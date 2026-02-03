【長野県東御市】「観光地域づくりタウンミーティング」開催 ― 東御市の観光振興と地域連携を考える参加型イベント

東御市

長野県東御市および（一社）信州とうみ観光協会は、令和7年度の「観光地域づくりタウンミーティング」を2026年2月14日（土）に開催いたします。

観光地域づくりタウンミーティングチラシ

本ミーティングは、地域の観光事業者、市民、他産業関係者の皆さまが一堂に会し、東御市の観光地域づくりのあり方を共に考え、語り合う参加型イベントです。

東御市は「選ばれる観光地」としての地域価値向上をめざし、地域資源を活かした観光振興に取り組んでいます。今回のタウンミーティングでは、東御市の最新の観光情勢や観光協会のビジョンを共有し、 「選ばれる観光地としてのおもてなしとは何か」をテーマに講演やディスカッションを実施します。地域づくりへの理解を深め、地域内外の連携や新たな交流機会の創出につなげる場を提供します。

開催概要

令和7年度 観光地域づくりタウンミーティング

開催日時

2026年2月14日（土）13:30～16:00

会場

東御中央公民館3階 講堂

（〒389-0517 長野県東御市県288-4）

参加費

無料

参加方法

申込不要／どなたでもご参加いただけます

対象

東御市の観光コンテンツに興味のある方

※近隣地域の方の参加も歓迎いたします。

プログラム内容

第1部：はじめに（13:35～14:00）- 東御市の観光情勢について信州とうみ観光協会のビジョンについて第2部：特別講演（14:00～14:40）

テーマ：「“来てほしい人”に届く誘客へ ～東御らしさを磨き、伝えるということ～」

講師：一般社団法人長野県観光機構 パブリック事業2部 エリアプロデューサー 北林 大 氏

東御が持つ「ならではの価値」を地域自身が再認識し、その価値を形にして伝える人材を育てることで、価値に共感する来訪者を惹きつけ、何度も訪れたくなる機運を醸成します。

第3部：パネルディスカッション・意見交換（14:55～15:55）

テーマ：「観光地域づくりの機運の醸成 ～地域資源の磨き上げ・受け入れ環境の整備～」

●パネリスト

主催

- 波多野 信孝 氏（ワイナリー事業者／cave hatano 代表）- 宮下 広将 氏（宿泊事業者／おみやど Farmer’s GuestHouse 代表）海老名 斉 氏（ガイド・地域づくり支援／東御市地域おこし協力隊 ワインツーリズムコーディネーター）- ファシリテーター：依田こずえ 氏（FMとうみ「はれラジ」レギュラーパーソナリティ）昨年度のタウンミーティングの様子- 東御市- 一般社団法人 信州とうみ観光協会

■ 本件に関するお問い合わせ

- 東御市商工観光課 TEL：0268-64-5895- 一般社団法人 信州とうみ観光協会 TEL：0268-62-7701（受付時間 9:00～17:00／水曜定休）

詳細URL：

https://tomikan.jp/news/r7townmeeting/