まだまだ続く、ハローキティとの特別な時間！「ハローキティ新幹線」 フィナーレに向けた追加のお楽しみ企画のお知らせ

2026年5月17日の運転をもって運行を終了する「ハローキティ新幹線」では、これまでのご愛顧への感謝を込めて、みなさまと想い出を創る企画を展開中です。昨年11月より実施した「フィナーレアート写真募集キャンペーン」やオリジナルグッズ販売に続き、「ハローキティ新幹線」の世界観をよりお楽しみいただける追加企画をご用意しました。ご自身のスタイルに合わせて、お好きな体験をお選びください。

デビュー以来、「地域をつないで結ぶ」というコンセプトのもと、西日本エリアを駆け抜けた８年間。素敵なひとときをお届けする特別な企画を、これからも続々と準備してまいります！どうぞご期待ください。

想い出づくりはまだまだこれから！運行終了そのときまで、「ハローキティ新幹線」をたっぷりとお楽しみください。

1.ハローキティ新幹線 FAREWELL DAY開催！

2月20日（金）と2月22日（日）に、株式会社サンリオのハローキティ がみんなに会いに、「ハローキティ新幹線」に乗車！福山駅～三原駅間の、こだま号にコンシェルジュとともに登場します！

写真を撮ったり、グッズを買ったりしてハローキティと素敵な想い出をつくろう！

当日しかもらえないハローキティからのメッセージカードの配布や、車内アナウンスでハローキティからのスペシャルメッセージも聞ける貴重な体験も！

【開催日】2月20日（金）・2月22日（日）の２日間

【実施区間と時刻】

１回目（こだま842号） 9:12 三原駅発 ～ 9:26 福山駅着

２回目（こだま 849 号） 13:16 福山駅発 ～13:34 三原駅着

【実施号車】

4・5・6号車（指定席券のご購入が必要となります。）

【その他】

イベントの詳細は、スペシャルサイトでご確認ください。

https://www.jr-hellokittyshinkansen.jp/cp/finale/

※画像はイメージです。

※衣装は変更になる場合がございます。

※ツーショット写真撮影についてはお控えいただけますよう

お願い申し上げます。

2.団体臨時列車ツアー 開催

「ハローキティ新幹線」×「tabiwaトラベル」特別企画！「ハローキティ新幹線」を新大阪駅～博多駅間貸切で往復運行します。往路・復路で異なる衣装を着たハローキティが各車両に遊びにいきます。車内ではワゴンサービスによる車内販売を実施。

またツアーオリジナルの記念乗車証をご用意！「ハローキティ新幹線」車内で過ごすひとときをお楽しみください。

【商 品 名】

「2026年5月に運行が終了する500系『ハローキティ新幹線』に往復乗車！ハローキティと行く博多日帰りの旅」

【ツアー出発日】

2026年3月7日（土）

【発売開始日】

2026年2月6日（金）13:00

【ツアーの概要】

・「ハローキティ新幹線」乗車を満喫！現在の運行ダイヤでは実現できない新大阪駅～

博多駅間を「ハローキティ新幹線」日帰り往復乗車！

・往路と復路で違う衣装のハローキティが「ハローキティ新幹線」に遊びにきます♪

車内ではお楽しみ抽選会を実施！ ツアーオリジナルの記念乗車証のご用意も！

・往復の新幹線では、ワゴンサービスによる車内販売を実施！

・往路新幹線は「ハローキティ新幹線」にちなんだ昼食のお弁当をご用意！

・往路では途中駅にて約30分停車。ホームに降りて「ハローキティ新幹線」の写真撮影ができるよ！

どこの駅かは当日のお楽しみ！

【ツアーのお申込み】

tabiwa by WESTER 内「tabiwa トラベル」にて限定発売します。

詳しくはtabiwaトラベル「西の日キャンペーン」ページ ！（2月2日公開）

https://www.nta.co.jp/jrodekakenet/nishinohicp/?SITE_ID=66104023

※お電話でのご予約は受け付けておりません。インターネットにてお申込みください。

※ご予約の際は、WESTER会員登録が必要です。

ご登録をされていない方は事前の登録をおすすめします。

3.オリジナルグッズ 第二弾の販売について

THANKS ART オリジナルグッズ ２月７日（土）に第二弾発売！

詳しくは「ハローキティ新幹線」ホームページ・グッズ紹介ページをご覧ください。

https://www.jr-hellokittyshinkansen.jp/goods/

【販売箇所】

・ハローキティ新幹線１号車「HELLO！ PLAZA」

・京都鉄道博物館

・JR 西日本エリアの一部駅ナカ店舗など

・JR 西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」

https://dwmall.westjr.co.jp/shop/default.aspx

・ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」 https://www.trainbox.jp/

・トレインボックス WESTER モール店 https://wester-mall.westjr.co.jp/home など

※「ハローキティ新幹線 あめ」は、ハローキティ新幹線１号車「HELLO！ PLAZA」限定です。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664814