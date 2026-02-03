オリヴィア・ディーンを起用。バーバリー ハー コレクションで最も濃密な新フレグランス〈バーバリー ハー パルファム〉登場

コティジャパン合同会社

バーバリーはこのたび、英国出身のシンガーソングライター、オリヴィア・ディーンを新フレグランス〈バーバリー ハー パルファム〉の顔として起用いたします。ロンドンの街並みから公園の空へと続く風景を背景に、ロンドンを象徴する“スターリング（ムクドリの群れ）”から着想を得た彼女の自由で力強い動きを描きます。

「すべては空の中で自由を感じること。何もかもを飛び越えて、触れられない存在になるような感覚。」と語るオリヴィア。自身が手掛けたサウンドトラックとともに、ノスタルジックでモダン、パーソナルでありながら共鳴力のある彼女の世界観が、〈バーバリー ハー パルファム〉の力強さを秘めた香りと見事に響き合います。今作は〈バーバリー ハー〉コレクションの中で最も濃密な表情を持つ新章となります。

THE FRAGRANCE INSPIRATIONフレグランス インスピレーション

広がる空の高揚感。

自分らしくあることの喜び。

自分自身の道を歩む力強さ。

大胆で洗練された香り。



繊細なチェリーのトップノートから幕を開けるこのフルーティで奥深いグルマンノートは、温かみのあるアンバーを経て、エレガントで包み込むようなバニラへと移ろいます。奥行きとコントラストが織りなす、豊かな表情のフレグランスです。

「チェリーは、ロンドンの春に街中の木々がピンク色に染まるサクラの花を思い出させます。“春が来た！”というワクワクする気持ちになるんです。」とオリヴィアは語っています。

THE OLFACTIVE PYRAMID

オルファクティブ ピラミッド

- トップノート :チェリー、ペア（洋梨）- ハート ノート:アンバー アコード、フリージア アコード、ホイップクリーム アコード、パチョリオイル- ベースノート:バニラ アブソリュート、モスノート、ムスクTHE BOTTLE DESIGN

香りの豊かさにインスピレーションを得て、アイコニックな〈バーバリー ハー〉のボトルが、不透明なディープピンクのガラスにマットな質感で新登場。外箱には、流れるようなピンクのリボンをあしらいました。

AVAILABILITY

＜バーバリー ハー パルファム＞は、2026年3月4日より、10ML、30ML、50ML、100MLサイズで発売。

THE BURBERRY HER COLLECTION

バーバリー ハー パルファムーNEW

バーバリー ハー オードパルファム インテンス

バーバリー ハー オードパルファム

バーバリー ハー オードトワレ