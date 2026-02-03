【ルイ・ヴィトン】フレンド・オブ・ザ・ハウスのKōki,が、メゾンのハイウォッチ ＆ ハイジュエリー展示会に来場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンはこのたび、ハイウォッチおよびハイジュエリーの最新コレクションを紹介する特別な展示会を八芳園にて開催し、メゾンのフレンド・オブ・ザ・ハウスを務めるKōki,が来場しました。

当日は、最新ハイジュエリー・コレクション「ヴァーチュオシティ」のテーマのひとつ「プロテクション」から、ホワイトゴールドとイエローゴールドにルビーとダイヤモンドをあしらったネックレス、またホワイトゴールドとイエローゴールドにダイヤモンドを組み合わせたブレスレットとピアスを着用しました。またブラックのクロップドトップスとパンツをコーディネートしました。

会場には、選び抜かれた素材と高度な技術によって生み出されたハイウォッチおよびハイジュエリーが並び、メゾンのラグジュアリーな世界観を象徴するコレクションが披露されました。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。