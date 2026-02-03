【イベント出展】グラビティゲームアライズが「東京ゲームダンジョン11」に出展決定！新作ほか多数タイトルの試遊が可能！！

グラビティゲームアライズ株式会社

グラビティゲームアライズ株式会社（所在地：東京都中央区）は、2026年2月8日（日）に、東京・浜松町にて開催するインディーゲームイベント「東京ゲームダンジョン11」に出展することをお知らせします。



◆「東京ゲームダンジョン11」に、新作を含む多数のタイトルがプレイアブル出展！

会場では、各タイトルの試遊および展示を実施いたします。また、ブースにてご試遊いただいた方には、オリジナルグッズを差し上げます。

イベントにお越しの際は、ぜひグラビティゲームアライズブース（2X-2ブース）にお立ち寄りください！

【出展タイトル一覧】

『Aeruta（アルタ）』

『Aeruta（アルタ）』は、島中を冒険するアクションパートと、パン屋の経営シミュレーションパート、二つのゲーム要素を併せ持った2Dドット絵のハイブリッドRPGです。

キツネの少女「チャヤ」を操作して、冒険者としての腕を磨きながらパン屋の商売も繁盛させて勇者を目指そう！

【ジャンル】ダンジョン探索 ×パン屋経営 ハイブリッドアクションRPG

【プラットフォーム】PC(Steam)

【対応言語】日本語・英語・韓国語・中国語（簡体字/繁体字）

【発売日】好評発売中

【価格】1,980円

【Steam】https://store.steampowered.com/app/2286780/Aeruta/

【公式X】https://twitter.com/Aeruta_official

【公式サイト】https://aeruta.startgravity.jp/





『はしれへべれけ EX』

『はしれへべれけ EX』は、1994年12月22日にSUNSOFTによってスーパーファミコン向けに開発・発売されたレースアクションゲームを、現代風に再解釈したリメイク作品です。ゲームはクォータービュー視点で進行し、ユニークで可愛らしいキャラクターたちがカートを使わず自らの足で走るという独特なスタイルのレースを展開します。

1～4人のローカルプレイはもちろん、最大8人までのオンラインプレイにも対応しており、ゲームモードとしては、すとーりー（ストーリーモード）、ばとるらん（対戦バトル）、たいむあたっく、えんがちょ（おにごっこ）、ぽぷんばとる、など豊富なバリエーションをご用意しています。

【ジャンル】レースアクションゲーム

【プラットフォーム】Nintendo Switch(TM) / PC(Steam)

【対応言語】日本語、英語、韓国語、簡体字、繁体字、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語

【発売日】2026年予定

【価格】未定

【Steam】https://store.steampowered.com/app/3948110/Hashire_HEBEREKE_EX/

『Light Odyssey（ライトオデッセイ）』

光を奪われ闇の世界へと没落してしまった古代文明を舞台に、光を取り戻すため冒険するアクションゲームです。光と闇をテーマに彩られた世界で、主人公は自分よりはるかに大きな巨人たちを相手に戦っていきます。

【ジャンル】アクション

【プラットフォーム】PC（Steam）

【対応言語】日本語・英語・韓国語・中国語（簡体字/繁体字）

【発売日】未定

【価格】未定

【Steam】https://store.steampowered.com/app/1902860/Light_Odyssey/



『World End Dystopia（ワールドエンドディストピア）』

World End Dystopia は、滅びた地球で目覚めた主人公が、再生し始めた世界を探索するサバイバル＆探索ゲームです。 寒冷期を越えた大地を歩き、AI端末「EDEN」と共に環境を観測・記録しながら、生命と人類の未来を選択していきます。 世界を征服するのではなく、地球と人類史の「次の始まり」を見届ける体験が描かれます。

【ジャンル】探索サバイバル

【プラットフォーム】PC（Steam）

【対応言語】日本語・英語・韓国語・簡体字、繁体字

【発売日】未定

【価格】未定

【Steam】https://store.steampowered.com/app/4340320

『GALVATEIN Adventure’s Guild（ガルバテイン：冒険者ギルド事務所）』

ギルドの受付係としてクエストを選び、異世界の事件を追うファンタジーシミュレーション。

日々届くクエストにふさわしい冒険者を選び出し、冒険へ送り出せ！

章ごとに変化する物語が、道のドラマを紡ぎ出す。

【ジャンル】ファンタジーシミュレーション

【プラットフォーム】PC（Steam）

【対応言語】日本語・英語・韓国語・中国語（簡体字/繁体字）

【発売日】未定

【価格】未定

【Steam】https://store.steampowered.com/app/3208930/_/

◆イベント情報

名称：東京ゲームダンジョン11

会場：東京都立産業貿易センター 浜松町館 2階・3階展示室

会期：2026年2月8日（日）11:00-17:00

公式サイト：https://tokyogamedungeon.com/

グラビティゲームアライズブース：2X-2

※入場にはチケットが必要です。購入方法、価格などは公式サイトでご確認ください。

◆会社情報

グラビティゲームアライズ株式会社

会社名：グラビティゲームアライズ株式会社

（英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.）

所在地 ：東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立：2019年7月1日

公式サイト：https://gravityga.jp/(https://gravityga.jp/)

◆START with GRAVITY

「START with GRAVITY」は、

世界中にあるコンシューマー・インディ―ゲームの中から

人々に感動と楽しい経験を与えてくれる魅力あるゲームを発掘し、

パブリッシングしていくプロジェクトです。

公式サイト：https://startgravity.jp/

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C) FromDawn Games Ltd. All rights reserved. (C) GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.

(C)SUNSOFT Published by Gravity game arise Co., Ltd. Developed by CRT GAMES

(C) SSUN GAMES. ALL RIGHT RESERVED Published by Gravity Co., Ltd.

(C) BLANBEE Co., Ltd. All rights reserved. Published by Gravity Co., Ltd.

※Steamは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。