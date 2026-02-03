大阪・関西万博の成果を未来へ「みゃくみゃくとつなぐ展」を開催

国立研究開発法人科学技術振興機構 日本科学未来館

日本科学未来館（略称：未来館 館長：浅川智恵子）は、「未来社会の実験場」のコンセプトのもと開催された「大阪・関西万博」を振り返り、その成果を未来へとつなぐ企画を実施します。第一弾として、「みゃくみゃくとつなぐ展 ～万博とひらく未来～」を、2026年2月18日（水）～4月13日（月）に開催します。

みゃくみゃくとつなぐ展 （素材提供：公益社団法人2025年日本国際博覧会協会）

本展では、万博で紹介された未来の食やヘルスケアなどの先端科学技術について、東京初公開となる実物展示を含め、改めて公開するほか、“こみゃく”に象徴される市民の積極的な参加を実現させたデザインシステムや、建築における挑戦などを捉え直し、その成果を“脈々”と未来へつなぐ場をつくります。

開催概要

「みゃくみゃくとつなぐ展 ～万博とひらく未来～」

大阪・関西万博で紹介された「家庭で作る霜降り肉」「心筋シート」「ミライ人間洗濯機」などの実物展示を、改めて公開します。また、“こみゃく”が生まれるきっかけともなった、万博の「デザインシステム」についてひも解くほか、若手建築家が担当した意欲的で常識にとらわれない施設建築における挑戦を紹介します。

１．未来の食やヘルスケアなどに関する先端科学技術の実物展示を公開！

「未来社会の実験場」として開催された、大阪・関西万博。会場で注目を集めたさまざまな先端科学技術のなかから、未来の食やヘルスケアに関する実物展示を会場に集めます。また、未来館などが開発を進める自律型ナビゲーションロボット「AIスーツケース」も展示します。

＜家庭で作る霜降り肉＞※東京初公開

本物の和牛の細胞を培養し、3Dバイオプリント技術により作製された「霜降り肉」。未来の食に関する課題解決の一つとして注目されています。各家庭に霜降り肉を制作する3Dプリンタがやってきたら、私たちの食文化はどう変わるのでしょうか。

展示協力：大阪大学大学院工学研究科

万博での「霜降り肉」

＜iPS細胞による心筋シート＞

ヒトiPS 細胞を心筋細胞に分化させて作り出した「心筋シート」。心臓に移植することで、重い心臓病により低下した機能を回復させる治療が可能になります。たくさんの細胞がつながって拍動する姿から、ぜひいのちの躍動を感じてください。

展示協力：クオリプス株式会社

万博での「心筋シート」

＜ミライ人間洗濯機＞

1970年の大阪万博で展示された「ウルトラソニックバス（通称：人間洗濯機）」。約半世紀を経て、「ミライ人間洗濯機」として今回の万博でも注目を集めました。本展では、万博で公開された実機を再度展示します。

※入浴体験はありません

展示協力：株式会社サイエンス

万博での「ミライ人間洗濯機」

＜自律型ナビゲーションロボット「AIスーツケース」＞

視覚障害者を安全に案内するロボットとして社会実装を目指す「AIスーツケース」。一般社団法人次世代移動支援技術開発コンソーシアムや未来館が協力しながら開発を進め、万博でも約4800名以上の方に実証実験に参加していただきました。成果を次につなげるため、さらに開発を進めています。

万博での「AIスーツケース」

２．みんなが関わりたくなる、デザインの秘密

SNSを中心に、“こみゃく”と呼ばれる市民による二次創作が大きな話題となった今回の万博。SNSにおける盛り上がりは、万博を身近に感じ、積極的に関わる雰囲気をつくる一つのきっかけともなりました。このような市民の関わり方を実現させたのは、“開かれたデザイン”をコンセプトに掲げる万博の「デザインシステム」の存在と、制作の中心となったクリエイティブディレクター 引地耕太氏による積極的な発信でした。

「EXPO2025 Design System」 WORLDコアグラフィック「Inochi」

本展では、引地氏がデザインシステムを提案した際の貴重なプロポーザル資料や、万博のデザインに関わる出来事をまとめた年表など、デザインシステムが生まれるプロセスを紹介します。“参加と共創をうながすプラットフォーム”としての役割を果たしたデザインシステムのユニークさに注目し、積極的な市民参加をうながすための、新しい公共的な取り組みのあり方を考えます。会場には、市民により二次創作された“こみゃく”たちも展示。ボトムアップ型で万博を盛り上げた市民の力をご覧ください。

また、万博会場全体を包み込んでいた「サウンドスケープ」も再現。７人のコンポーザーが手がけたサウンドから、命・祭・街・森・水・空・地をテーマにつくられた異なる音楽が、会場を一つの生態系（地球）に見立てて、緩やかに調和します。

３．常識にとらわれない、建築の挑戦

「多様でありながら、ひとつ」という会場コンセプトを見事に具現化した「大屋根リング」。万博を象徴する建築として、大きな注目を集めました。一方、万博会場内に設置された休憩所やトイレなどの施設では、若手建築家による建築の常識にとらわれない大胆な挑戦が見られました。

本展では、大屋根リング設計者 藤本壮介氏の設計コンセプトを映像でお見せするとともに、若手建築家が担当した3つの施設建築を紹介します。石という素材を通して“コスパ”を再考する挑戦や、1970年の万博で活用された建築技術「空気膜構造」の再解釈、また万博終了後の効果的な活用を念頭に置いた設計コンセプトなど、建築の観点からも未来社会につながる実験的な取り組みが展開されていたことを紹介します。

＜紹介する若手建築作品＞

・休憩所2「Time-scape Pavilion」（工藤浩平氏）

・トイレ3「レスポンシブ・ストラクチャー」（小俣裕亮氏）

・トイレ5「積み木のような建築」（米澤隆氏）

協力：TOTOギャラリー・間

休憩所2「Time-scape Pavilion」トイレ3「レスポンシブ・ストラクチャー」トイレ5「積み木のような建築」