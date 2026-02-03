【Ｚ会の教室】新高1～3生対象春の資料請求キャンペーンを1月30日（金）から3月15日（日）の期間限定で実施中

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社である株式会社Ｚ会エデュースは、新高1～3生とその保護者さまを対象に、「Ｚ会の教室」の新高1～3生向け資料をご請求いただいた方に、「新高1～3生向け春の資料請求キャンペーン」として、特典動画をプレゼントします。

詳細を見る :https://www.zkai.co.jp/juku/lp-high/seikyucp-ka/?utm_source=web&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260203prtimes

高校生活のスタートを切る方も、受験に向けたギアを上げる方も、大学入学共通テストの最新動向を知っておくことは不可欠です！ Ｚ会の教室では、精鋭講師陣が最新の共通テストを徹底分析。その要点と攻略のヒントを凝縮した解説動画をＺ会の教室・高校生向け資料をご請求された方限定で公開しています。

変化の激しい大学入試において、早めの情報収集が合格への鍵となります。この動画をこれからの学習戦略に最大限に活かし、志望校合格への確かな一歩を踏み出してください。

■キャンペーン概要

キャンペーン名： 新高1～3生向け春の資料請求キャンペーン

申込受付期間： 2026年1月30日（金）～2026年3月15日（日）

対象： 「Ｚ会の教室」の新高1～3生向け資料をご請求いただいた方

プレゼント内容： 特別動画

視聴方法：お送りする資料に記載の二次元コードよりご視聴いただけます。

■特典動画の内容

2026年1月実施の「大学入学共通テスト」について、Ｚ会のベテランスタッフが傾向と対策を徹底解説します。

【最新速報】共通テスト分析から導く、新学年からの大学合格戦略

実施直後の共通テストの難易度や出題傾向を解説し、それをもとに、新高3生には「残り1年の戦略」、新高1・高2生には「今の時期から心掛けておくべきポイント」をお伝えします。

【申込受付期間】

2026年1月30日（金）～2026年3月15日（日）

Ｚ会の教室・新高1～3生向け 特設サイト（https://www.zkai.co.jp/juku/lp-high/seikyucp-ka/）より資料をご請求ください。

＜本件に関するお問い合わせ＞

「Ｚ会の教室」各教室までお問い合わせください。

https://www.zkai.co.jp/juku/map/