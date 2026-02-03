まだまだ続く、ハローキティとの特別な時間！「ハローキティ新幹線」 フィナーレに向けた追加のお楽しみ企画のお知らせ

西日本旅客鉄道株式会社


2026年5月17日の運転をもって運行を終了する「ハローキティ新幹線」では、これまでのご愛顧への感謝を込めて、みなさまと想い出を創る企画を展開中です。昨年11月より実施した「フィナーレアート写真募集キャンペーン」やオリジナルグッズ販売に続き、「ハローキティ新幹線」の世界観をよりお楽しみいただける追加企画をご用意しました。ご自身のスタイルに合わせて、お好きな体験をお選びください。



デビュー以来、「地域をつないで結ぶ」というコンセプトのもと、西日本エリアを駆け抜けた８年間。素敵なひとときをお届けする特別な企画を、これからも続々と準備してまいります！どうぞご期待ください。


想い出づくりはまだまだこれから！運行終了そのときまで、「ハローキティ新幹線」をたっぷりとお楽しみください。


1.ハローキティ新幹線　FAREWELL DAY開催！


2月20日（金）と2月22日（日）に、株式会社サンリオのハローキティ がみんなに会いに、「ハローキティ新幹線」に乗車！福山駅～三原駅間の、こだま号にコンシェルジュとともに登場します！


　写真を撮ったり、グッズを買ったりしてハローキティと素敵な想い出をつくろう！


当日しかもらえないハローキティからのメッセージカードの配布や、車内アナウンスでハローキティからのスペシャルメッセージも聞ける貴重な体験も！






【開催日】2月20日（金）・2月22日（日）の２日間



【実施区間と時刻】


１回目（こだま842号） 9:12 三原駅発 ～ 9:26 福山駅着


２回目（こだま 849 号） 13:16 福山駅発 ～13:34 三原駅着



【実施号車】


4・5・6号車（指定席券のご購入が必要となります。）



【その他】


イベントの詳細は、スペシャルサイトでご確認ください。


https://www.jr-hellokittyshinkansen.jp/cp/finale/




※画像はイメージです。


※衣装は変更になる場合がございます。


※ツーショット写真撮影についてはお控えいただけますよう


お願い申し上げます。






2.団体臨時列車ツアー　開催

「ハローキティ新幹線」×「tabiwaトラベル」特別企画！「ハローキティ新幹線」を新大阪駅～博多駅間貸切で往復運行します。往路・復路で異なる衣装を着たハローキティが各車両に遊びにいきます。車内ではワゴンサービスによる車内販売を実施。


またツアーオリジナルの記念乗車証をご用意！「ハローキティ新幹線」車内で過ごすひとときをお楽しみください。



【商 品 名】


「2026年5月に運行が終了する500系『ハローキティ新幹線』に往復乗車！ハローキティと行く博多日帰りの旅」



【ツアー出発日】


　2026年3月7日（土）



【発売開始日】


2026年2月6日（金）13:00



【ツアーの概要】


・「ハローキティ新幹線」乗車を満喫！現在の運行ダイヤでは実現できない新大阪駅～


博多駅間を「ハローキティ新幹線」日帰り往復乗車！


・往路と復路で違う衣装のハローキティが「ハローキティ新幹線」に遊びにきます♪


車内ではお楽しみ抽選会を実施！ ツアーオリジナルの記念乗車証のご用意も！


・往復の新幹線では、ワゴンサービスによる車内販売を実施！


・往路新幹線は「ハローキティ新幹線」にちなんだ昼食のお弁当をご用意！


・往路では途中駅にて約30分停車。ホームに降りて「ハローキティ新幹線」の写真撮影ができるよ！


どこの駅かは当日のお楽しみ！



【ツアーのお申込み】


tabiwa by WESTER 内「tabiwa トラベル」にて限定発売します。


詳しくはtabiwaトラベル「西の日キャンペーン」ページ ！（2月2日公開）


https://www.nta.co.jp/jrodekakenet/nishinohicp/?SITE_ID=66104023


※お電話でのご予約は受け付けておりません。インターネットにてお申込みください。


※ご予約の際は、WESTER会員登録が必要です。


ご登録をされていない方は事前の登録をおすすめします。


3.オリジナルグッズ 第二弾の販売について

THANKS ART オリジナルグッズ　２月７日（土）に第二弾発売！


詳しくは「ハローキティ新幹線」ホームページ・グッズ紹介ページをご覧ください。


https://www.jr-hellokittyshinkansen.jp/goods/






【販売箇所】


・ハローキティ新幹線１号車「HELLO！ PLAZA」


・京都鉄道博物館


・JR 西日本エリアの一部駅ナカ店舗など


・JR 西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」


https://dwmall.westjr.co.jp/shop/default.aspx


・ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」　https://www.trainbox.jp/


・トレインボックス WESTER モール店 https://wester-mall.westjr.co.jp/home など



※「ハローキティ新幹線　あめ」は、ハローキティ新幹線１号車「HELLO！ PLAZA」限定です。




(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664814