【アート】抽象と具象の狭間に視える心の原風景。中込靖成 作品展「Beyond the Landscape II / 風景の彼方に」、2月5日(木)よりアルフレックス大阪で開催

株式会社 アルフレックス ジャパン

アルフレックスジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：保科卓）は、アルフレックス大阪にて2月5日(木)から2月24日(火)までの期間、中込靖成 作品展「Beyond the Landscape II / 風景の彼方に」を開催します。

アートとインテリアの心地よい関係を提案する企画「LIFE with ART project」。このたびアルフレックス大阪では、国内外で活躍するアーティスト中込靖成の作品展を開催します。

昨年ご好評いただいたアルフレックス名古屋からの巡回展となる本展では、繊細な色彩のグラデーションや質感の重なりから記憶の風景を立ち上げる代表作「Landscape」シリーズを中心に、新作も加えて展示・販売します。静謐な空気に満ちた画面の前に立つと、私たちは自らの記憶や感情と向き合い、そこに新たな風景を見いだします。

日々の空間に深い余韻をもたらす作品の数々を、ぜひこの機会にご覧ください。

Landscape#1083 H.76 × W.207cm

Landscape#1316 H.74×W.60cm

Landscape#1718 H.60×W.60cm

〈作家の言葉〉

あなたはそこに何を見るだろう 何が見えるだろう

答えはあなたの中に

観ている”あなた”の風景なのです

中込 靖成

開催概要

中込靖成 作品展

「Beyond the Landscape II/ 風景の彼方に」

■日程：2026年2月5日(木)-2月24日(火)

※水曜・祝日休

■時間：11:00-18:00

■会場：アルフレックス大阪(https://www.arflex.co.jp/shop/osaka.html)（6F）

■所在地：大阪市中央区南船場4-2-11 6F

■tel. 06-6258-8822

■WEBサイト：https://www.arflex.co.jp/topics/260202_nakagomi

■入場無料

curated by noie.cc(https://noie.cc/)

作家プロフィール

中込 靖成 Yasunari Nakagomi



1984年東京造形大学絵画科卒業。2007-08年文化庁在外派遣（カリフォルニア州立大学Bakersfield校研究員）

世界各地にて作家活動。主な活動先はロサンゼルスLA ARTCOREギャラリーにて継続的な個展開催、イタリア ナポリ・トスカーナでの個展、タイ・ミャンマーの国立大学でのワークショップや国際展に参加。

作家活動と同時に、2005年より国際作家交流展を主催し、日本と海外の作家との国際展、交流を国内外で展開している。

個展：ナポリ・エルコラーノ美術2023、日米国際交流展クロスカレント展 LA Artcore UnionCenter 2025 等

家具と同じように、魅力的なインテリアに欠かせない要素のひとつであるアート。家具ブランド アルフレックスでは創業時から、日常が豊かに色づく多彩なアートをご提案してきました。2017年からは額縁・額装店としての顔も持つ ノイエ キュレーション&クリエイション(noie.cc) とともに、〈 LIFE with ART project 〉をスタート。アートを飾る楽しみを、もっと身近に、たくさんの人に味わっていただきたい。共通する思いを込めて、ジャンルも表現も様々なアートの展示販売イベントを開催しています。



公式サイト：https://www.arflex.co.jp/about/activity/life_with_art_project/

curated by noie.cc：https://noie.cc/

arflex

1951年にイタリアで生まれ、その後1969年に日本国内での展開を始めた家具ブランド。普遍的な価値に時代ごとの感性を取り入れながら、日本オリジナル製品を作り続けています。〈arflex〉の名の由来は「arredamenti（イタリア語＝家具）」と「flexibility（英語＝柔軟性、適用性）」の頭文字から。いつの時代にもどのような環境にも適応する家具でありたいという願いがこの名に託されています。飽きのこないシンプルなデザイン。使いやすさ、安全性、耐久性を細部まで考え抜いた設計。購入から何十年と経ってもメンテナンスや修理ができ、世代を超えて使い続けられること。その全てを満たす確かなクオリティの製品をお届けし、お客様一人ひとりにとっての心豊かなライフスタイルをご提案する。これが創業以来いつの時代も変わらない〈arflex〉の理念です。



公式サイト：https://www.arflex.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/arflexjapan

Instagram：https://www.instagram.com/arflexjapan/