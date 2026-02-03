浄水型ウォーターサーバー「feel free putio」から、インテリアに溶け込む “ニュアンスカラー”２色が新登場！

株式会社ナック

株式会社ナック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：吉村 寛）は、この度、当社が展開する安心・安全なおいしい宅配水「クリクラ」（クリクラビジネスカンパニー代表：川上 裕也）において、浄水型ウォーターサーバー「feel free putio」の新色「グレージュ」「ペールブルー」を取り扱い開始いたします。

feel free putio 新色ラインナップ

卓上タイプの浄水型ウォーターサーバー「feel free putio」より、部屋の雰囲気を選ばず空間になじむ、やわらかなニュアンスカラー「グレージュ」と「ペールブルー」の２色が新登場します。

■グレージュ

上品さを感じるグレージュは、インテリアの質をそっと引き上げるカラー。木目調やホワイト系の空間と相性が良く、控えめなのに洗練された存在感が魅力です。

■ペールブルー

透明感のあるペールブルーは、空間に軽やかなアクセントを添える爽やかカラー。ほどよい彩りが北欧テイストやモダンスタイルとも相性抜群で、清涼感と柔らかさをプラスします。

『 feel free 』お知らせページ：https://www.feelfree-ws.jp/news/507/

＜浄水型ウォーターサーバー「feel free putio」について＞

「feel free putio」は、“ちいさく、かしこく、おいしく”をコンセプトに、幅24cmのコンパクトな卓上タイプの浄水型ウォーターサーバーです。限られたスペースにもすっきり置けるデザインで、無駄のない機能性と使いやすさを両立しています。

年に1回、分解、洗浄、殺菌をしたサーバーと交換するため、いつでも清潔で安心。さらに、有機フッ素化合物（PFAS）PFOS・PFOAも除去できるフィルターを採用。PFOS／PFOA 除去試験実施済※で不純物をしっかり除去。毎日安心なお水をお飲みいただけます。

また、「2025 年 GMO 顧客満足度ランキング 浄水型ウォーターサーバー」において、コスパのよさ（月額料金の安さ）・お客様対応（サポート） 第 1 位を獲得しました。

※試験機関：株式会社 総合水研究所

定格電圧：100V

定格周波数：50Hz/60Hz

サイズ：本体：（幅）240mm×（奥）362mm×（高）415mm

床面：（幅）240mm×（奥）280mm

重量：8.0kg

消費電力：冷水：105W、温水：300W

設定温度：冷水：約5℃～10℃

冷水（ECOモード時）：約14℃～20℃

温水：約80℃～85℃

温水（ECOモード時）：約58℃～63℃

再加熱機能：約85℃～87℃

温度調節：冷水：サーミスタ（自動制御）

温水：サーミスタ（自動制御）

容量：給水タンク：3.0リットル

冷水タンク：1.0リットル

温水タンク：1.0リットル

安全装置：バイメタル、フィルター、UF複合フィルター

補足資料

＜浄水型ウォーターサーバー「feel free」について＞

（2023年から浄水型ウォーターサーバーブランドである「feel free」を展開。既存ラインナップは、幅24cmのコンパクトな卓上タイプの「putio」と、大容量の床置きタイプ「feel free Fit」、デザイン性と機能性に優れた床置きタイプ「feel free alto」の３種類。年に1回のメンテナンスでサーバーをまるごと交換するため、衛生面も安心なウォーターサーバーです。

有機フッ素化合物（PFAS）PFOS・PFOAも除去できるフィルターを採用しており、PFOS／PFOA 除去試験も実施済※で不純物をしっかり除去。feel freeでろ過された水は、ミネラルはそのままに、安心安全なおいしいお水となっています。

※試験機関：株式会社 総合水研究所

（左から）「feel free Fit」「feel free alto」「feel free putio」

■株式会社ナックについて https://www.nacoo.com/

当社は、1971年に株式会社ダスキンのフランチャイズ加盟店として創業して以来、「暮らしのお役立ち」を軸として、積極的な事業領域の拡大を行ってまいりました。2021年には創業50周年を迎え、現在ではダスキン事業を中核とするレンタル事業に加え、宅配水事業を展開するクリクラ事業、地場工務店の経営支援を行う建築コンサルティング事業、住宅事業、美容・健康事業と、「暮らし」と「住まい」に関わる幅広い領域において全国のお客様とダイレクトにつながりを持ち、さらなる成長を続けております。

■クリクラについて https://www.crecla.jp/

クリクラは、2002年の事業開始以来、「安心・安全」を理念に、現在約400拠点の配送ネットワークでご家庭やオフィスに直接製品を配送しています。環境に配慮したサステナブルなボトルの採用や輸送による CO2削減、サーバーの100%リサイクルなどの循環型社会を目指した取り組みを行うとともに、今後もクリクラに携わる研究員、メンテスタッフ、配送員などすべてのプロフェッショナルが協力し、お客様へ安心・安全なお水をお届けしてまいります。

株式会社ナック 会社概要

社名：株式会社ナック

設立年：1971年5月20日

資本金：6,729,493,750円

代表者：吉村 寛

社員数：連結1,698名（2025年9月末現在）

本社所在地：東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル42階

電話番号：03-3346-2111（代表）