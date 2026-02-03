ロングセラー商品「韓の食菜 チャプチェ」のLパックサイズが新登場！春雨が2倍になってボリュームたっぷりに楽しめる

モランボン株式会社

モランボン株式会社（本社：東京都府中市 代表取締役社長：全 峰 碩）は、精肉売場向けの商品として、「韓の食菜 チャプチェ Lパック」を2026年2月15日(日)より新発売いたします。

＜商品特徴＞

○お肉と野菜を用意するだけでボリュームのあるおかずが作れる、家族で満足できる大容量パック

・人参、たけのこ、椎茸、きくらげ入りの野菜入り調味料と春雨のセット

・野菜入り調味料はごま油の風味を効かせた、ご飯がすすむしっかり味

＜現在販売している「韓の食菜 チャプチェ 175g」との違いについて＞

・春雨がたっぷり2倍

・野菜入り調味料は190g

・3～4人前

＜開発背景＞

■発売20周年を契機として

「韓の食菜 チャプチェ」は2025年2月に発売20周年を迎え、パッケージリニューアルなどを通してより多くの方に商品を手に取っていただく機会となりました。その結果、ロングセラー商品でありながら前年比119%と大きく伸長しました (KSP-POS 全店千人金額（全国）2025年3-8月)。

アンケートを実施したところ、「韓の食菜チャプチェ175g」は2～3人前を想定しておりますが4人以上で食べているケースもあり、量に関する声をいただくようになりました。そこで、より多くの世帯で楽しんでいただけるようLパックの開発をしました。

■日本人に馴染むチャプチェ

チャプチェの魅力は春雨入りでお肉も野菜もバランスよく食べられる点、辛くないのでお子様から大人まで食べられる点、ごはんのおかずになる点などが挙げられます。「韓の食菜 チャプチェ」に関しても小さいお子さまから大人まで家族で楽しんでいただいています。認知度調査ではチャプチェの認知度は約73%ありますが(当社調べ 2025年 N=824)、そのなかで「家庭での食経験がない」と答えた方は約40%いることがわかりました(当社調べ 2025年 N=598) 。

これらの背景を踏まえ、より幅広いご家庭でチャプチェを楽しんでいただくために、Lパックを新発売しました。満足感のあるおかずを手早く用意したい方や、短時間で一皿仕上げたい時の時短メニューとして、ぜひご活用ください。

＜商品概要＞

商品名 韓の食菜 チャプチェ Lパック

内容量 270g（野菜入り調味料 190g、春雨 80g(40g×2))

入り数 1ケース＝10パック

保存方法 直射日光・高温多湿をさけ、常温で保存

賞味期間 400日

参考小売価格 450円(税抜)／486円(税込)

＜韓の食菜ラインアップ＞