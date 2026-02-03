【ルイ・ヴィトン】アンバサダーの平野紫耀が、メゾンのハイウォッチ ＆ ハイジュエリー展示会に来場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンはこのたび、ハイウォッチおよびハイジュエリーの最新コレクションを紹介する特別な展示会を開催し、メゾンのアンバサダーを務める平野紫耀が来場しました。

当日は、最新ハイウォッチ・コレクションから「エスカル ワールドタイム フライングトゥール ビヨン」、ハイジュエリー・コレクション「ブレイヴァリー」のテーマのひとつ「レ・ゾヌール」から、ホワイトゴールドとダイヤモンドをあしらったブローチとピアスを着用しました。ウォッチ・ジュエリーが引き立つよう、深みのあるネイビーブルーのタキシードをコーディネートしました。

会場では、メゾンの卓越したクラフツマンシップと創造性が息づくハイウォッチおよびハイジュエリーの数々を展示。精緻なディテール、希少な素材、そして長い歴史の中で培われてきたサヴォアフェールが融合したコレクションが一堂に会しました。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。