や気づきを共有するなど、終始楽しみながら主体的に取り組む様子がうかがえました。

「何を生成AIに伝えれば、ほしい回答が得られるか」を考えることで、プロンプトの書き方の工夫や、生成AIを使用するにあたっての注意点について学ぶ機会となりました。

参加者全員から「楽しかった」「キャリアについて考える良い機会になった」との回答

チャットボット開発チャットボット開発

参加者へのアンケートでは、

「楽しかった」

「自分の将来のキャリアについて考える良い機会になった」

との回答が全員からありました。

また、

「自分が知りたかったことを実際に対面で話すことで、よりリアルにキャリアについて考えることができた」

「自分の質問にダイレクトに答えてくれた」

など、プログラム内容や交流機会の充実を評価する感想をいただきました。

保護者からも、

「多学年の方とコミュニケーションが取れるワークショップが出来、満足です！」

「学校で学べないことを学べた。自分自身も大変勉強になった」

との感想をいただきました。

東京都は、今後も、 デジタルツールを活用しながら、仲間と協力して創造する楽しさを子供達に届けていきます。

※1 とうきょうこどもクリエイティブラボ（くりらぼ）

子供たちが気軽にデジタルに触れ、楽しみながら成長できる機会の創出を目指して、ゲーム制作や３Dモデル制作、ロボット制作、電子工作等の多様なプログラムを体験できる取組です。メンターがサポートしますので、デジタルツールが初めての方も、慣れている方も安心して体験に取り組むことができます。

くりらぼホームページ：https://www.kids-digital.metro.tokyo.lg.jp/

※２ 三菱総研ＤＣＳ株式会社

1970 年の創立以来、銀行・クレジットカード等金融関連業務で豊富な実績を有する IT 企業です。 2016年にコミュニケーションロボットの取り組みを開始し、国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)の採択を受けました。その後 2021年より、社会貢献活動としてロボットプログラミング授業を開始し、教育現場での活用支援を推進しています。

三菱総研ＤＣＳ株式会社ホームページ：https://www.dcs.co.jp/

※３ 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

ソニーグループ株式会社の100％子会社であり、ソニーミュージックグループのヘッドクォーターとして、株式保有によるグループ全社の経営・管理を行うとともに、総合エンタテインメントカンパニーとして多角的にビジネスを展開しています。

マーケティング、タイアップ、アーティスト・タレント・クリエイターの発掘・育成、海外事業推進に加え、デジタルコンテンツ事業、ライブエンタテインメント事業、音楽ストリーミング事業、スポーツエンタテインメント事業等、新たなエンタテインメントビジネスの創出にチャレンジしています。

※４ 特定非営利活動法人STEM Leaders

2016年に設立した学生団体であり、STEM （科学、技術、工学、数学）をベースにデジタルを活用した問題発見・課題解決を実践できるリーダーの育成を目指し、活動しています。慶應義塾大、津田塾大、東京科学大、中央大など19校、130名以上の多様な学生が在籍し、自治体や大学と連携して、データ分析やアプリ開発を活用した社会課題解決に自主的に取り組んでいます。

特定非営利活動法人STEM Leadersホームページ：https://stemleaders.or.jp

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略11 デジタル「都民のQOLに貢献するスマートシティの実現」

【問合せ先】東京都デジタルサービス局

デジタルサービス推進部デジタルサービス推進課

電話：03-5320-7622

Eメール：S1100301（at）section.metro.tokyo.jp

※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。

お手数ですが、（at）を@に置き換えてご利用ください