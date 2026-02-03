シミックホールディングス株式会社

当社子会社のシミックファーマサイエンス株式会社（本社：山梨県北杜市、代表取締役CEO 夏目 貴弘、以下：シミックファーマサイエンス）と株式会社浜松ファーマリサーチ（本社：静岡県浜松市、代表取締役社長 夏目 貴弘、以下：浜松ファーマリサーチ）は、シミックファーマサイエンスを存続会社、浜松ファーマリサーチを消滅会社とする吸収合併により統合することといたしましたので、お知らせいたします。

１．組織再編の目的

- 事業シナジーの最大化を目的として、シミック・ブランドおよび現行のコンパクトな業務プロセスを最大限に活かし、これを基盤として浜松ファーマリサーチの強みを一層強化します。- 具体的には、以下の取り組みを通じて、研究開発支援事業の競争力向上を図ってまいります。

１. 薬理分野におけるグローバルトップCRO実現にむけた体制構築

２. 顧客の幅広いニーズに対応できるサービス提供体制の強化

３. 両社の技術移管や習得に加え、幅広く科学的情報を収集し、顧客へ還元する仕組みを構築

２．組織再編の効力発生日（予定）

2026年4月1日

３．再編当事会社の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51375/table/128_1_fac2876cc576cc2db4bccc0d373a8ce5.jpg?v=202602030251 ]

■シミックグループについて

シミック（CMIC）は、1992年に日本で初めてCRO（医薬品開発支援）事業を開始し、今では開発から製造、営業・マーケティングまでの医薬品に関する総合的な支援業務を提供しています。製薬・バイオテクノロジー・医療機器等の海外企業の日本市場参入や、アジアでの臨床試験実施、米国と日本における医薬品開発および製造のサポートなども展開しています。また、シミックは個人や自治体を支援する新しいヘルスケアソリューションを提供しており、製薬企業のバリューチェーンを全面的に支援する豊富な経験と実績を基盤として、“個々人の健康価値を最大化”する事業モデルPHVC（"Personal Health Value Creator”）の展開を目指しています。シミックグループは、世界中に7,800人を超える従業員とグループ会社27社を擁しています。詳しくはウェブサイトをご覧ください。https://www.cmicgroup.com