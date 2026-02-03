【大塚商会】『たよれーる ビジネスAIエージェント』で中堅・中小企業の業務効率化を支援

株式会社大塚商会

ソリューションプロバイダーの株式会社大塚商会（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大塚 裕司）は、中堅・中小企業の業務支援を担うAIエージェントサービス『たよれーる ビジネスAIエージェント』を2026年3月中旬より提供開始します。

中堅・中小企業では、DX推進の必要性が高まる一方で、「AIを導入したいが何から始めればよいか分からない」「導入しても現場で使いこなせるか不安」「自社の業務に本当に役立つのか判断できない」といった課題を抱えています。また、情報収集や分析などの準備業務に多くの時間が割かれ、顧客との対話や戦略立案など、本来注力すべき業務が後回しになりがちな課題も抱えています。

大塚商会は、長年にわたり中堅・中小企業の業務システム導入・運用を支援してきた実績とノウハウを活かし、各種システムやサービスとシームレスに連携して、現場ですぐに使えるAIエージェントサービス『たよれーる ビジネスAIエージェント』を提供します。

本サービスは、JAPAN AI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭）の「JAPAN AI AGENT」をベースに、大塚商会オリジナルのAIエージェントと「たよれーる」ブランドの充実したサポートを加えた、中堅・中小企業向けのAIエージェントサービスです。汎用的に使える110個以上の多様な職種別AIエージェントに加え、当社グループの基幹業務システム「DX統合パッケージSMILE販売」や、Microsoft Outlookなど、各種システムやサービスと連携する大塚商会独自開発のエージェントにより、幅広い業務の効率化を実現します。導入企業は「すぐに使える」「業務に直結する」「安心して続けられる」AIエージェントとしてご利用いただけます。

◆サービス名：『たよれーる ビジネスAIエージェント』

◆価格（税別）

スタンダード：基本ライセンス130,000円（月額）

ユーザーライセンス1,400円（1人／月額）

プレミアム ：基本ライセンス200,000円（月額）

ユーザーライセンス1,900円（1人／月額）

◆『たよれーる ビジネスAIエージェント』の特長

【110個以上の豊富な汎用AIエージェントで多様な業務をカバー】

汎用AIエージェントは「営業」「経営・管理」「マーケティング」「総務・人事」「カスタマーサポート」など、職種・業務カテゴリ別に整理されており、自分の役割に合ったエージェントを直感的に選択できます。業種や職種を問わず、幅広い業務シーンで即座に活用可能です。

【大塚商会オリジナルAIエージェント】

大塚商会が独自開発した、既存業務システムと連携する2個の専用AIエージェントをご利用できます。

１.DX統合パッケージSMILE販売データ分析エージェント

基幹業務システム「DX統合パッケージSMILE販売」の販売実績データと連携し、自然言語での質問に対して即座に分析結果を回答します。複雑なSQL文やレポート作成は不要で、売上推移や顧客別動向などのデータをグラフや表形式で可視化できます。

２.営業訪問準備エージェント

Microsoft Outlookのスケジュールから訪問予定先を自動認識し、訪問先企業の最新ニュース・業界動向・SFA（DX統合パッケージセールスマネジメント）の営業履歴を一括で収集・要約して1つのレポートにまとめます。勤務開始時や移動中に確認することで、効果的な訪問準備が可能です。

【「たよれーる」ブランドの安心サポート】

初めてAIを導入される企業でも不安なく活用できるよう、「たよれーる」の通常サポートに加え、専任担当者による有償サポートメニューを用意しました。導入前の現状分析や環境設定、ユーザー教育、エージェントの追加作成、運用フェーズでの継続的なフォローなど、導入企業の各フェーズに合わせて段階的にご利用いただけます。

◆販売目標：年間300社

◆提供開始：2026年3月中旬予定

※DX統合パッケージSMILE販売データ分析エージェントは2026年6月予定

大塚商会は、今後も中堅・中小企業のDX推進を支援するため、AIエージェント機能の拡充を進めていきます。また、ほかの業務システムとの連携拡大や、業種特化型エージェントの開発など、お客様の声を反映したサービス進化を継続していきます。

【お問い合わせ先】

株式会社大塚商会 MMオペレーション部AI・データ活用推進課

E-mail：ai-datasuishin@otsuka-shokai.co.jp