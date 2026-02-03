カカオゲームズ、SMエンタテインメントのIPを活用した新作カジュアルパズルゲーム『SMiniz』、グローバル事前登録を開始

株式会社カカオゲームズジャパン

株式会社カカオゲームズ（代表取締役社長：ハン・サンウ）は、2月3日（火）、SMエンタテインメント（共同代表：チャン・チョルヒョク、タク・ヨンジュン）のIP（知的財産）を活用した新作カジュアルパズルゲーム『SMiniz（スミニズ、以下「SMiniz」）』のグローバル事前登録を開始したことを発表しました。

『SMiniz』のグローバル事前登録は、1月26日（月）よりApp StoreおよびGoogle Playストアにて開始されており、日本を含む韓国、台湾、北米、ヨーロッパなどの各国で行われます。

事前登録に参加したユーザー全員には、リリース後に使用できるインゲームアイテムを報酬として提供します。

また、『SMiniz』の公式サイトも公開中です。ユーザーは公式サイトにアクセスして事前登録に参加できるほか、ゲームに関する詳細な情報を確認することができます。

『SMiniz』は、SMエンタテインメント所属アーティストをモチーフにした小さなキャラクター「ミニズ」が登場し、自分の「推し」キャラクターと共にマッチ3パズルを楽しめるモバイルカジュアルゲームです。昨年12月に実施されたグローバルCBT（クローズドベータテスト）では、「手軽に楽しめるパズルゲームの面白さ」をベースに、

▲ファンダム文化を反映したフォトカード収集 ▲自分の好みに合わせて飾れる「トップローダー」や「推し活ゾーン」 ▲アーティストの実際の活動コンセプトを再現したコスチューム

など、SMエンタテインメントのIPを活用した多彩なコンテンツが好評を博しました。

なお、『SMiniz』は2026年第1四半期の正式サービス開始を目標に準備中です。本作はグローバルなファン層をターゲットとしたタイトルであり、カカオゲームズがグローバルでのパブリッシングおよびサービスを担当し、開発はMETABORA、IP提供はSMエンタテインメントがそれぞれ担当します。

#APPENDIX

『SMiniz』公式サイト / 事前登録ページ： https://sminiz.kakaogames.com/ja/

■会社紹介

《Publisher》

Kakao Games Corp. (https://www.kakaogamescorp.com/)

Kakao Games（代表取締役：ハン・サンウ）は、韓国のIT企業Kakao傘下のゲーム会社であり、モバイルおよびPC向けの多様なゲームタイトルを展開しています。

2020年のKOSDAQ上場以降、『オーディン：ヴァルハラ・ライジング』『アーキエイジウォー』『ウマ娘 プリティーダービー』など、カジュアルからハードコアまで幅広いジャンルをカバー。

また、Lionheart Studio、XLGAMES、Ocean Drive Studio、METABORA（Kakao Friends IPを活用したカジュアルゲーム・ブロックチェーン展開）などの子会社とのシナジーを通じ、幅広い市場への展開を進めています。